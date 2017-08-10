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 Политика Украины
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 Нацсовет предупредил канал RTVI за поддержку оккупации Крыма и трансляцию запрещенных фильмов

тв телеканал

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины нашел ряд нарушений в работе телеканала RTVI, который транслировал контент, поддерживающий аннексию Крыма, и российские фильмы, запрещенные в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу регулятора.

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Нацсовет обратился к правообладателю RTVI - компании "Brenrose Livited" с информацией о зафиксированных нарушениях Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины. Также Нацсовет предупредил о возможности отключения программ этого вещателя.

В числе нарушений - трансляция программы "Особое мнение" с участием российских экспертов, высказывания которых свидетельствуют о поддержке российской аннексии Крыма, а также трансляция передачи "Здесь и там", в которой незаконно избранные от Крыма в Госдуму России Ольга Ковитиди и Дмитрий Белик в своих высказываниях отрицали территориальную целостность Украины.

"Такой контент свидетельствует о наличии в деятельности этого иностранного вещателя нарушений части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" и части первой статьи 28 Закона Украины "Об информации", - говорится в сообщении.

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В Нацсовете предупредили компанию "Brenrose Livited" о том, что в соответствии с частью второй статьи 24 Конвенции (обе страны и Украина, и Великобритания ратифицировали этот международный документ) сторона, которая осуществляет прием программ, может временно прекратить ретрансляцию, поскольку установленные факты нарушений на телеканале RTVI "имеют очевидный, серьезный характер, приводят к возникновению сложных общественных проблем, и продолжаются более двух недель после сообщения о них".

В случае игнорирования требований национального законодательства, украинский регуляторный орган будет вынужден рассмотреть вопрос о временном прекращении ретрансляции иностранной программы RTVI на территории Украины, отметили в ведомстве.
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Таких отключать надо без предупреждение, тк это не ошибка , а точка зрения ,прокацапской конторы.
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Ты чего нулевка прискакал и учишь? Сам ведь не на российском языке говоришь.
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Да то, что ты дурень и так видно, дима который какого-то кости жена, можешь и не орать об этом.
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Я считаю,что предупреждения тут не уместны. В стране война,а они предупреждают сепаратистов. Тьфу! Законы у нас просто пипец. Не перестаю удивляться.
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нацрада дає RTVI ще час на антиукраїнську діяльність.
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казламордое, тебе не нравиться , что я русскоязычная ,говорю свободно в Украине, на твоем наречии?Так это ты умалишенный, что поверил будто в Украине это проблема и нарушаются права русскоязычного населения.
И я тебе говорю , как русскоязычная, как одесситка, чтоб в аду горела твоя людоедская страна, Одесса- Украина! Проклятия вам до седьмого колена!
А теперь заполз в кусты и сдох по тихому.
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українські росіяни ріжуть кацапів краще за деяких українців.
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Надо ВСЕ каналы закрыть ,всех кто против соевых барыг выселить,убить или посадить ,оставить только 5й канал и пете присвоить титул хуйла, желательно посмертно ...
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Так ведь соевые сми ничем от ватных не отличаются ,разве что фамилией хуйла ...
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Извини, но как-то это ты не убедительно сказал. Как-то слишком по ольгински.
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Мы тут говорим об поддержке аннексии крыма мутной прокацапской компашкой, зенки раззуй!
Во клинит кацапа
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Нацсовет предупредил...

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А нужно не предупреждать, а сразу нахрен забирать лицензию и возбуждать дело по статье за подстрекательство к сепаратизму и нарушению государственной целостности.
И пусть потом воняют европейские терпилы и наши журнашлюшки на путенской зарплате про "свободу слова". У нас четвертый год идет война с государством, которое в разы сильнее нас. Каждый день гибнут и калечатся люди. Так пусть ради "свободы путинского слова" их гибнет и калечится еще больше?
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скільки можна попереджати? закрити прокремлівську богодєльню кїбенімать
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RTVI это же кацапский канал, и его британская регистрация всего лишь часть гибридной войны, в том числе против Британии. Англичане лохи или прикормлены?
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Англичане лохи или прикормлены?
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У них просто давно не было войны с тоталитарным государством и они не заметили, как переступили тонкую грань между свободой слова и пособничеством врагу.
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Надо тупо отключать до окончания расследования, которое проводить 5 лет.
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кацаПсины начали войну против Украины сразу после Майдана и присяги Ющенко.
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Сенатор, ещё раньше начали. Вспомни предвыборную кампанию 2004 года о "фашистах Тимошенко и Ющенко". О "распя..." м, о "колючей проволоке'.
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о рюсскам гоффне ДАУНбасса? помню.. еще тогда надо было то быдло загнать под проволоку..
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Какой все-таки идиотизм вводить цензуру в 21 веке на телевидение при наличие интернета! Если уж ограничивать инфу, то надо начинать с отключения инета. По примеру КНДР.
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Ага ,давай тут разведем кремлевскую пропаганду во время войны, итак совок из 70% людей своей пропагандой делал инвалидов умственного труда, и психически ненормальных фанатиков комунизьмма.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНацсовет предупредил канал RTVI за поддержку оккупации Крыма и трансляцию запрещенных фильмов
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