 Российские наемники обстреляли украинских солдат, обследующих дорогу для миссии ОБСЕ - ранен один воин, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В сообщении отмечается: " Так, 10 августа в 7.30 определенный личный состав подразделения Вооруженных Сил Украины начал работы по инженерному обследованию участка дороги на территории подконтрольной Правительству Украины, по которой был запланирован проезд Александра Хуга из населенного пункта Пикузы, находящийся на территории ОРДО в Мариуполь.
В 7.40 боевики начали обстрел позиций ВСУ из стрелкового оружия и привлечением снайперов, во время которого получил ранение военнослужащий ВСУ, который осуществлял обследования указанного участка дороги на наличие взрывоопасных устройств. Следует отметить, что работы по разминированию проводились при имеющихся гарантиях безопасности со стороны НВФ ОРДО, которые были официально переданы российской стороной СЦКК.
С целью выяснения минной опасности на дороге для продолжения движения в направлении Мариуполя, патруль СММ ОБСЕ осуществил запуск БПЛА. Во время полета квадрокоптера в районе поселка Пикузы над территорией неподконтрольной правительству Украины, был обстрелян боевиками.
Александр Хуг и сотрудники СММ ОБСЕ так и не смогли проехать в Мариуполь по запланированному маршруту. По информации, полученной от ОБСЕ, 10 августа со стороны НВФ ОРДО никакие меры по разминированию указанного участка дороги не проводились.
Напомним, что 9-го августа НВФ ОРДО целенаправленно уничтожили камеру наблюдения СММ ОБСЕ на Донецкой фильтровальной станции и обстреляли БПЛА Миссии.
Как уже отмечала украинская сторона СЦКК, такие действия боевиков в последние месяцы имеют системный характер и свидетельствуют о том, что руководство ОРДО цинично пренебрегает минского договоренностями и сознательно стремится к дальнейшему обострению вооруженного конфликта на Донбассе".
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Хоча Путін відмовляється це визнавати, часи російського домінування над Україною переживають свій захід. І російський президент може в цьому звинувачувати лише себе.
Про це йдеться у статті Пітера Дікенсона для провідного ресурсу The Atlantic Council.
За словами автора, коли маріонетки Кремля на Сході України оголосили про створення так званої "Малоросії", більшість людей посміялися.
"Ця незграбна спроба підмінити незалежну Україну безвільним васалом розглядалася як черговий доказ, що російські політичні еліти є безнадійно далекими від української громадської думки. Щоправда, принаймні одна людина у Москві не змогла зрозуміти, чому це було смішно. Ключовий соратник Володимира Путіна та куратор вторгнення в сусідню країну Владислав Сурков назвав проголошення "Малоросії" способом підняти дискусію в Україні. При цьому він заявив, що російські бойовики в Донбасі воюють, щоб захопити всю країну", - підкреслюється у матеріалі.
Водночас Дікенсон зауважив, що господар Кремля Володимир Путін також висловив подібні оптимістичні сентименти під час саміту G20 у Гамбурзі, де він звинуватив українських лідерів у "русофобії" і вбиванні штучного клину між Росією і Україною.
"Ці коментарі та поведінка Москви ілюструють очевидні російські ілюзії щодо катастрофічної втрати російського впливу на Україну з 2014 року. Кремль чіпляється за вигадку, ніби мовчазна більшість проросійських громадян України чекають на нагоду, щоб влаштувати переворот у Києві та направити країну в російські обійми", - наголошує оглядач.
Також він підкреслює, що таке видавання бажаного за дійсне не є новим, а співпадає з російським історичним наративом про те, що будь-який рух за незалежність України - це лише "справа екстремістської меншості" та її іноземних союзників.
"Анексія півострова та гібридна війна на Донбасі змусили українців серйозно переглянути своє ставлення до Росії. Військова агресія отруїла двосторонні зв'язки та перетворила те, що було від початку торговельною суперечкою, на геополітичний "розрив століття". Війна також зміцнила українську національну самоідентичність, яка страждала після десятиліть існування СРСР, - додає автор матеріалу.
На його переконання, багато хто в Москві, без сумніву, сподівається, що все це можна змінити, та й в історії немало прикладів, коли відносини між країнами покращувалися після закінчення кровопролиття. Але коли відносини відновляться, вони будуть опиратися абсолютно на інші засади. Більше тут: http://24tv.ua/putin_vtrativ_vpliv_na_ukrayinu_tomu_hoche_vlashtuvati_tut_perevorot___atlantis_council_n851394
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Комментаторы и эксперты считают, что Турция провела учения по блокированию пролива, показав, что Анкара может перекрыть Босфор, заперев российский военный флот в Черном море.
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