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Все про:авиакатастрофа (1067) Казахстан (381) самолет (2232) смерть (5162)

 Украинский пилот-инструктор разбился в Казахстане

казахстан

В посольстве Украины в Казахстане уточнили, что погибший при крушении учебного самолета возле Алматы (Казахстан) пилот-инструктор был гражданином Украины.

"Сейчас мы располагаем более точной информацией. У нас уже есть письменное подтверждение, что он, к сожалению, украинец", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе посольства в четверг, информирует Цензор.НЕТ.

По сведениям посольства, погибший - Курченко С.П. 1970 года рождения.

Ранее в этот день в пресс-службе посольства Украины в Казахстане сообщили, что при крушении учебного самолета возле Алматы погиб этнический украинец, который был гражданином Казахстана. "Как стало известно посольству, погибший летчик-инструктор имел гражданство Казахстана, однако он этнический украинец" - сказали агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе посольства в четверг.

Ранее пресс-служба Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана сообщила, что в 09:53 четверга по местному времени при выполнении учебно-тренировочного задания на удалении 2 км от контрольной точки аэродрома Азем (Алматинская область, 43 км от Алматы) произошла катастрофа воздушного судна Tecnam P-2002JF (регистрационный номер UP-LA321).

Директор департамента по расследованию транспортных происшествий и инцидентов указанного министерства Жанибек Тайжанов уточнил, что после выполнения взлета с конвейра произошло сваливание, в результате чего воздушное судно сгорело и полностью разрушено. В момент происшествия на борту воздушного судна находились пилот-инструктор и курсант - оба погибли. В министерстве создают комиссию для расследования обстоятельств авиационного происшествия.

При этом ряд казахстанских СМИ сообщают, что в результате авиакатастрофы погибли пилот-инструктор С.Курченко, 1977 года рождения, который, по предварительной информации, является гражданином Украины, и курсант Е.Абишев, 1996 года рождения.

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Он гражданин Казахстана, при чем здесь Украина? Это не гражданин Украины, работающий в Казахстане. Эх, жаль мозгам с тобой не поделиться...
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эх, мозгов у тебя, и лайкнувших твой пост как у двухглавой курицы!
совсем понимать смысл написанного не в состоянии.

там четко написано, что ранее предполагали, что он имел гражданство Казахстана, ОДНАКО:

В посольстве Украины в Казахстане уточнили, что погибший при крушении учебного самолета возле Алматы (Казахстан) пилот-инструктор был гражданином Украины.
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Stas Petrov - здесь любой запутается... - статья по дебильному написана...Так кто он? Ранее это еще до посольства, ведь да? Так кто он?

1.В посольстве Украины в Казахстане уточнили, что погибший при крушении учебного самолета возле Алматы (Казахстан) пилот-инструктор был гражданином Украины.Источник: https://censor.net.ua/n451226 2.Ранее в этот день в пресс-службе посольства Украины в Казахстане сообщили, что при крушении учебного самолета возле Алматы погиб этнический украинец, который был гражданином Казахстана. "Как стало известно посольству, погибший летчик-инструктор имел гражданство Казахстана, однако он этнический украинец" - сказали агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе посольства в четверг.Источник: https://censor.net.ua/n451226
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еще один герой, и пост лайкнувшие.
блин, да сколько ж тут людей, текст совсем понимать не умеющих.
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Кацатроль ольгинский, а тебя родина-уродина другой работой кроме этой тоже не могла обеспечить ?
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Ну да , они тяжелее воздуха, а корабли тяжелее воды, где уж тут обеспечить , одна дорога -в тролли.
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Потиворечивая инфа даже в одной статье. Непонятно, чье гражданство у него было, да и какая разница?
Человек родом из СССР, работал там где мог заработать. Еще и небось приходилось летать на старом чешском Дельфине, в лучшем случае на Альбатросе.
Там катапульта совсем не такая как на новых самолетах.
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Украинский олигарх Александр Ярославский обул кацаПсинского олехарха на 556 лимонов долляров при продаже-покупке рудника Евраз сухая Балка..Приятно...
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приятно было бы, есиб они друг друга поубивали.
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Предложи олигарху Ротшильду завалить вечного врага своего олигарха Рокфеллера
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Казахи всех наших спортсменов переманивают. Уровень жизни там повыше, но Назарбаев, как Путлер, у них вечный пахан.
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