 Нацсовет предупредил канал RTVI за поддержку оккупации Крыма и трансляцию запрещенных фильмов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Нацсовет обратился к правообладателю RTVI - компании "Brenrose Livited" с информацией о зафиксированных нарушениях Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины. Также Нацсовет предупредил о возможности отключения программ этого вещателя.
В числе нарушений - трансляция программы "Особое мнение" с участием российских экспертов, высказывания которых свидетельствуют о поддержке российской аннексии Крыма, а также трансляция передачи "Здесь и там", в которой незаконно избранные от Крыма в Госдуму России Ольга Ковитиди и Дмитрий Белик в своих высказываниях отрицали территориальную целостность Украины.
"Такой контент свидетельствует о наличии в деятельности этого иностранного вещателя нарушений части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" и части первой статьи 28 Закона Украины "Об информации", - говорится в сообщении.
В Нацсовете предупредили компанию "Brenrose Livited" о том, что в соответствии с частью второй статьи 24 Конвенции (обе страны и Украина, и Великобритания ратифицировали этот международный документ) сторона, которая осуществляет прием программ, может временно прекратить ретрансляцию, поскольку установленные факты нарушений на телеканале RTVI "имеют очевидный, серьезный характер, приводят к возникновению сложных общественных проблем, и продолжаются более двух недель после сообщения о них".
В случае игнорирования требований национального законодательства, украинский регуляторный орган будет вынужден рассмотреть вопрос о временном прекращении ретрансляции иностранной программы RTVI на территории Украины, отметили в ведомстве.
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И я тебе говорю , как русскоязычная, как одесситка, чтоб в аду горела твоя людоедская страна, Одесса- Украина! Проклятия вам до седьмого колена!
А теперь заполз в кусты и сдох по тихому.
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Во клинит кацапа
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А нужно не предупреждать, а сразу нахрен забирать лицензию и возбуждать дело по статье за подстрекательство к сепаратизму и нарушению государственной целостности.
И пусть потом воняют европейские терпилы и наши журнашлюшки на путенской зарплате про "свободу слова". У нас четвертый год идет война с государством, которое в разы сильнее нас. Каждый день гибнут и калечатся люди. Так пусть ради "свободы путинского слова" их гибнет и калечится еще больше?
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У них просто давно не было войны с тоталитарным государством и они не заметили, как переступили тонкую грань между свободой слова и пособничеством врагу.
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