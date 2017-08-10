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 Политика Украины
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Все про:суд (21395) Янукович (32574) Ромалийская Ирина (181)

 Госадвокат Януковича Мешечек считает, что Путин хотел ввести войска в Украину с “миротворческой миссией”

Во время сегодняшнего выступления в Оболонском суде адвокат Виталий Мешечек, который был назначен бывшему президенту Украины Виктору Януковичу государством, заявил, что Путин просил ввести армию на территорию Украины с миротворческой миссией.

После заседания журналисты уточнили его позицию. "Путин обратился к Совету Федерации России с просьбой использовать российские войска на территории Украины с целью провести миротворческую миссию?" - спросил журналист Цензор.НЕТ. "Да, это мое личное мнение", - ответил Виталий Мешечек.

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Он добавил, что не общается со своим подзащитным Виктором Януковичем. "Для того, чтоб полноценно представлять интересы Януковича Виктора Федоровича, который незаконно обвиняется в совершении преступлений, я считаю, что для этого нужно будет связываться с Януковичем для согласования дальнейших действий и позиций. На данный момент, у меня не было возможности связаться, и я не связывался", - рассказал Мешечек журналистам.

Также в своем выступлении во время сегодняшнего заседания Мешечек заявил, что не уверен, что Россия действительно вводила войска на территорию Украины, в частности в Крым. "Ну, мы же видели доказательства стороны обвинения, которыми они доказывают вину Януковича. В этих доказательствах не отмечается, что были использованы Вооруженные силы РФ на территории Украины. Это отмечает сначала представитель в ООН Российской Федерации Чуркин, а также об этом говорит в интервью СМИ России президент Российской Федерации Путин. Поэтому мое личное мнение базируется именно на сказанном высшими должностными лицами российской Федерации. Путин и Чуркин говорят, что не использовались Вооруженные силы РФ на территории Украины", - заявил адвокат. На что ему возразили журналисты, что на суде видели и выступление постпреда Украины в ООН Сергеева и Пауэр, которые говорят обратное. "Я считаю, что каждый имеет право на какое-то мнение, и эти мнения были высказаны представителями разных стран. Но мы не услышали, чтоб это было подкреплено какими-то доказательствами стороны обвинения". Свое мнение по этому вопросу он высказывать не стал.

Напомним, в Оболонском районном суде Киева прошло шестое заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого Виктора Януковича, которому инкриминируют три статьи Уголовного Кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

Цензор.НЕТ продолжает вести текстовую онлайн трансляцию этого процесса.
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22 сентября 1939 года состоялся совместный парад вермахта и РККА в Бресте (Deutsch-sowjetische Siegesparade in Brest-Litowsk) прохождение торжественным маршем по центральной улице города подразделений XIX моторизованного корпуса вермахта (командир корпуса генерал танковых войск Гейнц Гудериан) и 29-й отдельной танковой бригады РККА (командир комбриг Семён Кривошеин) во время официальной процедуры передачи города Бреста и Брестской крепости советской стороне во время вторжения в Польшу войск Германии и СССР. Процедура завершилась торжественным спуском германского и поднятием советского флагов.

Тупо и в наглую все переворачивают с ног на голову - это чисто кацапская натура
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кацапия без вранья уже просто не может существовать
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Хотя я бы сказал, что "школьник", то для его уровня развития скорее даже комплимент.
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Тогда у него неполная фамилия. Должен быть Церковно-приходской Школьник.
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Ну, тогда будет он Цирюльник, нет лучше Цэрыльник...
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Ага, а до этого СССР в учебках обучал немецких танкистов и летчиков для того, чтоб они как можно больше бойцов РККА угандошили, если бы было правдой то, что мелет этот коцнутый Школьник.
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интересно - в какой стране после прихода мордорских "миротворцев" реально наступил мир ?
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Сатана Путин -миротворец? Это что-то из области фантастики.
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Вопрос совершенно риторический. Куда бы кацапы ни пришли - там гибнут люди.
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кацаПсинские войска вошли в Чечню в конце декабря тоже с миротворчеством,завалили половину Чечни и миссия выполнена.Там где кацаПсины прошлись,считай трупы...
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"Война это мир" ((с) Известно - кто)
"Принуждение к миру" ((с) Известно - кто)
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Раз СБУ не возражает, значит, я тоже согласен. А хули?
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Путин просил Совет Федераций ввести войска в Украину чтобы до смерти напугать Турчинова и подавить желание сопротивляться при захвате Крыма, что ему и удалось.
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если выбор адвоката был случайным, то сколько же подобного говна среди "защитников"?
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Это даже не "миротворческая миссия" была. Это была "поддержка страусов" вместо ХАМа:

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когда кагал вальцмана поймет шо им кирдык,они завопят хором-)(уйло памаги и введи...
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Скоро вернется Янукович с оправдательным приговором. Что-то творится в стране невероятное.
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В стране творится то, что обычно и бывает после всех революций - разгул реакции и реакционеров. Как свидетельствует история, после разгула реакции у народа есть только два выхода - либо прогнуться под реакционеров, либо провести повторную зачистку.
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Госадвокат Януковича Мешечек

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Есть такая профессия: черного кобеля отмывать до бела. Называется "адвокат".
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але при цьому не обовязково висловлювати свою особисту думку про іхтамнет...
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Цілком згоден. Мабуть саме завдяки особистим думкам, Мешека й обрали адвокатом Януковиську.
Мабуть було б дуже дивно, коли для цієї брудної роботи обрали б порядну людину.
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Для того в світі передбачені миротворчі сили ООН... а це так марення від боярки..
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Хорошо бы этот Мешочек оказался в нескольких мешочках в разных частях леса... поля... рек...озёр... гор.
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адвоката к психиатру не водили? Или хоть панамку ему от солнца.. Ну нельзя ж так гнать...
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вои домыслы пускай для своей жены оставит. Суду нудны доказательства.
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Мля зрение сдает. Как же я кацапов отстреливать буду в случае большого замеса? Разве что на запах говна и перегара стрелять...
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Предлагаю Мешечеку сделать медицинскую процедуру, для укрепления его здоровья - поставить клизму с раствором спирта и красного горького перца.
Говорят здоровье очень укрепляет !
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Ну ЧТО такое российские МИР и ВОЙНА мы уже знаем. ТАМ гумманитарное - то что несет СМЕРТЬ! МИР - ЭТО НАСИЛИЕ и УБИЙСТВА. А ЧЕСТЬ - это прятаться за спины женщин и детей!!
За требование МИРА - там можно ЗАГРЕМЕТЬ в ПОЛИЦИЮ а может и в тюрьму
Госадвокат Януковича Мешечек считает, что Путин хотел ввести войска в Украину с “миротворческой миссией” - Цензор.НЕТ 5248
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Полный Ацтой! Это Хуйло есть Миротворец?? Ведь он не брезговал для начала, своих взрывать,а теперь на братьев напал, подло..!
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Да не были мы для них никогда братьями.Все это кремлевские трюки.Они нас за своих холопов держали.
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Он что,полный идиот?А у нас вроде бы никаких боевых действий до вторжения козломордии и не было.Даже убийцам из Беркута дали возможность выехать из Киева.Придурок полный.Даже брехать складно не научился.
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Ох и полетит этот приговор в Европейском суде (если таковой состоится). Ну как можно защищать даже такую мразь как овощ, и ни разу не согласовать с ним его позицию. Это цирк какой то, а не процесс или специально все делается для того чтобы развалить дело и наплевать на гибель настоящих мужиков Майдана.
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Ага. Двух дней не прошло, как кацлы про "миротворчество" в Грузии клюкву развешивали. Прям дежавю.
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Садить нужно ентого адвоката мишечика.

А лучше дубиной по голове.

А потом написать во всех сми, что проломленной головы мишечика нет.

Енто его пылью присыпало.
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на самом деле всё началось не 23 августа,а 19 августа 1939 года.Именно в этот стало ясно что будет грандиозная война в мире.и не Польша и ни Германия об этом понятия не имели.всё решил товаристч Сралин на своей даче в Подмосковье.Об этом упоминал ближайший братан Сралина, Анастас Микоян : при принятии особо важных решений,нас всегда было пятеро.5 Хмырей в СССре дохлом принимали все важнейшие решения.
1)Сралин
2)Микоян
3)Маленков
4)Берия
5)Ворошилов
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Идиотизм какой-то. Защищать человека с которым не общаешься и который все-равно не понесет реального наказания. Какой-то цирк или спектакль!
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За эти слова в нормальной стране судят, а при соевом еще и шапкотыра на место вернет тот мешочек
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"Также в своем выступлении во время сегодняшнего заседания Мешечек заявил, что не уверен, что Россия действительно вводила войска на территорию Украины, в частности в Крым", - вот же подлое и брехливое, прямо тролль зрадовско-кацапский.
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иными словами, насильник хотел изнасиловать жертву с целью повысить рождаемость в стране
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Какой подсудимый такой и адвокат.
Ахереть.
Ему эту миссию еще вспомним. падла
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Мешечку оторвать мешечек. Извините за каламбурчик.
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Торжественное Заседание ДурьДумы РАБссии в выходной день(!!!!)1 марта 2014 года.Валька Полстакана ставит на голосование "О вводе кацаПсиих войск в Украину",,, КТО "За"? 288,кто проттив?воздержался.Принято.
Крысы позорные...
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Да что вы обращаете внимание на такую ерунду? Это ящику нечего показывать, вот он и воет с прямым эфиром день и ночь!
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Поки в Україні є такі мешечки то нам прийдеться довго воювати. Баран згадай як Путлер зайшов з миротворчою місією в Грузію, чи ти хитрий адвокат а всі інші дурні?
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переиграл мешочек в Донована. Теперь может сесть за такие заявления.
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Якась падла ж назначала цього "адвоката". Та ще й від держави! Що Портнов-Кидалов-Грановський? Чи сам?
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Хочу напомнить что этот "мешочек" государственный (!) адвокат и зарплату платит ему ГОСУДАРСТВО ! То есть, это мы платим этому ублюдку за то что он гонит нам путинскую пургу про "миротворцев" и т.д. СБУ, вы крепко спите ...
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Когда он выиграет процесс, в Европе ему все двери будут открыты за любые деньги!
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Госадвокат Януковича Мешечек считает, что Путин хотел ввести войска в Украину с "миротворческой миссией"

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У Путина был мандат ООН? Нет. Значит не было никакой "миротворческой миссии".
Мешечек, а это Путин тебе лично на ушко сказал, с какой целью он хочет ввести войска в другую независимую страну в мирное время?
Пусть Путин сейчас с "миротворческой целью" введет войска в КНДР! Сейчас оттуда исходит угроза всему миру! Мешечек, посоветуй это Путину, раз ты с ним тесно общаешься и Путин тебе доверяет и делится своими планами.
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Для тех кто не в курсе - у нас и РФ до сих пор действует большой Договор о сотрудничестве и военной помощи между странами!
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оно хотело... если эту тварь закопать поглубже вот это и будет миротворческая миссия
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Почему эта тварь до сих пор называется государственным адвокатом? Этот мешочник - нечисть
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГосадвокат Януковича Мешечек считает, что Путин хотел ввести войска в Украину с “миротворческой миссией”
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