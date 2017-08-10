 120 известных поляков просят не допустить появления изображения Львова в новых паспортах

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Польское радио"
"Заботясь о хороших отношениях Польши с Литвой и Украиной, призываем министра внутренних дел и администрации господина Мариуша Блащака устранить изображения Остробрамской часовни и Кладбища защитников Львова из перечня представленных на конкурс иллюстрации для нового польского паспорта", - сообщили активисты.
По их словам, Остробрамская часовня, так Кладбище "львовских орлят" - это важные места для польской истории и культуры.
Однако они призвали принять во внимание то, как много споров и разделов может создать использования мест, которые находятся на территории других государств.
"Польша после почти 100 лет со времен восстановления независимости - это совершенно другая страна, имеет гораздо лучше, чем в прошлом, отношения с Литвой и Украиной. Не стоит рисковать уничтожением этой ценности для введения символических графических изменений на страницы польских паспортов", - говорят активисты.
Призыв на сегодняшний день подписали 122 польских журналиста, эксперта, художника и общественных деятеля.
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Заметь тебе это уже второй раз говорят! Или ты кацап шо до тебя с первого раза не доходит?
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П.С. больно ты мне надо неук.
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нам, буквально полтора месяца назад, девочка-аспирантка из Польши именно об этом и рассказывала, что "Нынешние правительство Польши просто юзает националистическую тематику в своих шкурных интересах. Вы их не слушайте - поляки так не видят ни вас, ни себя, ни мир вокруг. Не путайте нас с москалями!!!"
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Почему поляки боятся кацапов?
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Вот нагуглил где здесь написано что поляки боятся кацапов?
не нравится здесь?
Смотри тутА https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8+%D0%BD%D0%B5+%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%8F%D1%82+%D0%B8+%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5+%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE&rlz=1C1PRFG_enUA726UA726&oq=%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8+%D0%BD%D0%B5+%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%8F%D1%82+%D0%B8+%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5+%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Здесь где такое написано?
Если я не люблю свою собаку значит ли это что я её боюсь?
П.С. Высеры кацапских сайтов на эту тему не в счет. Они там считают что их вообще все боятся
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СМИ: Названо государство, которое больше всего боится путинскую Россию и террористов ИГИЛ 1 августа 2017,
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/news/126456_1501607288
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Я же тебе говорю учи английский, хотя судя по всему тебе он нафиг не надо, ну и правильно, согласен.
Я уже молчу про что кто это вообще состряпал.
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а ты я смотрю сплетни пустые разносишь на основании какой то подворотной газетёнки еще и с кривым или даже тупым переводом где оглавление не имеет ничего общего с названием таблици!
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Соответствующее заявление прозвучало в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на пропагандистском канале "Россия 1".
Лимонов назвал Украину империей и посоветовал вернуть "отобранные" территории и людей."Украина - маленька империя, которая захватила четыре области польские, восемь российских и т.д. Это не вы заработали. СССР уже нет! Отсюда сегодня все проблемы. Эти части не хотят жить с украинским национализмом образца 1944 года. Их никогда не заставить - ни оружием, ничем. Венгрия подымается, Польша приходит в себя. Румыния хочет обратно свои территории и людей. Отдайте!" - сказал нацбол.= Совпадение? Не думаю!
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