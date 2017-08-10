 Евросоюз расширил санкции против КНДР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на коммюнике Совета ЕС.
"Совет ЕС добавил девять человек и четыре учреждения, в том числе государственный Банк внешней торговли Северной Кореи (FTB), в перечень субъектов, в отношении которых применено замораживание активов и ограничение путешествий в соответствии с новыми санкциями, наложенными резолюцией Совета Безопасности ООН 2371 (2017)", - говорится в сообщении.
Соответствующие санкции введены против КНДР в ответ на действия Пхеньяна в области развития ядерного оружия и баллистических ракет, нарушающие и грубо попирающие предыдущие резолюции Совета Безопасности ООН.
Общее количество лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры, достигла 62 человек и 50 учреждений, находящихся в списках ООН. Кроме этого, еще 41 человек и 7 учреждений внесены ЕС в список санкций самостоятельно.
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Навпаки стануть червоною тряпкою для зазомбованого народу.
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Одним махом дали бы по морде и за Украину, и за Сирию, и за КНДР.
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