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Все про:Литва (1181) Львов (3643) паспорт (636) Польша (4006) провокация (1224)

 120 известных поляков просят не допустить появления изображения Львова в новых паспортах

украина авиация польша самолет учения истребитель полет

Польские активисты начали сбор подписей в МВД Польши с призывом не изображать Львовский "Мемориал орлят" на польских паспортах, чтобы не вредить отношениям с Украиной

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Польское радио"

"Заботясь о хороших отношениях Польши с Литвой и Украиной, призываем министра внутренних дел и администрации господина Мариуша Блащака устранить изображения Остробрамской часовни и Кладбища защитников Львова из перечня представленных на конкурс иллюстрации для нового польского паспорта", - сообщили активисты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На новых польских паспортах планируют изобразить Мемориал орлят во Львове

По их словам, Остробрамская часовня, так Кладбище "львовских орлят" - это важные места для польской истории и культуры.

Однако они призвали принять во внимание то, как много споров и разделов может создать использования мест, которые находятся на территории других государств.

Также читайте: Решение о размещении в польских паспортах изображений Львова и Вильнюса будет принято осенью, - МВД Польши

"Польша после почти 100 лет со времен восстановления независимости - это совершенно другая страна, имеет гораздо лучше, чем в прошлом, отношения с Литвой и Украиной. Не стоит рисковать уничтожением этой ценности для введения символических графических изменений на страницы польских паспортов", - говорят активисты.

Призыв на сегодняшний день подписали 122 польских журналиста, эксперта, художника и общественных деятеля.

Также читайте: МИД Литвы подверг критике проект нового загранпаспорта Польши
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Да пусть хоть член нарисуют на паспорте,какая разница,Львов никто отбирать не будет,да и поляков там почти нет,выехали в Польшу,по карте поляка,да и взгляды у этнических поляков про украинские у большинства,они могут хоть статую свободы нарисовать в паспорте
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неважливо суть в тому що це неприпустимі речі а польська влада імперці шовеністи які явно подивляюця щоб змародерити частину україни ! і нетреба на це закривати очі !
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Ты сначала слово Украина пиши с большой буквы,а потом на поляков жалуйся
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Он Украина пишет с большой, а "частына украины" с маленькой.
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габриэль у них еще есть меч-щербець (зачем член?)
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Я сам поляк и про щербеч знаю,как и другие легенды и былины,только зачем на это обращать внимание ?Поляки нормально относятся к украинцам,поменяется у них власть и все будет нормально
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проблема польщі це ріст шовенізм ! розумні люди в польщі розуміють і памятають історію ! нехотіли домовлятись з хмельницьким втратили польщу нехотіли пітримати унр вирішили змародернічати втратили польшу 1 нажаль ця команда качинських дивиця явно скоса на західну україну ! думають знов змародернічати ! но проблема в українському суспільстві дуже просто сковернути антипольську істерію 1так склалось істоорично доречі чому шухевич зявився ? бо в львівський університет була квота для українців аж 1 % ну що тут скажеш шовенізм є шовенізм ! окупуючи зараз частину україни призвиде до того що польша втратить суверенітет 1будуть партизанити і в мене половина коріння поляків но я буду воювати ! ці качинські для мене це точна копія вставачів с калєн !те що в польші росте економіка заслуга ліберального крила суспільства польші ! нажаль там незовсім всі розуміють що велічія в 21 століті трішки інше ! да і що таке польша ? задній двір економіки германії ! цю лавочку німці можуть дуже швидко прикрити
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мда... кругом одни враги. Копай бункер!... а я забыл ты же будешь воевать.
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та ні ми же братья як польша можу бути ворогом україни ? ніколи в історії такого небуло це мої видумки
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Да какая Польша тебе может быть врагом если ты сам себе враг??? Слово Украина пишется с большой "У"!!!
Заметь тебе это уже второй раз говорят! Или ты кацап шо до тебя с первого раза не доходит?
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якщо ти небачиш очевидних речей це твої побеми непиши мені більше
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Я бачу очевидні речі і одна з них що ти не знаешь як правильно пишется назва країни в якій ти живеш.
П.С. больно ты мне надо неук.
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Вот рад я за адекватных людей в Польще!!! Верил в них!
нам, буквально полтора месяца назад, девочка-аспирантка из Польши именно об этом и рассказывала, что "Нынешние правительство Польши просто юзает националистическую тематику в своих шкурных интересах. Вы их не слушайте - поляки так не видят ни вас, ни себя, ни мир вокруг. Не путайте нас с москалями!!!"
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В Польше есть настоящая элита,а в России и Украине её уничтожили
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габриэль-сохранять память может только элита.
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Це ж якась прокацапська гнида за бабло продавила ідею такого зображення...
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Злий Грицько - не ищи кацапов где их нет... - поляки не любят украинцев, а москалей боятся...
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Поляки боятся москалей? Это ты сам придумал? Так боятся что захватчикам Польши (ВОВ-2) памятники сносят?!
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Eugeniusz 1 - опрос опубликовали недавно..., это я от туда взял... Гугли если сомневаешься.., мне лень...
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Что именно гуглить? Опрос чего?
Почему поляки боятся кацапов?
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Eugeniusz 1 - кого поляки не любят и опасаются больше всего? - как то так было..., не уверен точно... Или может быть кто кого в мире не любит и опасается больше всего...
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Eugeniusz 1 - https://www.dialog.ua/news/126456_1501607288

СМИ: Названо государство, которое больше всего боится путинскую Россию и террористов ИГИЛ 1 августа 2017,
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/news/126456_1501607288

120 известных поляков просят не допустить появления изображения Львова в новых паспортах - Цензор.НЕТ 8552
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Да ты шо? аааа вот вижу так и написано - поляки боятся кацапов, ну все маладец ты пабедил садись два и учи английский ну или переводчиком пользуйся.
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Eugeniusz 1 - мне сынок учить англ не нужно.., он у меня и так не плох..., - а вот тебе бегом за парту....
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Где в таблице написано что поляки боятся кацапов???
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открой статью полностью и переводи - начни с первого слова
120 известных поляков просят не допустить появления изображения Львова в новых паспортах - Цензор.НЕТ 8463
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и?
Я же тебе говорю учи английский, хотя судя по всему тебе он нафиг не надо, ну и правильно, согласен.
Я уже молчу про что кто это вообще состряпал.
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fears - уже перевел? , а состряпало это самая известная по опросам мировая компания PewResearch Global, на которую и ссылается одна из самых известных корпораций в сфере вещания "Голос Америки" Да ладно - итак уже потратил на тебя слишком много букф...
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Лео ты уверен что ты знаешь английский? В этом словосочетании отдельно слово fears не переводится, а только в связке.
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переводится.., но ты можешь переводить и в связке... Пока, я уже под устал от этого бесплатного преподавания английского... Ты продолжай..., если с 0, то где то через год начнет получаться...
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Все понятно давай до свидания. Иди переводи.
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В статье написано что поляки видят угрозу но никак не написано что они боятся кацапов. Хотя для тебя я так понимаю пофиг. Ну да ладно.
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То что там сми насрало так это еще не значит что опрос был так поставлен и ответ так написан.
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Eugeniusz 1 - ну да..., "все не так ребята.." И прекращай уже все время юзать слова - высер, насрало.... - ты что асинизатором работаешь?
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ага, подрабатываю. Очень прибыльно.
а ты я смотрю сплетни пустые разносишь на основании какой то подворотной газетёнки еще и с кривым или даже тупым переводом где оглавление не имеет ничего общего с названием таблици!
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поки що на першому місці зображення ТУ 154 над смоленськом
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дада, не надо провоцировать напряженность
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Обдолбанные гоноровi . Сего мелочитесь? Сразу московский кремль в своих аусвайсах рисуйте. Московиты польскому крулю Владиславу IV присягали и Машка Мнишек царицей была . Только не забудьте Данцинг или Германии или расеи вернуть

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будущая польская элита ездит на зароботки в украинский кабмин
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Абсурд на паспорте кладбище рисовать. Качинский уже совсем крышей поехал, пора ему в Смоленск лететь!
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Скандальный писатель, экс-глава Национал-большевистской партии и один из идеологов "русской весны" Эдуард Лимонов обвинил Украину в оккупации частей России, Венгрии, Польши и Румынии.
Соответствующее заявление прозвучало в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на пропагандистском канале "Россия 1".
Лимонов назвал Украину империей и посоветовал вернуть "отобранные" территории и людей."Украина - маленька империя, которая захватила четыре области польские, восемь российских и т.д. Это не вы заработали. СССР уже нет! Отсюда сегодня все проблемы. Эти части не хотят жить с украинским национализмом образца 1944 года. Их никогда не заставить - ни оружием, ничем. Венгрия подымается, Польша приходит в себя. Румыния хочет обратно свои территории и людей. Отдайте!" - сказал нацбол.= Совпадение? Не думаю!
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