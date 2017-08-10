 Массовый мор рыбы зафиксирован в Николаевской области, - Госрыбагентство

Как передает Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщили в управлении Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области.
Самый массовый мор зафиксирован 9 августа в районе села Куцуруб в Очаковском районе. В Днепровско-Бугском лимане обнаружили гибель 236,8 тыс. особей бычка, 4 млн особей глоссы (камбала), 92 млн креветок, 4 млн особей кефали, 1,6 млн особей карася.
"В связи с этим Николаевским рыбоохранным патрулем инициирована работа межведомственной комиссии, в состав которой вошли, кроме работников рыбоохранного патруля, представители Государственной экологической инспекции и Госпродпотребслужбы. С целью выяснения причин гибели водных биоресурсов отобраны пробы воды и погибших водных биоресурсов, которые затем срочно доставили в лаборатории для всестороннего анализа", - сказано в сообщении.
До установления причин гибели, во избежание отравления населения рыбоохранный патруль призывает граждан воздержаться от приобретения рыбы, особенно в курортной зоне.
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Кому не лень - помножте количество га вес - креветка 2 гр, рыба 10-20 гр - весь лиман белым должен быть...но не наблюдается такого
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4.5. Лов беспозвоночных позволяется:
всех беспозвоночных - ручным сбором, а также:
креветок, гамаруса, мотыля - одним подсаком с диаметром не больше 70 см; до 1 кг на ловца, промыслового размера, запрет на лов в Черном море - креветок - с 1 июня по 31 августа; в лиманах -сейчас можно. Граница моря - линия Мыс Шамбаш (Башня Дельта- Лоцман - оконечность Кинбурнской косы)
Как то так вот
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-Бо людство,не цiкавить,що стане з планетою.А тiм бiльш,що станется з якоюсь рыбою
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Такого количества сероводорода, с учетом более низкой по сравнению с природным газом теплотворной способности, достаточно, например, для энергообеспечения прибрежных регионов всего Черноморского побережья.
Сероводород может использоваться не только как топливо, он крайне необходим для производства серной кислоты, сульфидов, для органического синтеза и химических анализов, а также для потребностей медицины (сероводородные ванны).
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Никто не верит в это и потому не думает его закрыть. А он высокими частотами через много радиоэлектронных аппаратур (скрытых от обнаружения сканером) годами убивает все живое на нашей планете, создает недомогания, слабость так, что голуби порой не могут уйти из-под колес... и все это он делает безнаказанно и беспрепятственно -- у нас в УКУ это не преступление. Повысилась смертность среди людей ...неизвестно что заставит всерьез рассмотреть массовое действие высоких частот через живой организм, чтобы остановить это беззаконие
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