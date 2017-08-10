EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 За рубежом
  2257  22
Все про:Путин (24121) США (13191) ЦРУ (127)

 "Помощь Украине является нашей наиболее многообещающей стратегией, и именно ее боится Путин", - экс-глава ЦРУ Маклохлин

"Мы не стремимся к падению России по примеру падения Советского Союза, - пишет Джон Маклохлин, бывший заместитель и и.о. директора ЦРУ, в публикации для The New York Times, - говорится о сдерживании худших тенденций в России на пути ее восстановления".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Маклохлин призвал США занимать решительную позицию по наиболее важным вопросам, создавать возможности для россиян, которые разделяют взгляды о важности интеграции в глобальную систему и в то же время обращать внимание на вопросы, где совпадают интересы Америки и России и где возможно хотя бы ограниченное сотрудничество.

"Что касается внутренних изменений России, украинский парламентарий когда-то сказала мне в Киеве: "Украина является единственной постсоветской страной, которая может изменить Россию". Она имела в виду, что россияне смотрят на Украину как на место рождения славянской государственности и видят в украинцах своих ближайших этнических родственников.

Читайте также: Россия в ответ на санкции будет сокращать зависимость от доллара, - зам Лаврова

Таким образом, отмечает эксперт, если Украина преодолеет укоренившуюся коррупцию и разовьет цветущую демократию, это создаст поддержку для подобного управления в России. "Помощь Украине является нашей наиболее многообещающей стратегией и именно ее боится Путин. Вот почему он ворвался в Украину", - утверждает Маклохлин.

Смотрите также: Российский самолет-разведчик пролетел над зданиями Пентагона, Капитолия и ЦРУ в Вашингтоне. ВИДЕО

Он подчеркивает важность для США четко понимать свои цели по отношению к России: "русские всегда знают чего они хотят, поэтому лучше знать, чего ты хочешь, или они тебя просто "переедут".

Теперь цель Путина очевидна, отмечает Маклохлин, это - безоговорочное доминирование внутри страны, существенное влияние на соседей, ослабление западных институтов, как НАТО и Евросоюз, и влияние "супердержавы" в ключевых регионах, например, на Ближнем Востоке.

Читайте также: Глава МИД Германии предостерег США от опасности ядерной войны

"Очевидно, нельзя допустить, чтобы Россия получила то, чего хочет, или вмешиваясь в наши выборы, нарушая границы независимых стран, которые обращаются к нам для обеспечения выполнения подписанных международных соглашений. Все же нужно избежать войны со страной, у которой порог для обращения к ядерному оружию ниже нашего. Мы не можем заставить Россию приветствовать НАТО на своих границах, однако, мы можем работать над увеличением единства, стратегией сдерживания, противодействия российской дипломатии, направленной на расшатывание организации, и можем развивать такие шаги, как размещение сил НАТО в странах Балтии и Польше. Мы не можем лишить Россию привычки шпионить, которая происходит еще со времен царизма, но мы можем усилить возможности контрразведки и постоянно разоблачать "ложные новости", которые производит Россия, как это стали делать многие правительства Европы. Мы не можем изменить географию, или заставить Россию игнорировать соседние регионы, где она имеет глубокие торговые и культурные отношения. Однако, мы можем продолжать наказывать Москву, если она отбирает территорию, или проводит операции под прикрытием, направленные на ослабление независимости соседей и ограничения возможностей для внешней политики. Мы можем предоставить Украине лучшее оборонительное вооружение, чтобы защищаться от российских захватчиков. И мы можем усиливать давление вроде того, что сделал Конгресс приняв новые санкции", - утверждает Маклохлин.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
не путен,а хуйло...называй свои вещи своими именами
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Там ещё стоит разобраться,кто из них большее хуйло,хотя аксиому,что путин хуйло опровергнуть или оспорить не возможно,хуже то,что гнида соевая берёт с него пример ,а плохой пример,как известно заразителен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ога,поотбеливай тут своего хуйла,наивное вот чо ты сюда ходишь?все тебя шугают,под шконку загоняют.чмырят-а ты все равно лезешь...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дурак ты,правду под шконку не загнать истину не зачмырить :D хотя твоя истерика понятна и очень радует ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну да вы не стремитесь - а по действиям сосем та и наоборот))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в останніх американських санкціях термін кредитування кацапів збільшено вдвічі. Індіанець не читач,Індіанець дописувач?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мы не стремимся к падению России по примеру падения Советского Союза ))) От брехун. А ну навалитесь плотненько. До полнейшего развала !!! Сразу игилы всякие пропадут, северокорейский гном потеряется, и уйдет в историю. Закончатся войны и теракты. И весь мир скажет спасибо ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на жаль,не брехун,а сцикло,з огляду на "екс-" - його заяви більш лояльні до кацапів,ніж в інших ексів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украина ведет войну на два фронта, внутренний с предателями, и внешний с агрессором, это очень трудно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В войне не бывает победителей,есть только проигравшие,особенно "паБедители"
Софи Лорен.1985 год. :D
Мудрая Женщина и кинодива Италии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
anti-colorados
Не буди, проснется!
Хотелось бы обратить внимание читателей на два интересных процесса, медленно и незаметно происходящих на наших глазах. Довольно продолжительное время, армии стран НАТО проходили через целые каскады сокращений, урезаний и ужиманий. Дело было даже не в численности личного состава или боевых единиц техники, а в замедлении обновления вооружений, а значит и тактики применения сил и средств. Новые представления о способах ведения современного боя, упирались в недостаток материальной базы для их реализации. В свою очередь, эта нехватка проистекала из фактической заморозки финансирования разработок и внедрения новых видов вооружения, техники и боеприпасов. Самые болезненные моменты возникали там, где на вооружении стоят образцы вооружений, которые предусматривают возможность глубокой модернизации. Например, Штаты все больше используют принцип модульности, который позволяет одну и ту же систему вооружений, снабжать новыми боевыми, силовыми и другими модулями, все сильнее раскрывая потенциал базовой модели. Но и вполне привычная техника и вооружения, тоже могут получать обвес, который мгновенно переводит их в другой, более серьезный класс.
Что характерно, производители оружия, за свой счет ведут разработки новинок, но упираются в отсутствие заказов, что больно бьёт по предприятиям, ибо чаще всего, новейшие вооружения они не имеют право продавать никому, кроме собственной армии или армиям союзников. Что называется - работали в стол. Все это происходило на фоне неуклонного роста оборонного бюджета у Китая и РФ. Военные вяло кивали в их сторону, но никакого эффекта не было. И вот ситуация начала меняться, но не везде.
Похоже на то, что Германия или Италия, считают друга владимира настолько милым зайцем, что от него никак нельзя ждать какого-то военного подвоха, а потому, наиболее заметные подвижки происходят в Штатах, о чем мы писали не раз, в Южной Корее или Великобритании. То есть, в странах, которые не поражены российской коррупцией в критических масштабах, заметна здоровая и естественная реакция.
В той же Великобритании, наконец-то сдвинулась с мертвой точки постройка хотя бы пары боеспособных авианосцев. Один уже в море, а второй ускоренно достраивается. Но наиболее показательным является программа перевооружения британских Eurofighter «Typhoon» проводимой в RAF Coningsby, Линкольншир, на северо-востоке Англии. Известно, что именно на этой авиабазе практически реализуется проект «Centurion» по оснащению этих самолетов, а затем и Panavia «Tornado» GR4 новейшими ракетами класса воздух-воздух MBDA «Meteor» и крылатой ракеты «Storm Shadow».
В нашем случае, наибольший интерес вызывает ракета от BAE Systems Military Air and Information. Изделие имеет возможность загоризонтного наведения на цель, а значит, имеет огромный радиус действия, что позволяет вести дуэль с противником, не входя в зону поражения его оружия. Насколько можно понять из описаний, ракета обладает уникальными режимом работы двигателя, что позволяет ракете демонстрировать неожиданные режимы полета и инновационную систему наведения, которая, в частности, обладает собственным сканирующим радаром. Короче говоря, такое оружие будет очень трудно сбить с курса привычными средствами БРЭО. Кстати, крылатая ракета тоже обещает быть крайне интересной.
Прямо сейчас идет первая фаза внедрения новых систем вооружений и 6 самолетов 41 эскадрильи, уже полностью оборудованы для использования новых систем вооружений. Это значит, что очень скоро Eurofighter «Typhoon» и Panavia «Tornado» GR4 смогут намалевать столько плюсов к обозначению своего 4 поколения, что россияне вздрогнут.
И вот из этого возникает всего один простой вопрос. Если бы Путин не слетел с катушек и не решил поиграть в «Зарницу», пошли бы десятки миллиардов долларов на ускоренное перевооружение армии, авиации и флота некоторых ключевых стран НАТО. Стоило ли будить хищника? Но процесс уже пошел, и кто-то очень скоро получит ответ на этот вопрос. На практике.http://defence-line.org/2017/08/ne-budi-prosnetsya/
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это так! Но никто не отменял новоявленных "Юлиус и Этель Розенберги", которые пашут на рашу не покладая рук.
 показать весь комментарий
Ответить
 
но всегда есть шанс не рассчитав передавить РФ, после чего начнутся необратимые процессы, США хоть и действуют медленно и аккуратно, запросто могут передушить Россию после чего тело уже станет синее...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мы не стремимся к падению России по примеру падения Советского Союза, наоборот мы хотим чтобы Россий стало больше, штук 20 российских государств.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
от мене дуже дратує загалом картина:
поки при "посаді" - "азабоченасть", глибоа..дуже глибока..переговори
як тільки стають "екс" так й зброю дати потрібно, й взагалі рашу розбомбити, й все що завгодно...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Помощь Украине является нашей наиболее многообещающей стратегией, и именно ее боится Путин", - экс-глава ЦРУ Маклохлин
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти