 "Виноваты не погодные условия": 73% генераторов в Крыму не работает, оккупанты назначили служебное расследование

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"В том, что из 284 дизель-генераторов у нас работает только 75, виноваты не погодные условия, а люди, занимающие определенные должности. Прошу провести служебное расследование, доложить о причинах и конкретных лицах, виновных в том, что во время аномальной жары, при наличии собственных возможностей, мы не обеспечили потребность в необходимом количестве электроэнергии", - сказал Серов.
Утром 10 августа министр энергетики России Александр Новак распорядился проверить все имеющиеся в Крыму генераторы. На совещании в Ялте Новак отметил, что объем энергопотребления в Крыму и в регионе соседней России - Кубани - 7 августа "превысил исторический максимум нагрузок и составил 1249 МВт".
За несколько дней в Евпатории произошло 14 аварийных отключений света. Ночью 6 августа оказались обесточенными населенные пункты в районе Судака и Старого Крыма, а на следующий день электричество отключили в Гурзуфе и Курортном, а также в Севастополе и Симферополе.
28 июля оккупированный Крым на несколько часов остался без света из-за аварии в Краснодарском крае России, откуда электроэнергию по энергомосту подают на полуостров. По информации крымского Минэнерго, противоаварийная автоматика сработала из-за высокой температуры воздуха. Для бесперебойного энергоснабжения в Крыму строят две ТЭС с использованием незаконно ввезенных газовых турбин Siemens.
В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.
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Походу они, видимо, именно к этому и стремились.
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Про заяви Трампа та інших "ястребів". Дивіться уважно стрічку новин за вчора.
Тільки ось не бачив новини про заяву тушканчика, що найближчим часом він вдарить 4 ракетами в район Гуам, де розміщена військова база США.
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Ты второй день топишь за комикорскую империю, наносящую неотразимый сокрушительный удар по врагам Роиси и мировой революции.
Как погодка в Москве? Гуглтраслейт рулит?
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Ти або підліток, або недолугий "воїн", що ніколи не був на війні і свої теорії будує на фантастичних здогадках.
PS: Що ж ти українською мовою не спілкуєшся? Може сам спробуєш google translate свої тексти перекласти і тут опублікувати? Буде кумедно тебе почитати.
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головожопые.
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Молитвенное стояние Поклонской приобрело планетарный масштаб :D
http://www.mk.ru/social/2017/08/01/molitvennoe-stoyanie-poklonskoy-priobrelo-planetarnyy-masshtab-prinesut-portrety.html
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какой ты наивный
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Т.е. вы там все прекрасно знаете, что света у вас не будет, а нам рассказываете, что все у вас отлично???
Да ты с ума сошел. Я тебе просто не верю. Не может такого быть.
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На Кубани отключают свет из- за Крыма и сами кацапы возмущаются, что "нагрузка из-за жары- это бред полный")
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давай еще- ты смешные сказки рассказываешь
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Душевная песня про продождимоста не устарела.
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замке шефаМосковии:
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Там ресурс с гулькин хер.....
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главное, что там все дегенераторы при деле и работают в режиме нон-стоп...
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