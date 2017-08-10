 "Помощь Украине является нашей наиболее многообещающей стратегией, и именно ее боится Путин", - экс-глава ЦРУ Маклохлин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Маклохлин призвал США занимать решительную позицию по наиболее важным вопросам, создавать возможности для россиян, которые разделяют взгляды о важности интеграции в глобальную систему и в то же время обращать внимание на вопросы, где совпадают интересы Америки и России и где возможно хотя бы ограниченное сотрудничество.
"Что касается внутренних изменений России, украинский парламентарий когда-то сказала мне в Киеве: "Украина является единственной постсоветской страной, которая может изменить Россию". Она имела в виду, что россияне смотрят на Украину как на место рождения славянской государственности и видят в украинцах своих ближайших этнических родственников.
Таким образом, отмечает эксперт, если Украина преодолеет укоренившуюся коррупцию и разовьет цветущую демократию, это создаст поддержку для подобного управления в России. "Помощь Украине является нашей наиболее многообещающей стратегией и именно ее боится Путин. Вот почему он ворвался в Украину", - утверждает Маклохлин.
Он подчеркивает важность для США четко понимать свои цели по отношению к России: "русские всегда знают чего они хотят, поэтому лучше знать, чего ты хочешь, или они тебя просто "переедут".
Теперь цель Путина очевидна, отмечает Маклохлин, это - безоговорочное доминирование внутри страны, существенное влияние на соседей, ослабление западных институтов, как НАТО и Евросоюз, и влияние "супердержавы" в ключевых регионах, например, на Ближнем Востоке.
"Очевидно, нельзя допустить, чтобы Россия получила то, чего хочет, или вмешиваясь в наши выборы, нарушая границы независимых стран, которые обращаются к нам для обеспечения выполнения подписанных международных соглашений. Все же нужно избежать войны со страной, у которой порог для обращения к ядерному оружию ниже нашего. Мы не можем заставить Россию приветствовать НАТО на своих границах, однако, мы можем работать над увеличением единства, стратегией сдерживания, противодействия российской дипломатии, направленной на расшатывание организации, и можем развивать такие шаги, как размещение сил НАТО в странах Балтии и Польше. Мы не можем лишить Россию привычки шпионить, которая происходит еще со времен царизма, но мы можем усилить возможности контрразведки и постоянно разоблачать "ложные новости", которые производит Россия, как это стали делать многие правительства Европы. Мы не можем изменить географию, или заставить Россию игнорировать соседние регионы, где она имеет глубокие торговые и культурные отношения. Однако, мы можем продолжать наказывать Москву, если она отбирает территорию, или проводит операции под прикрытием, направленные на ослабление независимости соседей и ограничения возможностей для внешней политики. Мы можем предоставить Украине лучшее оборонительное вооружение, чтобы защищаться от российских захватчиков. И мы можем усиливать давление вроде того, что сделал Конгресс приняв новые санкции", - утверждает Маклохлин.
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Софи Лорен.1985 год. :D
Мудрая Женщина и кинодива Италии.
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Не буди, проснется!
Хотелось бы обратить внимание читателей на два интересных процесса, медленно и незаметно происходящих на наших глазах. Довольно продолжительное время, армии стран НАТО проходили через целые каскады сокращений, урезаний и ужиманий. Дело было даже не в численности личного состава или боевых единиц техники, а в замедлении обновления вооружений, а значит и тактики применения сил и средств. Новые представления о способах ведения современного боя, упирались в недостаток материальной базы для их реализации. В свою очередь, эта нехватка проистекала из фактической заморозки финансирования разработок и внедрения новых видов вооружения, техники и боеприпасов. Самые болезненные моменты возникали там, где на вооружении стоят образцы вооружений, которые предусматривают возможность глубокой модернизации. Например, Штаты все больше используют принцип модульности, который позволяет одну и ту же систему вооружений, снабжать новыми боевыми, силовыми и другими модулями, все сильнее раскрывая потенциал базовой модели. Но и вполне привычная техника и вооружения, тоже могут получать обвес, который мгновенно переводит их в другой, более серьезный класс.
Что характерно, производители оружия, за свой счет ведут разработки новинок, но упираются в отсутствие заказов, что больно бьёт по предприятиям, ибо чаще всего, новейшие вооружения они не имеют право продавать никому, кроме собственной армии или армиям союзников. Что называется - работали в стол. Все это происходило на фоне неуклонного роста оборонного бюджета у Китая и РФ. Военные вяло кивали в их сторону, но никакого эффекта не было. И вот ситуация начала меняться, но не везде.
Похоже на то, что Германия или Италия, считают друга владимира настолько милым зайцем, что от него никак нельзя ждать какого-то военного подвоха, а потому, наиболее заметные подвижки происходят в Штатах, о чем мы писали не раз, в Южной Корее или Великобритании. То есть, в странах, которые не поражены российской коррупцией в критических масштабах, заметна здоровая и естественная реакция.
В той же Великобритании, наконец-то сдвинулась с мертвой точки постройка хотя бы пары боеспособных авианосцев. Один уже в море, а второй ускоренно достраивается. Но наиболее показательным является программа перевооружения британских Eurofighter «Typhoon» проводимой в RAF Coningsby, Линкольншир, на северо-востоке Англии. Известно, что именно на этой авиабазе практически реализуется проект «Centurion» по оснащению этих самолетов, а затем и Panavia «Tornado» GR4 новейшими ракетами класса воздух-воздух MBDA «Meteor» и крылатой ракеты «Storm Shadow».
В нашем случае, наибольший интерес вызывает ракета от BAE Systems Military Air and Information. Изделие имеет возможность загоризонтного наведения на цель, а значит, имеет огромный радиус действия, что позволяет вести дуэль с противником, не входя в зону поражения его оружия. Насколько можно понять из описаний, ракета обладает уникальными режимом работы двигателя, что позволяет ракете демонстрировать неожиданные режимы полета и инновационную систему наведения, которая, в частности, обладает собственным сканирующим радаром. Короче говоря, такое оружие будет очень трудно сбить с курса привычными средствами БРЭО. Кстати, крылатая ракета тоже обещает быть крайне интересной.
Прямо сейчас идет первая фаза внедрения новых систем вооружений и 6 самолетов 41 эскадрильи, уже полностью оборудованы для использования новых систем вооружений. Это значит, что очень скоро Eurofighter «Typhoon» и Panavia «Tornado» GR4 смогут намалевать столько плюсов к обозначению своего 4 поколения, что россияне вздрогнут.
И вот из этого возникает всего один простой вопрос. Если бы Путин не слетел с катушек и не решил поиграть в «Зарницу», пошли бы десятки миллиардов долларов на ускоренное перевооружение армии, авиации и флота некоторых ключевых стран НАТО. Стоило ли будить хищника? Но процесс уже пошел, и кто-то очень скоро получит ответ на этот вопрос. На практике.http://defence-line.org/2017/08/ne-budi-prosnetsya/
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поки при "посаді" - "азабоченасть", глибоа..дуже глибока..переговори
як тільки стають "екс" так й зброю дати потрібно, й взагалі рашу розбомбити, й все що завгодно...
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