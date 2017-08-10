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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (2959) граница (3126) Гройсман (3262) Цигикал (10)

 Для правительства важны надежная граница, борьба с контрабандой и качественный сервис для граждан, - Гройсман - Цигикалу

гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обсудил с новым руководителем Государственной пограничной службы Украины Петром Цигикалом техническое переоснащение пунктов пересечения государственной границы и увеличение финансирования ведомства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

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"Для правительства является абсолютным приоритетом надежность государственной границы, эффективная борьба с контрабандой, ведь нам надо производить нашу конкурентную продукцию, и без эффективного контроля на границе это невозможно", - заявил Гройсмана.

Также премьер отметил важность улучшения сервиса: "Важно, чтобы наши граждане, особенно после введения безвизового режима с ЕС, нормально пересекали государственную границу".

В.Гройсман напомнил, что начатый проект "Новое лицо границы", который предусматривает реформу подразделений пограничной службы и набор новых сотрудников, будет способствовать повышению качества предоставления услуг на границе.

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"Правительство будет поддерживать положительные изменения в работе пограничников путем технического переоснащения пунктов пересечения границы, увеличения бюджетного финансирования Службы, а также за счет реализации смежных проектов, в частности строительства автодорог и объектов инфраструктуры на границах", - сказал глава правительства.
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Боротьба з контробандою очолювана контробандистом - це завжи дуже "продуктивно"
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Этот член забыл добавить что зарплата украинца 2000-3000 тыс гривень,т.е.около 100€,
А зарплата немца 2000€,и 15% это 300 €,а 50% от зарплаты украинца это 50
Интересно эта свинья жрёт на 50€?
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Да. И еще продукты в Украине постепенно сравниваются в цене с европейскими чего не скажешь о зарплатах и пенсиях.
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Это кто будет решать сколько мне есть,эта тварь меня не кормит,я сам зарабатывают и даже не в Украине
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більш того - навпаки! ти годуєш ту тварюку з податків ! а воно,паскудо, ще вчить тебе жити !
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Да ладно бы жить учил,я на это внимания давно не обращаются,но оно говорит,что я много ем
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Гнойсман,если тебя волнует граница,чего Стену не строишь? Выделил на Стену мизер из бюджета. А Путин если будет наступать убежишь за границу?
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Циркова вистава від невгамовних рехворматорів триває!!!)))
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Лично у меня такое впечатление,что для украинской власти важны два вопроса
1. Это выгнать Бальчуна ,после того как он вывел УЗ в прибыль
2.Отобрать гражданство у Саакашвили,так как он посмел сказать о корропции
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Ой брехло. Про взятки и откаты говорили. Кому, куда и сколько носить. С каких пор, щекастый племяшка кондитера, про людей начал думать !?
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не знав що суть реформ -це витягти побільше бабла з кишені у народа
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интересно, сколько можно одним и тем же еще по ушам проездить? 2 года....3...5 ?
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В Украине народ любит такие вещи,как - покращення,вылы на поготови,полёты президента на самолёте,так что ещё власть продержаться
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правильные вчера слова грося сказал. правда не в том ключе.
но правильные: для правительства важно скорейшее мародерство страны.
пока еще есть что грабить.
проблемы холопов - не существенны!
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Прочитавши заголовок, може здатися, що Гройсман вийшов заміж і тепер у нього подвійне єврейсько-циганське прізвище: Гройсман - Цигикалу.
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Російські окупанти схопили чотирьох кримських татар, та шiсть корiв. - газета "Тузла" .Ватаны вы чё голодные.?
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коровы отошли в пользу министерства культуры ... монументы ваять будут
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так вот и у меня сомнения ...один и тот же народ не может сделать одновременно в двух странах хорошо , поэтому чтобы там было хорошо , тут будет пока плохо
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Потому что в Украине евреи деградировать так же ,как и остальные народы
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зато рабиновичам есть где гешефт делать...и жить в лондоне
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Правоохранители начали обыскивать украинских майнеров криптовалют: юрист рассказал о причинах

Для правительства важны надежная граница, борьба с контрабандой и качественный сервис для граждан, - Гройсман - Цигикалу - Цензор.НЕТ 8292 Майя Яровая

Государство

10 Августа 2017 10:00

8829 11
Когда в Украине появляется новая доходная ниша, у правоохранителей начинается бессонница. На этот раз их взор пал на майнеров криптовалют, что немудрено - на днях биткоин достиг рекордных $3500 по стоимости. О том, на каких основаниях СБУ «шмонает» майнеров и что грозит украинским «криптопредпринимателям», Артем Афян описал в колонке на «Лиге».

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«За последние несколько месяцев мы наблюдаем всплеск активности правоохранителей в сфере криптовалют», - пишет юрист. Основным мотивом налетов, по его мнению, является реквизиция. Майнинговое оборудование изымается, дальнейший ход дела не имеет особого значения. Главное - отобрать.Что вменяют майнерам:Контрабанда. Оборудование для майнинга импортное и недешевое, зачастую без документов, что позволяет квалифицировать действия владельца как незаконный ввоз оборудования. И хотя такая статья была изъята из Уголовного кодекса, теперь за это не посадят, но административной ответственности хватит на то, чтобы забрать серверы.Незаконное подключение к электросетям. Электричество - это обычный товар, к которому также применяется понятие воровства, а в случае с майнингом зачастую еще и в немалых объемах. Плохая новость для тех, кто обеспечивал маржинальность майнинга беспечно проброшенным проводом к ближайшему столбу.Фиктивное предпринимательство. Все эти ваши криптовалюты и виртуальный мир, откуда вдруг образовываются настоящие деньги, не более чем иллюзия, описанная Уголовным кодексом.Уклонение от уплаты налогов. Любое улучшение благосостояния украинского гражданина, по мнению власти, должно быть отражено в налоговых декларациях. И теперь эта реальность добирается и до мира криптовалют.
Юрист также отметил, что в Украине мало такого, чего нельзя было бы подвести под уголовную квалификацию. Однако это не означает, что майнинг вне закона. «Требования закона сейчас не очерчены точно, но основные красные линии, за которые нельзя заходить, уже можно определить. Неизвестно, кому это удастся лучше: практикующим юристам или собственно майнерам. Это покажет только время. А пока что остается адаптировать свой бизнес к требованиям закона», - подытожил он.
Редакция AIN.UA нашла один из таких случаев. Судья Святошинского районного суда в Киеве 3 августа вынес обвинение майнеру по причине незаконной деятельности. По мнению судьи, обвиняемый нарушил сразу несколько законов: Закон України «Про Національний банк України»,Закон України «Про банки і банківську діяльність»,Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».
Как пишет судья, обиход биткоинов в стране запрещен, а человек, который занимался их «добычей» и распространением на территории страны, еще и не имеет специальной регистрации для ведения какой-либо деятельности. Обвиняемый, согласно постановлению суда, использовал 200 единиц техники, но в решении оно маркируется как «майнеры» и трудно ответить, о чем точно идет речь.
Напомним, в Греции задержали владельца крупной биткоин-биржи BTC-e - биржа ушла в офлайн.
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Знов Гройцман за громадян на камеру хвилюється!!!
А слабо пройтись про магазинам,по аптекам поспілкуватись тількі не з масовкою,а з спражніми людьми,ой як би ти взнав про себе багато цікавого....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля правительства важны надежная граница, борьба с контрабандой и качественный сервис для граждан, - Гройсман - Цигикалу
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