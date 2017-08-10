 Для правительства важны надежная граница, борьба с контрабандой и качественный сервис для граждан, - Гройсман - Цигикалу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Для правительства является абсолютным приоритетом надежность государственной границы, эффективная борьба с контрабандой, ведь нам надо производить нашу конкурентную продукцию, и без эффективного контроля на границе это невозможно", - заявил Гройсмана.
Также премьер отметил важность улучшения сервиса: "Важно, чтобы наши граждане, особенно после введения безвизового режима с ЕС, нормально пересекали государственную границу".
В.Гройсман напомнил, что начатый проект "Новое лицо границы", который предусматривает реформу подразделений пограничной службы и набор новых сотрудников, будет способствовать повышению качества предоставления услуг на границе.
"Правительство будет поддерживать положительные изменения в работе пограничников путем технического переоснащения пунктов пересечения границы, увеличения бюджетного финансирования Службы, а также за счет реализации смежных проектов, в частности строительства автодорог и объектов инфраструктуры на границах", - сказал глава правительства.
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"Этой осенью мы начинаем полную перезагрузку всех министерств", - Гройсман(112)
"Это настоящее мародерство": Гройсман назвал больницы, которые больше всех переплачивают при закупках лекарств. ИНФОГРАФИКА(58)
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Порядок с дорогами мы наведем. Направим на эту область 15 млрд грн., полученных от перевыполнения планов по таможне, - Гройсман(40)
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"Это то, что нам нужно для развития самолетостроения", - Гройсман о введении таможенных льгот при импорте товаров для авиастроения. ВИДЕО(37)
Сегодня мы рассмотрим заявление об увольнении Бальчуна с поста главы "Укрзализныци", - Гройсман(107)
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А зарплата немца 2000€,и 15% это 300 €,а 50% от зарплаты украинца это 50
Интересно эта свинья жрёт на 50€?
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1. Это выгнать Бальчуна ,после того как он вывел УЗ в прибыль
2.Отобрать гражданство у Саакашвили,так как он посмел сказать о корропции
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но правильные: для правительства важно скорейшее мародерство страны.
пока еще есть что грабить.
проблемы холопов - не существенны!
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Майя Яровая
Государство
10 Августа 2017 10:00
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Когда в Украине появляется новая доходная ниша, у правоохранителей начинается бессонница. На этот раз их взор пал на майнеров криптовалют, что немудрено - на днях биткоин достиг рекордных $3500 по стоимости. О том, на каких основаниях СБУ «шмонает» майнеров и что грозит украинским «криптопредпринимателям», Артем Афян описал в колонке на «Лиге».
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«За последние несколько месяцев мы наблюдаем всплеск активности правоохранителей в сфере криптовалют», - пишет юрист. Основным мотивом налетов, по его мнению, является реквизиция. Майнинговое оборудование изымается, дальнейший ход дела не имеет особого значения. Главное - отобрать.Что вменяют майнерам:Контрабанда. Оборудование для майнинга импортное и недешевое, зачастую без документов, что позволяет квалифицировать действия владельца как незаконный ввоз оборудования. И хотя такая статья была изъята из Уголовного кодекса, теперь за это не посадят, но административной ответственности хватит на то, чтобы забрать серверы.Незаконное подключение к электросетям. Электричество - это обычный товар, к которому также применяется понятие воровства, а в случае с майнингом зачастую еще и в немалых объемах. Плохая новость для тех, кто обеспечивал маржинальность майнинга беспечно проброшенным проводом к ближайшему столбу.Фиктивное предпринимательство. Все эти ваши криптовалюты и виртуальный мир, откуда вдруг образовываются настоящие деньги, не более чем иллюзия, описанная Уголовным кодексом.Уклонение от уплаты налогов. Любое улучшение благосостояния украинского гражданина, по мнению власти, должно быть отражено в налоговых декларациях. И теперь эта реальность добирается и до мира криптовалют.
Юрист также отметил, что в Украине мало такого, чего нельзя было бы подвести под уголовную квалификацию. Однако это не означает, что майнинг вне закона. «Требования закона сейчас не очерчены точно, но основные красные линии, за которые нельзя заходить, уже можно определить. Неизвестно, кому это удастся лучше: практикующим юристам или собственно майнерам. Это покажет только время. А пока что остается адаптировать свой бизнес к требованиям закона», - подытожил он.
Редакция AIN.UA нашла один из таких случаев. Судья Святошинского районного суда в Киеве 3 августа вынес обвинение майнеру по причине незаконной деятельности. По мнению судьи, обвиняемый нарушил сразу несколько законов: Закон України «Про Національний банк України»,Закон України «Про банки і банківську діяльність»,Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».
Как пишет судья, обиход биткоинов в стране запрещен, а человек, который занимался их «добычей» и распространением на территории страны, еще и не имеет специальной регистрации для ведения какой-либо деятельности. Обвиняемый, согласно постановлению суда, использовал 200 единиц техники, но в решении оно маркируется как «майнеры» и трудно ответить, о чем точно идет речь.
Напомним, в Греции задержали владельца крупной биткоин-биржи BTC-e - биржа ушла в офлайн.
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А слабо пройтись про магазинам,по аптекам поспілкуватись тількі не з масовкою,а з спражніми людьми,ой як би ти взнав про себе багато цікавого....
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