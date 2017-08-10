 Немецких полицейских предостерегают от поездок в Россию, возможны задержания и опросы

Земельному министерству стали известны несколько случаев, когда немецкие полицейские были задержаны в России и подвергнуты опросам по поводу их служебных обязанностей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
Ранее издание Focus сообщило, что, судя по всему, поводом для беспокойства стал случай, произошедший с тремя немецкими полицейскими в Санкт-Петербурге. Сотрудники правоохранительных органов находились в частной поездке в круизе по Балтийскому морю. Когда они высадились в Петербурге, российские пограничники задержали их, несмотря на действующие визы, и интересовались их деятельностью и внутренними служебными процессами. Как отмечает Focus, на полицейских было оказано давление "в связи с подозрениями в возможном шпионаже".
Как утверждает издание со ссылкой на источники в берлинских службах безопасности, этот случай был не единственным, когда на немецких госслужащих оказывалось давление со стороны российских пограничников.
В связи с этим министерство внутренних дел Нижней Саксонии посоветовало полицейским не указывать профессию при поездках в Россию. Впрочем, в федеральном министерстве внутренних дел считают, что такой подход может только навредить: если род деятельности выяснится при проверке на границе, в таком случае полицейским действительно могут грозить обвинения в шпионаже.
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Видел таких..и даже когда то завидовал , когда сам не мог не то что постоянный , а даже временный вид на жительство долгое время получить . А дяденьки с Украины , с совьет пачпартами , преспокойненько устраивались и получали ключи не только от квартир..
Дааа , были времена...
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Если короче, то видят Роисю, как бордель и цирк в одном стакане.
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Это тут.
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мылят жопучешут репу.
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