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 Террористы обстреляли беспилотник ОБСЕ

беспилотник

Боевики террористической организации "ДНР" обстреляли беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во время наблюдательного полета над подконтрольной им территорией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.Украина.

Наблюдатели утверждают, что огонь по дрону был открыт из населенного пункта Пикузы (Коминтерново до декоммунизации - ред.), находящегося в буферной зоне, однако с конца 2015 года фактически контролируемого представителями НВФ. В ОБСЕ отметили, что на месте инцидента присутствовали представители Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК), однако это не способствовало безопасности.

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Кроме того, прибывший в Пикузы патруль ОБСЕ был задержан боевиками, угрожавшими конфисковать видео с беспилотника, что является нарушением Минских договоренностей.
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Яка прикрість. Я цього не бачив, але дуже стурбований. А я яй.
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стреляли, я так понимаю, трактористы прямо с шахтного забоя?
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