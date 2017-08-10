EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 За рубежом
  672  15
Все про:КНДР (244) санкции (6386) Евросоюз (12085)

 Евросоюз расширил санкции против КНДР

Совет Евросоюза внес в список санкций против КНДР девять физических лиц и четыре юридических.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на коммюнике Совета ЕС.

Также читайте: Глава Пентагона Мэттис пригрозил КНДР концом режима и уничтожением народа

"Совет ЕС добавил девять человек и четыре учреждения, в том числе государственный Банк внешней торговли Северной Кореи (FTB), в перечень субъектов, в отношении которых применено замораживание активов и ограничение путешествий в соответствии с новыми санкциями, наложенными резолюцией Совета Безопасности ООН 2371 (2017)", - говорится в сообщении.

Соответствующие санкции введены против КНДР в ответ на действия Пхеньяна в области развития ядерного оружия и баллистических ракет, нарушающие и грубо попирающие предыдущие резолюции Совета Безопасности ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Использованные в ракетах КНДР компоненты "поступили из России", - немецкий инженер

Общее количество лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры, достигла 62 человек и 50 учреждений, находящихся в списках ООН. Кроме этого, еще 41 человек и 7 учреждений внесены ЕС в список санкций самостоятельно.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Томагавки уже стартовали? Вот это санкции, если что...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А я - первый!!! На сколько-то там секунд! Но радует - совпадение взглядов! "консенсу\с", говорил Горбачев!
 показать весь комментарий
Ответить
 
49 томагавків абсолютно нічого не вирішують в проблемі Північної Кореї.
Навпаки стануть червоною тряпкою для зазомбованого народу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хусейн такими любил хвастаться и даже запускал пару раз эти "телеграфные столбы". Где теперь тот Хусейн...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лучше бы против россии, поставляющей оборудование для ракет в КНДР.
Одним махом дали бы по морде и за Украину, и за Сирию, и за КНДР.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ліля то, про що ти пишеш тут, і є повномасштабна третя світова війна ... Вона тобі ТРЕБА !!! Краще не пиши всякі гидоти ... Перш ніж писати ... - думати головою необхідно !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да и на "Пионер" тоже похож! Впрочем - не удивительно - родина всех этих комплексов - СССР (россия).

 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕвросоюз расширил санкции против КНДР
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти