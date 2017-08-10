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 Экономика
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Все про:ГОК (17) Укрметаллургпром (4)

 "Укрметаллургпром" заявляет об угрозе остановки ГОКов и прекращении экспорта железорудного сырья из-за нехватки вагонов

Объединение метпредприятий Украины "Укрметаллургпром" (Днепр) вновь раскритиковало работу филиала ПАО "Укрзализныця" - "Центр транспортной логистики" (ЦТЛ), который "откровенно саботирует" работу горнорудных предприятий Кривого Рога, не обеспечивая их вагонами для перевозки железорудного сырья (ЖРС).

"Более полугода ушло на то, чтоб попытаться выстроить работу по паритетному обеспечению предприятий грузовыми вагонами на среднем уровне для всей Украины (сейчас более 35%), но статистика меня попросту разочаровывает: в текущем месяце на СевГОК вообще не зашло ни одного вагона, ИнГОК обеспечен лишь на 8% погрузки. Предприятия срывают экспортные контракты", - констатируется в опубликованном на сайте объединения заявлении президента "Укрметаллургпрома" Александра Каленкова, передает Интерфакс Украина.

По его словам, многолетний труд по выстраиванию отношений с покупателями в Восточной Европе стараниями "Укрзализныци" может быть перечеркнут. При этом он отметил, что сохраняются проблемы с поставками ЖРС на меткомбинаты прифронтового Мариуполя.

"Укрзализныця" цинично по участку с ограниченной пропускной способностью пропускает порожние составы "УЗ" мимо меткомбинатов, которым не хватает сырья для производства стали на экспорт. А ведь в тоже время, по имеющейся информации, отдельная группа частных предприятий по-прежнему обеспечена парком "УЗ" на 90-100% (на их перевозках задействовано около 1/3 парка УЗ). Несмотря на постоянные обещания руководителя ЦТЛ выровнять ситуацию, никакого прогресса по-прежнему нет. Зачем горняки и металлурги платят тариф, часть которого используется для закупки и содержания вагонов УЗ, если эти вагоны им банально не дают под погрузку?", - отмечает глава "Укрметаллургпрома".

А.Каленков добавляет, что о злоупотреблениях в вопросе распределения вагонов "Укрзализныцяи" промышленники говорят давно, но тема игнорируется, а линейные руководители ЦТЛ и "УЗ" желают дополнительной материальной мотивации.

"Критическая ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, уже не может оставаться без внимания, и этот вопрос нужно поднимать на уровень руководства УЗ, Кабинета министров и соответствующих компетентных органов, поскольку на кону стоит не только репутация отечественного производителя на международных рынках, но и срывы экспортных контрактов, и соответственно, недополученная страной валютная выручка", - подчеркивается в заявлении.

Глава "Укрметаллургпрома" призвал руководство "Укрзализныци" в ближайшие дни решить проблему дискриминации криворожских ГОКов в вопросе обеспечения погрузки полувагонами парка "Укрзализныци".

"Мы не требуем преференций, мы только лишь хотим установления честных и равных условий для всех грузоотправителей, то есть обеспечения предприятий ГМК парком полувагонов "Укрзализныци" на уровне рыночной доли ЦТЛ, которая сейчас составляет немногим более 35%. И для выполнения этой задачи совсем не нужна хитро-мудрая система распределения вагонов, которую нам вот уже скоро как год обещают, достаточно просто наладить процесс распределения вагонов УЗ между дирекциями пропорционально их погрузке на сети УЗ", - резюмирует А. Каленков.



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Был Бальчун министром, молчали в тряпочку. И тут вдруг - все пропало...
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Це істерія, хочуть нахабним криком вирвати собі кращі умови! Потрібно збільшувати тарифи на вантажні перевезення по УЗ, щоб всім вистачало вагонів!
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А что там Грося - арбузами и дорогами только занимается? Это же в его обязанность разруливать такие вопросы.. - подскажите ему кто-нибудь...
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Не успевают ворованное вывозить жд вагонами...
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Хаха, Бальчун только вчера уволился и начались проблемы.))
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Кто на очереди с громкими заявлениями? Ну не отдадут Омеляну УЗ, не старайтесь.
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власть продажно перепуганная. почему ты власть боишься отобрать все гоки у врага народа иванющенко? у клюевых у левочкина...
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...у ахметова... они твари сами создают такие условия которые являются откровенным и неприкрытым шантажом, который очень нравится власти, так как та имеет свою часть украденного у народа. эта система и построена ими для грабежа народа.
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я еще 3 года назад говорил : сегодня нужна срочная национализация Майна.
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без сомнения и ложной скромности. и без исключений. все украли вы господа и не покаялись, будете жестоко наказаны. но не это главное, главное все потом продать за настоящие деньги и настоящим инвесторам, а не этим -, ми бизнесьменееее. и только потом начнется подъем. нет не только потому что придут инвесторы... а потому, что власть обретет доверие и поддержку в своих начинаниях. и такая власть уже не пойдет на сговор с бандитами и на преступления против своего народа. всем недалекоглядным сразу отвечаю - именно такая власть и должна быть, все остальное режимы.
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Звездёж.Всего там хватает.Просто,в один вагон руда,а в другой,щось инше.Але платится за вагон,як з рудой .И платит завод.Короче вози по железке,за бюджетый кошт,всё,шо душа пожелает
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Старые советские вагона давно уже превратились в лом, а на новые денег нет производить. Те, что были еще нормальные старые давно прибрали к рукам и перекрасили в зеленый цвет (это означает частные). У ГОКов один выход - купить себе собственный парк вагонов.
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Не у ГОКов, а Метинвеста. Упомянутые зелёные вагоны у кого и кем были забраны за дутые долги? Всё теми же действующими лицами!
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Там далеко не один Метинвестю И далеко не одна фирма и не один человек. А вот то, что эти все вагоны были раньше красными (принадлежали Укрзализнице), то это факт.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Укрметаллургпром" заявляет об угрозе остановки ГОКов и прекращении экспорта железорудного сырья из-за нехватки вагонов
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