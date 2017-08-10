 Карандий о новациях ВНО-2018: Двухуровневый экзамен по иностранным языкам с аудированием и тестирование для выпускников ПТУ

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
Выпускники среднеобразовательных учебных заведений будут сдавать государственную итоговую аттестацию в форме тестов ВНО. Кроме того, для абитуриентов высших учебных заведений будет предусмотрено двухуровневое (B1 и B2) тестирование по иностранным языкам.
"На сегодняшний день уже определено: впервые в ГИА в форме ВНО по украинскому языку обязательно будут участвовать выпускники профессионально-технических заведений, а также колледжей. Это даст возможность посмотреть, какой уровень подготовки есть в школе, протехучреждениях и колледже и в целом направить единые требования к уровню оценивание выпускников", - сказал глава УЦОКО Карандий.
По его словам, наибольшие изменения ожидаются в тестах по иностранным языкам. В частности, появится элемент оценки нового вида деятельности - восприятие речи на слух. "Будет отдельный блок - аудирование. Кроме того, предполагается, что в процессе ГНА будет использован двухуровневый тест по уровню владения языка В1 и В2", - отметил руководитель УЦОКО.
Третье новшество, которое появится при проведении ВНО в следующем году, - адаптация тестов по украинскому языку и литературе, математике и истории Украины для лиц с нарушением зрения.
"Эта категория является большой, но эти люди нуждаются в справедливом подходе в плане равных условий доступа к высшему образованию", - отметил директор УЦОКО.
Карандий сообщил, что в дальнейшем возможны еще некоторые изменения, сейчас идет разработка нормативных актов.
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так вони і "вчать", в МОН всі такого рівня, і виховують бидлячість.
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