 Госадвокат Януковича Мешечек считает, что Путин хотел ввести войска в Украину с “миротворческой миссией”

После заседания журналисты уточнили его позицию. "Путин обратился к Совету Федерации России с просьбой использовать российские войска на территории Украины с целью провести миротворческую миссию?" - спросил журналист Цензор.НЕТ. "Да, это мое личное мнение", - ответил Виталий Мешечек.
Он добавил, что не общается со своим подзащитным Виктором Януковичем. "Для того, чтоб полноценно представлять интересы Януковича Виктора Федоровича, который незаконно обвиняется в совершении преступлений, я считаю, что для этого нужно будет связываться с Януковичем для согласования дальнейших действий и позиций. На данный момент, у меня не было возможности связаться, и я не связывался", - рассказал Мешечек журналистам.
Также в своем выступлении во время сегодняшнего заседания Мешечек заявил, что не уверен, что Россия действительно вводила войска на территорию Украины, в частности в Крым. "Ну, мы же видели доказательства стороны обвинения, которыми они доказывают вину Януковича. В этих доказательствах не отмечается, что были использованы Вооруженные силы РФ на территории Украины. Это отмечает сначала представитель в ООН Российской Федерации Чуркин, а также об этом говорит в интервью СМИ России президент Российской Федерации Путин. Поэтому мое личное мнение базируется именно на сказанном высшими должностными лицами российской Федерации. Путин и Чуркин говорят, что не использовались Вооруженные силы РФ на территории Украины", - заявил адвокат. На что ему возразили журналисты, что на суде видели и выступление постпреда Украины в ООН Сергеева и Пауэр, которые говорят обратное. "Я считаю, что каждый имеет право на какое-то мнение, и эти мнения были высказаны представителями разных стран. Но мы не услышали, чтоб это было подкреплено какими-то доказательствами стороны обвинения". Свое мнение по этому вопросу он высказывать не стал.
Напомним, в Оболонском районном суде Киева прошло шестое заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого Виктора Януковича, которому инкриминируют три статьи Уголовного Кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).
Цензор.НЕТ продолжает вести текстовую онлайн трансляцию этого процесса.
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Тупо и в наглую все переворачивают с ног на голову - это чисто кацапская натура
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"Принуждение к миру" ((с) Известно - кто)
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Есть такая профессия: черного кобеля отмывать до бела. Называется "адвокат".
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Мабуть було б дуже дивно, коли для цієї брудної роботи обрали б порядну людину.
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я б відмовився наприклад
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Говорят здоровье очень укрепляет !
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За требование МИРА - там можно ЗАГРЕМЕТЬ в ПОЛИЦИЮ а может и в тюрьму
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А лучше дубиной по голове.
А потом написать во всех сми, что проломленной головы мишечика нет.
Енто его пылью присыпало.
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1)Сралин
2)Микоян
3)Маленков
4)Берия
5)Ворошилов
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Ахереть.
Ему эту миссию еще вспомним. падла
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Крысы позорные...
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У Путина был мандат ООН? Нет. Значит не было никакой "миротворческой миссии".
Мешечек, а это Путин тебе лично на ушко сказал, с какой целью он хочет ввести войска в другую независимую страну в мирное время?
Пусть Путин сейчас с "миротворческой целью" введет войска в КНДР! Сейчас оттуда исходит угроза всему миру! Мешечек, посоветуй это Путину, раз ты с ним тесно общаешься и Путин тебе доверяет и делится своими планами.
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