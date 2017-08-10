 Террористы обстреляли беспилотник ОБСЕ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.Украина.
Наблюдатели утверждают, что огонь по дрону был открыт из населенного пункта Пикузы (Коминтерново до декоммунизации - ред.), находящегося в буферной зоне, однако с конца 2015 года фактически контролируемого представителями НВФ. В ОБСЕ отметили, что на месте инцидента присутствовали представители Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК), однако это не способствовало безопасности.
Кроме того, прибывший в Пикузы патруль ОБСЕ был задержан боевиками, угрожавшими конфисковать видео с беспилотника, что является нарушением Минских договоренностей.
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