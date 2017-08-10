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Все про:Германия (2917) правоохранительные органы (240) Россия (71810) туризм (1069)

 Немецких полицейских предостерегают от поездок в Россию, возможны задержания и опросы

германия фрг

Министерство внутренних дел федеральной земли Нижняя Саксония, расположенной на севере Германии, предостерегает сотрудников региональной полиции от частных поездок в Россию.

Земельному министерству стали известны несколько случаев, когда немецкие полицейские были задержаны в России и подвергнуты опросам по поводу их служебных обязанностей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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Ранее издание Focus сообщило, что, судя по всему, поводом для беспокойства стал случай, произошедший с тремя немецкими полицейскими в Санкт-Петербурге. Сотрудники правоохранительных органов находились в частной поездке в круизе по Балтийскому морю. Когда они высадились в Петербурге, российские пограничники задержали их, несмотря на действующие визы, и интересовались их деятельностью и внутренними служебными процессами. Как отмечает Focus, на полицейских было оказано давление "в связи с подозрениями в возможном шпионаже".

Как утверждает издание со ссылкой на источники в берлинских службах безопасности, этот случай был не единственным, когда на немецких госслужащих оказывалось давление со стороны российских пограничников.

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В связи с этим министерство внутренних дел Нижней Саксонии посоветовало полицейским не указывать профессию при поездках в Россию. Впрочем, в федеральном министерстве внутренних дел считают, что такой подход может только навредить: если род деятельности выяснится при проверке на границе, в таком случае полицейским действительно могут грозить обвинения в шпионаже.
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Это хорошо, полицейские обычно разговорчивы и создадут кацапстану "рекламу"...
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Кстати я немцев и в Украине не видел,а можно было создать условия для туристов и зарабатывать
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Это ты плохо понимаешь о чем говоришь,немцы даже в Гану ездят отдыхать на море,а в Украине максимум Беларусь на пляжах
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Экстрималы эти немцы, поперется на расию, это похлеще чем в одиночку в горы пойти!
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Кто угадает, что бы значила новая фотка на странице фейсбука Михо?
Немецких полицейских предостерегают от поездок в Россию, возможны задержания и опросы - Цензор.НЕТ 6216
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Не знаю, но очень странная смена заставки. Там ещё вчера другое фото было.
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Михо обычный человек и как все имеет право отдохнуть и пойти летом в поход
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Ну да, что ещё делать политику после лишения гражданства, да ещё с его амбициями. Только в горы.
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на Говерле хочет новую партию зарегать и потом пойти на президентские выборы
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Троллинг или провокация - поглядим дальше. Но чем раньше он доберётся до Нидерландов и по возможности с женой, тем будет лучше дня него. Рано или поздно попадёт как бомж без действующего удостоверения личности в правовое поле Европы. И никакие лозунги о том, что лишили его гражданства незаконно не помогут.
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В твоём посте,треба поменять фигуранта,та Нидерланды на Ростов
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таким в ес все дороги открыты)))
Видел таких..и даже когда то завидовал , когда сам не мог не то что постоянный , а даже временный вид на жительство долгое время получить . А дяденьки с Украины , с совьет пачпартами , преспокойненько устраивались и получали ключи не только от квартир..
Дааа , были времена...
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Было такое. Эти паспорта и сейчас востребованы, но мало у кого остались.
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В 50-60 г.г. сосок очень боялся немецкого реваншизма. Тогда обошлось. Немцы устали и жестоко поплатились за бредовые идеи своего фюрера. А вот кацапам все неймется. Ни миллионы жертв ни разруха, ни отсталость в уровне жизни ничего не значат. Потому и живут в дерьме и враги кругом
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Обломали они зубы об народ Украины. Армия потом появилась.
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А почему нет , езжайте , мы вам обещаем крайнюю обеспокоенность в случае чего.
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возможны задержания, допросы и "дидываевале"!
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А що німців цікавить в парашці ?? Єкстрим, чи боярки скуштувати, щоб зрозуміти загадкову ватну душу...???
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Тоже, что и раньше - рюський девка, дикий медвед, водка, смешьной танци. Любят они экзотику всякую. Особенно, когда можно расслабиться без меры, выходя за рамки дозволенного в ЕС.

Если короче, то видят Роисю, как бордель и цирк в одном стакане.
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Там много забавного. При этом фото - не фейковые. Но мне очень понравилось с Нового Орлеана, клиент после наводнения в баре.

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Шедеврально, все в ASS! Aвтобусы в аэропорт Борисполь тоже с броской эмблемой фирмы ATASS (at ass - в жопу) до сих пор на дорогах.
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К этому фото не менее забавная надпись. Ehhhrm… I think I'll have mojito, please.
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И ПРАВИЛЬНО! "Пребывание в россии действует разлагающе на неокрепшие умы" - так классика же! Хотя, конечно, экзотика!!!
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В Бешеном УГАРЕ борьбы с Фашизмом, эти ДУРНИ могут и такое.
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Точно такие же долбодятлы из Германии поверили путлеру и поставили турбины Сименс для краснодарского края. А сейчас озаботились и мылят жопу чешут репу.
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Будут спрашивать "Это Вы в 1987-м бухого завклуба Советской Армии в участке отпи*дили?"
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНемецких полицейских предостерегают от поездок в Россию, возможны задержания и опросы
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