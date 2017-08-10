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 Политика Украины
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 Осень станет решающей для власти относительно создания Антикоррупционного суда, - Сытник

набу

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник выразил надежду, что надеется, что осенью решится вопрос создания антикоррупционного суда в Украине.

"Недавно организация ГРЕКО (Группа государств по борьбе с коррупцией, англ.Group of States Against Corruption, GRECO. - Ред.) в своём отчёте по Украине написала... Что это (создание антикоррупционного суда. - Ред.) необходимо не только НАБУ, необходимо всей антмкоррупционной реформе Украины, которая является ключевой. Без создания этого суда все наши усилия не будут иметь никакого значения", - сказал он в четверг на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом директор НАБУ добавил: "Считаю, что осень станет решающей для парламента, власти относительно создания этого суда".

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Как сообщалось, законопроект об антикоррупционных судах №6011 авторства вице-спикера парламента Оксаны Сыроид, народных депутатов Егора Соболева, Мустафы Найема, Сергея Лещенко и ряда других парламентариев был зарегистрирован в Верховной Раде в начале февраля. Комитет по вопросам регламента Верховной Рады указал, что законодательная инициатива была зарегистрирована в парламенте с нарушением в частности ст.125 Конституции Украины, которая предусматривает, что законопроекты, касающиеся создания, реорганизации ликвидации судов, вносит президент Украины по согласованию с Высшим советом правосудия.
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Все эти мерзавцы должны быть осенью приговорены к смертной казни революционным трибуналом ...
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Революція в 2017 ро. - це до кацапів.

В нас за поточних умов революції апріорі вже не може бути. Ніхто вже палити шини, як при Революції Гідності, не буде.

А от заміна влади - цілком можлива.
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Да,шины палить не будут-будут фаршировать те шины ворами а потом уже палить ...
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Осінь може бути вирішальною для влади не тільки в контексті створення Антикорупційного суду.
А може й не бути....
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Ворошенко этого не допустит. Иначе финита ля комедия ))) Кумовья и хуйло, этого ему не простят.
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Погоджуюсь в більшості. Але якщо вибір суддів Антикорупційного суду буде не прозорий, на що, можливо, зробить ставку поточна влада, то цілком ймовірно, що ворошенко на такий суд погодиться.
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Той неловкий момент,коли Юга вже мае посаду
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Баризі не потрібен незалежний суд, при розгляді кождої справи вилазитимуть пейси....
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Куме сегодня,твiй перший день в Радi.То тримай горшiк вiд мене.
-Навiщо вiн мне?
-Подстреги пейсы
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Овощь-2 будет сопротивляться до последнего.
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То есть,согласно конституции,такой законопроект может вносить только президент?...Что-то подсказывает,что не захочет Порошенко этого сделать .Во всяком случае до окончания своего президентсва.Потому как появившийся антикоррупционный суд может вновь назначить процесс над теми.кого эти "соломенские суды" уже поотпускали.А восстребовать фигурантов дел Украина технически сможет и с "Берега Слоновой Кости"...А это всё друзья и партнёры Порошенко или друзья друзей Порошенко...Да и как-то всё ближе срок истечения полномочий президентства у Порошенко,а там,ну уж очень явная перспектива расследования уже гражданина Порошенко по оффшорам,махинациям закупок из "Ленинской кузни" и другим,ну очень интересным делам (типа взаимодействия с Гонтаревой)..Нет,не пойдёт Пеця на такое.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОсень станет решающей для власти относительно создания Антикоррупционного суда, - Сытник
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