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 "Виноваты не погодные условия": 73% генераторов в Крыму не работает, оккупанты назначили служебное расследование

крым электричество блокада электрика отключение элекроэнергия

Так называемый вице-премьер оккупационного "правительства" Крыма Владимир Серов поручил провести служебное расследование в связи с тем, что большая часть дизель-генераторов на полуострове оказалась в нерабочем состоянии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"В том, что из 284 дизель-генераторов у нас работает только 75, виноваты не погодные условия, а люди, занимающие определенные должности. Прошу провести служебное расследование, доложить о причинах и конкретных лицах, виновных в том, что во время аномальной жары, при наличии собственных возможностей, мы не обеспечили потребность в необходимом количестве электроэнергии", - сказал Серов.

Утром 10 августа министр энергетики России Александр Новак распорядился проверить все имеющиеся в Крыму генераторы. На совещании в Ялте Новак отметил, что объем энергопотребления в Крыму и в регионе соседней России - Кубани - 7 августа "превысил исторический максимум нагрузок и составил 1249 МВт".

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За несколько дней в Евпатории произошло 14 аварийных отключений света. Ночью 6 августа оказались обесточенными населенные пункты в районе Судака и Старого Крыма, а на следующий день электричество отключили в Гурзуфе и Курортном, а также в Севастополе и Симферополе.

28 июля оккупированный Крым на несколько часов остался без света из-за аварии в Краснодарском крае России, откуда электроэнергию по энергомосту подают на полуостров. По информации крымского Минэнерго, противоаварийная автоматика сработала из-за высокой температуры воздуха. Для бесперебойного энергоснабжения в Крыму строят две ТЭС с использованием незаконно ввезенных газовых турбин Siemens.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Загруженность - процентов 20. Дороги убиты. Кругом заборы. Но войск "Правого сектора" нет", - житель оккупированного Крыма показал ялтинский пляж. ВИДЕО

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.
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При Украине этим дебилам никакие генераторы не нужны были
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Ты не прав. Может именно генераторы и были нужны. Иначе нафига они все это сотворили? Зато теперь у них есть неработающие генераторы, неработающий энергомост, дефицит пресной воды и вечностроящийся керченский мост.

Походу они, видимо, именно к этому и стремились.
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Я генераторы только в Грузии видел,когда Саакашвили только пришёл к власти,жесть в Поти не было света и почти не было магазинов,но через пять лет Михо навел порядок,а вся Россия за три года в Крыму не может
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Совсем забыл. Еще московские цены у них теперь есть.
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Мы говорим про то, что есть. Чего нет - это очень длинный список.
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Вот в этом я какраз не уверен. Морячек давно уже свое оттанцевал.
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а зачем же столько генераторов, как же энергомост?)))
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Ответ очень прост: ротор и статор генераторов разобрали на цветмет
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цензор почему не пишешь о кндр, там события очень быстро развиваются?
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А чего там писать про то КНДР, Гврик? Вот тебе вкратце:

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Чому ж не пише? Пише Цензор про КНДР.

Про заяви Трампа та інших "ястребів". Дивіться уважно стрічку новин за вчора.

Тільки ось не бачив новини про заяву тушканчика, що найближчим часом він вдарить 4 ракетами в район Гуам, де розміщена військова база США.
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Сразу после того, как вернется их экспедиции на Солнце или до того?

Ты второй день топишь за комикорскую империю, наносящую неотразимый сокрушительный удар по врагам Роиси и мировой революции.

Как погодка в Москве? Гуглтраслейт рулит?
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Вчора я пробував тебе переконати, приводячи в якості прикладу аналіз військових експертів США, що ти наївно вважаєш, що США достатньо 30-40 хвилин на перемогу над корейцями, без використання ядерної зброї. В результаті ти вирішив, що я "топлю" за північних корейців.

Ти або підліток, або недолугий "воїн", що ніколи не був на війні і свої теорії будує на фантастичних здогадках.

PS: Що ж ти українською мовою не спілкуєшся? Може сам спробуєш google translate свої тексти перекласти і тут опублікувати? Буде кумедно тебе почитати.
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Жиропа с даундасским заХЕРОМ координируют , что бы Гуам и Лондон ... в одночасье !
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может дело не генераторах, а в том, что руки-рускиЯ из ..опы?
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это да, а еще и солярку спиз...., по рускай традиции)))
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Остров невезения, стратегический объект который не могут обеспечить электричеством, но подлодки пригнали охранять тьму таракань.
головожопые.
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Дык на этой подлодке два дизельгенератора по 1000 КВатт каждый! Может это и есть их основное предназначение?
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Ты прав ,желательно когда попрет сероводорд из моря, чтобы одним махом осветить весь крым и погануть навеки.
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Как так то получилось, ай-яй-яй. Зовите хуйла, он порешает))))
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натали ревностно борется против очернения русской монархии
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стоял бы у ее мужа то она там бы не стояла, вот и весь смысл)
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ты не знаешь что такое молитвенное стояние? Невежа! Неуч!!
Молитвенное стояние Поклонской приобрело планетарный масштаб :D



http://www.mk.ru/social/2017/08/01/molitvennoe-stoyanie-poklonskoy-priobrelo-planetarnyy-masshtab-prinesut-portrety.html



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У нас в Днепре перед апелляционным судом часто стоит поп с кучей старушек, поют и молятся о правильном исходе дела
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И от этого появится необходимое количество электроэнергии. Странные у вас, головожопых, способы генерации.
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На случай блэкаута???!!!
Т.е. вы там все прекрасно знаете, что света у вас не будет, а нам рассказываете, что все у вас отлично???

Да ты с ума сошел. Я тебе просто не верю. Не может такого быть.
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Не - не в курсе. Ты все время топишь, что все у вас зашибись, а тут такие новости в твоем исполнении - по всему Крыму во всех населенных пунктах люди постоянно живут в ожидании блэкаута.
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слушай, ну ты тааакой ватный бред несешь- что просто смешно читать)
На Кубани отключают свет из- за Крыма и сами кацапы возмущаются, что "нагрузка из-за жары- это бред полный")
"Виноваты не погодные условия": 73% генераторов в Крыму не работает, оккупанты назначили служебное расследование - Цензор.НЕТ 1127
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Прикольно получается. При Украине было 1019 населённых пунктов, а сейчас, если один генератор на населенный пункт, как говорит скоморох фео, получается 284 НП. Спасибо за самоуничтожение, крысяне)))))
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та не, это блэкаут в 40 градусов, соленая вода для питья, ну и высококачественные винторогие продукты, мутируют они))))
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:D

давай еще- ты смешные сказки рассказываешь
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А воду вже опріснюють чи так прям з моря п'ють?
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Чтобы воду опреснять, электроэнергия нужна, а ее бабай унес туда же, куда и пресную воду.
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Та ладно вам крысяне, сезон заканчивается (бугога), турыстов становится меньше уже (бугога), дотянете на остатках генераторов)))
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Они их бульдозером раздавят. С них станется.
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удмуртские человечеки соляру обменяли на огненную воду однако ...
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и это просто дизель-генераторы.....запускайте Сименс - а мы закупим поп-корн "Виноваты не погодные условия": 73% генераторов в Крыму не работает, оккупанты назначили служебное расследование - Цензор.НЕТ 6586
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Надеяться на то что китайский генератор будет служить более двух лет...может только винторогий идиот из паРаши...
Там ресурс с гулькин хер.....
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Ну не надо так категорично. Китай - Китаю рознь. Есть довольно приличные производители. Вот у меня гена "made in china" уже 7 лет работает, в т.ч. все лето-осень 2014 года, когда в связи с боевыми действиями электричества не было месяцами. Только масло менял и пару раз подзаряжал аккум для стартера(ну и бенз заливал само собой ). Фирма правда типа прибалтийская, но сделано в Китае
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ерунда...
главное, что там все дегенераторы при деле и работают в режиме нон-стоп...
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Какие то кацапы дефектные. С заторможенным развитием. Вместо мозгов святая вера в путена, крымскиймост, энергомост, генераторы... Лучше б суки в море утопились - и проблем бы не было.
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Какие-то бендерложные те крысчане оказались, а? Навезли же им животворяще-скрепных генераторов!!! Что же им ещё надо? Ах соляру везти теперь? И зарплаты платить электрикам/монтёрам? Ну, биндеры же форменные!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Виноваты не погодные условия": 73% генераторов в Крыму не работает, оккупанты назначили служебное расследование
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