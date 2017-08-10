 Ко Дню Независимости Украины в Беларуси пройдет масштабное гулянье

В Минске 20 августа пройдет Праздник украинской культуры, приуроченный к 26-й годовщине независимости Украины. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказано в сообщении посольства Украины в Беларуси.

Как сообщают в украинском диппредставительстве, которое выступает одним из организатором мероприятия, в празднике примут участие приглашенные из Украины творческие коллективы и исполнители. Постановщиком и ведущим выступит украинский режиссер Глеб Кудряшов.

"В праздничном мероприятии примут участи е творческие коллективы украинских общественных организаций Белоруссии, а также исполнители из Украины: титульный коллектив Полтавской областной филармонии, лауреат международных конкурсов ансамбль "Чураивна" и его ведущие солисты: народная артистка Украины Наталья Хоменко, а также Лидия Кретова и Александр Дубовой. Неповторимым колоритом народной и авторской песни порадует гостей заслуженная артистка Украины Ярослава Руденко", - сказано в сообщении.