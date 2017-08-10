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 Политика Украины, Общество
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 Карандий о новациях ВНО-2018: Двухуровневый экзамен по иностранным языкам с аудированием и тестирование для выпускников ПТУ

тестирование вно зно

С 2018 года выпускники ПТУ и колледжей будут сдавать экзамены в форме внешнего независимого оценивания (ВНО). Также будет введено ВНО по иностранным языкам с использованием двухуровневых тестов и с заданиями нового типа.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Выпускники среднеобразовательных учебных заведений будут сдавать государственную итоговую аттестацию в форме тестов ВНО. Кроме того, для абитуриентов высших учебных заведений будет предусмотрено двухуровневое (B1 и B2) тестирование по иностранным языкам.

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"На сегодняшний день уже определено: впервые в ГИА в форме ВНО по украинскому языку обязательно будут участвовать выпускники профессионально-технических заведений, а также колледжей. Это даст возможность посмотреть, какой уровень подготовки есть в школе, протехучреждениях и колледже и в целом направить единые требования к уровню оценивание выпускников", - сказал глава УЦОКО Карандий.

По его словам, наибольшие изменения ожидаются в тестах по иностранным языкам. В частности, появится элемент оценки нового вида деятельности - восприятие речи на слух. "Будет отдельный блок - аудирование. Кроме того, предполагается, что в процессе ГНА будет использован двухуровневый тест по уровню владения языка В1 и В2", - отметил руководитель УЦОКО.

Третье новшество, которое появится при проведении ВНО в следующем году, - адаптация тестов по украинскому языку и литературе, математике и истории Украины для лиц с нарушением зрения.

"Эта категория является большой, но эти люди нуждаются в справедливом подходе в плане равных условий доступа к высшему образованию", - отметил директор УЦОКО.

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Карандий сообщил, что в дальнейшем возможны еще некоторые изменения, сейчас идет разработка нормативных актов.

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Хи-хи. Вузовским преподам экзамен по ин.язу отменили - типа не надо. За то теперь наши электрослесари и газосварщики вместо специальности будут учить хау ду ю ду или не ду.
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А может - для начала - добиться в стране 100% владения гражданами государственным языком? Такое впечатление - молодежь в Украине (да и не только молодежь) готовят к жизни где угодно, но только не в Украине!
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Боже за що нам все це. В країні немає газозварювальників, швачок, токарів, елекромеханіків і т.д. Яке ЗНО для випускників ПТУ? У ЦИХ ЗАКЛАДАХ ЛЮДИ ЗДОБУВАЮТЬ ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ РОБІТНИЧОЇ ПРОФЕСІЇ. А розмовну англійську при потребі вивчать. А то вже ідіотизм якийсь - не здав англійську і гайки крутити не дадуть.
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Навіщо їм іноземна мова,щоб скоріше звалили заграницю? Навчіть їх спеціальності бо немає ні сварщиків,ні токарів,ні електриків все ще тримається на робочих предпенсійного віку. Через пару років небуде кому робити
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Через пару лет не будет кому работать, а где работать нет уже сейчас. Кому нужны в стране с остановленным производством сварщики, токари и электрики?
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хто має вчити, такі як СашаКрещатик?
так вони і "вчать", в МОН всі такого рівня, і виховують бидлячість.

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Двохрівневий, хоч 10и рівневий, а в Україні освіти не має... викладачам вачливі "жнива" під час сесій... а якщо платити за заліки і єкзамени, навіщо щось вчити..???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКарандий о новациях ВНО-2018: Двухуровневый экзамен по иностранным языкам с аудированием и тестирование для выпускников ПТУ
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