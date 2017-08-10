 Сытник об агенте НАБУ Екатерине: Она справилась на отлично. Дальнейшие ее задачи я не могу обсуждать

Об этом он сообщил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Все с ней хорошо. Терминология герой / не герой, - есть определенный круг служебных обязанностей. Человек, по моему мнению, справился на отлично с этой работой, и дальнейшие задачи я точно не могу обсуждать", - сказал Сытник.
Вместе с тем, Сытник отказался рассказывать, сколько ведомство потратило для проведения сцеоперации в "янтарном деле", потому что "это секретная информация".
"Это секретная информация. Все, что касается спецоперации находится под грифом "совершенно секретно", - рассказал Сытник.
Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.
Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.
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или ты предлагаешь что бы она тоже сами их садила?
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У Кет есть такие задачи... Но мы вам о них не расскажем.
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-Так он же...
-А ну да.Отдыхай пока
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