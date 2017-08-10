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 Политика Украины
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Все про:Беларусь (2672) День независимости (696)

 Ко Дню Независимости Украины в Беларуси пройдет масштабное гулянье

киев парад день независимости шаромова

Гостей ожидают ярмарка, дегустация украинских блюд и концерт

В Минске 20 августа пройдет Праздник украинской культуры, приуроченный к 26-й годовщине независимости Украины. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказано в сообщении посольства Украины в Беларуси.

Как сообщают в украинском диппредставительстве, которое выступает одним из организатором мероприятия, в празднике примут участие приглашенные из Украины творческие коллективы и исполнители. Постановщиком и ведущим выступит украинский режиссер Глеб Кудряшов.

"В праздничном мероприятии примут участи е творческие коллективы украинских общественных организаций Белоруссии, а также исполнители из Украины: титульный коллектив Полтавской областной филармонии, лауреат международных конкурсов ансамбль "Чураивна" и его ведущие солисты: народная артистка Украины Наталья Хоменко, а также Лидия Кретова и Александр Дубовой. Неповторимым колоритом народной и авторской песни порадует гостей заслуженная артистка Украины Ярослава Руденко", - сказано в сообщении.

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пусть руские щи варят и кацапских вояк годують....
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Беларусь это хорошо, лишь бы не в придачу с ху-лом....
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Лучше бы не гуляния устраивали,а не голосовали вместе с РФ
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А гулять на гуляниях будут русские оккупанты,любезно приглашенные беларусами?)))
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Чё та я подозреваю,что гулять будут те ,кто за Украину болеют.
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гулять будут и те,и другие..А вообще,те,кто за Украину - гуляют на митингах,а потом лукашенковские псы их по СИЗО развозят
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Батька правит жёстко без вапросов ,но это плохо или хорошо хз.
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ну раз в Крым и рашку нельзя, то пускай украинские коллективы спляшут и споют в стране верного союзника путина - Белорусь... Там и раше-вояки как раз..., получат удовольствие от хохлов на подтанцовках...
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После гулянья,по домам всех развезут автозаки
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Не остоебенило ещё путать вусатую пачвару с Беларусью и беларусами ? Судя потому, как часто агрофюрера на Цензоре бацькай называют, байстрюкофф у него среди юзеров больше, чем детей у лейтенанта Шмидта . Каму лука бацька, таму пуйло -дзядька !
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Это все хорошо. Но в стране где ФСБ хозяйничает как у себя дома, а границы с хуйлобадом дырявые, легко можно оказаться в застенках, после слов "Слава Украине!" или "Живи Беларусь!".
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Интересно, когда уже феесьбе лукавую шлёндру в застенки оформит , гы :Ко Дню Независимости Украины в Беларуси пройдет масштабное гулянье - Цензор.НЕТ 5064
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Не куй обобщать ,не наш, а твой , бедная твоя мамка ,а мудакам и пуйло - дзядька.
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Это же там в то время как раз будут военные учения (начнутся 14)!
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отвлечь внимание...кацапы хотят.куй сосните
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКо Дню Независимости Украины в Беларуси пройдет масштабное гулянье
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