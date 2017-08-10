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Все про:Николаевская область (841) рыба (148)

 Массовый мор рыбы зафиксирован в Николаевской области, - Госрыбагентство

рыба

В Николаевской области рыбоохранный патруль в период с 4 по 9 августа зафиксировал 6 фактов массового мора рыбы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщили в управлении Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области.

Самый массовый мор зафиксирован 9 августа в районе села Куцуруб в Очаковском районе. В Днепровско-Бугском лимане обнаружили гибель 236,8 тыс. особей бычка, 4 млн особей глоссы (камбала), 92 млн креветок, 4 млн особей кефали, 1,6 млн особей карася.

"В связи с этим Николаевским рыбоохранным патрулем инициирована работа межведомственной комиссии, в состав которой вошли, кроме работников рыбоохранного патруля, представители Государственной экологической инспекции и Госпродпотребслужбы. С целью выяснения причин гибели водных биоресурсов отобраны пробы воды и погибших водных биоресурсов, которые затем срочно доставили в лаборатории для всестороннего анализа", - сказано в сообщении.

До установления причин гибели, во избежание отравления населения рыбоохранный патруль призывает граждан воздержаться от приобретения рыбы, особенно в курортной зоне.

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6 фактов массового мора рыбы и до сих пор нет результата исследований причины. "Хорошо" работают.
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так эти свиньи эту тухлятину расценят как гуманитарку)))
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надо искать сброс на Днепре, это раз и второе замерить уровень кислорода в воде. все это можно сделать за 2-3 дня. но это если бы был один природоохранный орган а так пока межведомственную комиссию соберут то и лягушки сдохнут.
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от перемены мест слагаемых, делать все равно все экспертизы надо очень быстро. вы согласны?
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Конечно. Ниже вполне удобоваримое объяснение
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Ни хрена искать не надо! Для участка лимана Козырка - Очаков - это к сожалению обычное явление связанное со сгонно нагонным ветровым изменением течений, когда морская вода насыщенная сероводородом затягивается в лиман. Местные жители вычисляют место где рыбу выжмет в берег с точностью до сотни метров..за два- три часа до того как, просто наблюдая за направлением ветров...А вот количество погибшей рыбы посчитано по справочнику Стэля :D
Кому не лень - помножте количество га вес - креветка 2 гр, рыба 10-20 гр - весь лиман белым должен быть...но не наблюдается такого
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и это просто дизель-генераторы.....запускайте Сименс - а мы закупим поп-корн
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в Самару отвезти срочно к Мусорным бакам...,кацаКрсы зажуют аж бегом
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Ау, местные подскажите. Гоняют ли природоохранники за лов креветки сачком?
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ПРАВИЛА ЛЮБИТЕЛЬСКОГО И СПОРТИВНОГО РЫБОЛОВСТВА

4.5. Лов беспозвоночных позволяется:
всех беспозвоночных - ручным сбором, а также:
креветок, гамаруса, мотыля - одним подсаком с диаметром не больше 70 см; до 1 кг на ловца, промыслового размера, запрет на лов в Черном море - креветок - с 1 июня по 31 августа; в лиманах -сейчас можно. Граница моря - линия Мыс Шамбаш (Башня Дельта- Лоцман - оконечность Кинбурнской косы)

Как то так вот
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В мене колись були рибки.Так в аквариуме,стоял на дне водолаз,та давал рыбкам кислород.Чому не поставити такi установки?!
-Бо людство,не цiкавить,що стане з планетою.А тiм бiльш,що станется з якоюсь рыбою
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А еще можно на нужды народного хозяйства сероводород из Черного моря откачать..ну хотя бы теоретически...
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Полагаешь гнилая рыба,сохраняет природный баланс акватории?
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Изобретение относится к энергетике и экологии, в частности к добыче сероводорода как топлива, со дна Черного моря и, таким образом, к предотвращению его естественного подъема в поверхностный обитаемый слой моря. Обеспечивает повышение эффективности способа за счет снижения мощности добывающих сероводород средств. Сущность изобретения: способ включает трубу, протянутую до глубины сероводородного слоя. Согласно изобретению берут нержавеющую или полимерную трубу. Соединяют ее с баком, расположенным на побережье, и образуют между баком и морем сообщающиеся сосуды. Водяным насосом перемещают сероводородную воду в водоструйный насос, захватывая при этом вакуумной полостью водоструйного насоса сероводород, выделившийся из сероводородной воды в связи с резким снижением давления. Образовавшуюся газо-водную эмульсию разбрызгивают центробежной форсункой в отдельной емкости и окончательно отделяют сероводород от чистой воды, которую возвращают морю, а сероводород через пеноотбойники направляют на сжигание и получение горячего водяного пара для работы турбоэлектрогенератора. Сернистый газ направляют на завод по производству сернистой и серной кислот.
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Полученная таким или подобным методом электроэнергия вполне способна решить проблемы с нехваткой электроэнергии в Украине. Но барыгам оно надо?
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Расчеты показывают, что общие запасы сероводорода в Черном море составляют около одного миллиарда тонн.
Такого количества сероводорода, с учетом более низкой по сравнению с природным газом теплотворной способности, достаточно, например, для энергообеспечения прибрежных регионов всего Черноморского побережья.
Сероводород может использоваться не только как топливо, он крайне необходим для производства серной кислоты, сульфидов, для органического синтеза и химических анализов, а также для потребностей медицины (сероводородные ванны).
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Вот причина гибели рыбы по всему миру -- https://youtu.be/qLfnnfK3NUg
Никто не верит в это и потому не думает его закрыть. А он высокими частотами через много радиоэлектронных аппаратур (скрытых от обнаружения сканером) годами убивает все живое на нашей планете, создает недомогания, слабость так, что голуби порой не могут уйти из-под колес... и все это он делает безнаказанно и беспрепятственно -- у нас в УКУ это не преступление. Повысилась смертность среди людей ...неизвестно что заставит всерьез рассмотреть массовое действие высоких частот через живой организм, чтобы остановить это беззаконие
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Если здесь бывают представители науки, то пусть проверят массовое действие высоких частот через живой организм... или мы погибнем все от их лени и всезнайства с их собственного потолка!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМассовый мор рыбы зафиксирован в Николаевской области, - Госрыбагентство
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