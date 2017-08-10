 Украинский пилот-инструктор разбился в Казахстане

"Сейчас мы располагаем более точной информацией. У нас уже есть письменное подтверждение, что он, к сожалению, украинец", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе посольства в четверг, информирует Цензор.НЕТ.
По сведениям посольства, погибший - Курченко С.П. 1970 года рождения.
Ранее в этот день в пресс-службе посольства Украины в Казахстане сообщили, что при крушении учебного самолета возле Алматы погиб этнический украинец, который был гражданином Казахстана. "Как стало известно посольству, погибший летчик-инструктор имел гражданство Казахстана, однако он этнический украинец" - сказали агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе посольства в четверг.
Ранее пресс-служба Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана сообщила, что в 09:53 четверга по местному времени при выполнении учебно-тренировочного задания на удалении 2 км от контрольной точки аэродрома Азем (Алматинская область, 43 км от Алматы) произошла катастрофа воздушного судна Tecnam P-2002JF (регистрационный номер UP-LA321).
Директор департамента по расследованию транспортных происшествий и инцидентов указанного министерства Жанибек Тайжанов уточнил, что после выполнения взлета с конвейра произошло сваливание, в результате чего воздушное судно сгорело и полностью разрушено. В момент происшествия на борту воздушного судна находились пилот-инструктор и курсант - оба погибли. В министерстве создают комиссию для расследования обстоятельств авиационного происшествия.
При этом ряд казахстанских СМИ сообщают, что в результате авиакатастрофы погибли пилот-инструктор С.Курченко, 1977 года рождения, который, по предварительной информации, является гражданином Украины, и курсант Е.Абишев, 1996 года рождения.
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совсем понимать смысл написанного не в состоянии.
там четко написано, что ранее предполагали, что он имел гражданство Казахстана, ОДНАКО:
В посольстве Украины в Казахстане уточнили, что погибший при крушении учебного самолета возле Алматы (Казахстан) пилот-инструктор был гражданином Украины.
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1.В посольстве Украины в Казахстане уточнили, что погибший при крушении учебного самолета возле Алматы (Казахстан) пилот-инструктор был гражданином Украины.Источник: https://censor.net.ua/n451226 2.Ранее в этот день в пресс-службе посольства Украины в Казахстане сообщили, что при крушении учебного самолета возле Алматы погиб этнический украинец, который был гражданином Казахстана. "Как стало известно посольству, погибший летчик-инструктор имел гражданство Казахстана, однако он этнический украинец" - сказали агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе посольства в четверг.Источник: https://censor.net.ua/n451226
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блин, да сколько ж тут людей, текст совсем понимать не умеющих.
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Человек родом из СССР, работал там где мог заработать. Еще и небось приходилось летать на старом чешском Дельфине, в лучшем случае на Альбатросе.
Там катапульта совсем не такая как на новых самолетах.
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