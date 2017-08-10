 Осень станет решающей для власти относительно создания Антикоррупционного суда, - Сытник

"Недавно организация ГРЕКО (Группа государств по борьбе с коррупцией, англ.Group of States Against Corruption, GRECO. - Ред.) в своём отчёте по Украине написала... Что это (создание антикоррупционного суда. - Ред.) необходимо не только НАБУ, необходимо всей антмкоррупционной реформе Украины, которая является ключевой. Без создания этого суда все наши усилия не будут иметь никакого значения", - сказал он в четверг на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом директор НАБУ добавил: "Считаю, что осень станет решающей для парламента, власти относительно создания этого суда".
Как сообщалось, законопроект об антикоррупционных судах №6011 авторства вице-спикера парламента Оксаны Сыроид, народных депутатов Егора Соболева, Мустафы Найема, Сергея Лещенко и ряда других парламентариев был зарегистрирован в Верховной Раде в начале февраля. Комитет по вопросам регламента Верховной Рады указал, что законодательная инициатива была зарегистрирована в парламенте с нарушением в частности ст.125 Конституции Украины, которая предусматривает, что законопроекты, касающиеся создания, реорганизации ликвидации судов, вносит президент Украины по согласованию с Высшим советом правосудия.
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В нас за поточних умов революції апріорі вже не може бути. Ніхто вже палити шини, як при Революції Гідності, не буде.
А от заміна влади - цілком можлива.
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А може й не бути....
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-Навiщо вiн мне?
-Подстреги пейсы
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