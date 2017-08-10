 Круг подозреваемых в деле "ПриватБанка" будет установлен после оценки нанесенных финучреждению убытков, - Сытник

"Устанавливаются все возможные причастные лица к этой махинации. Параллельно проводятся экономические исследования, чтобы выполнить требование УПК по установлению убытков именно экспертным путем", - сказал он на пресс-конференции в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В дальнейшем будем формироваться круг подозреваемых", - добавил директор НАБУ.
Он также напомнил, что до 1 июля бывшие акционеры "ПриватБанка" должны были выполнить свои обязательства, однако не сделали этого.
"Мы понимаем, что это дело должно быть расследовано мгновенно, и мы максимально быстро стараемся по нему идти", - сказал директор НАБУ.
Сытник напомнил, что 6 июля 2017 года детективы НАБУ проводили следственные действия в главном офисе "ПриватБанка" (Киев) в Днепре в связи с расследованием событий, происходившими до его национализации в декабре 2016 года. "Обыски касались событий, которые произошли перед национализацией", - сказал он.
НАБУ уточнило, что обыски проводились в рамках расследования уголовного производства по фактам возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Нацбанка Украины, а также растраты средств "ПриватБанка" в особо крупном размере, совершенной менеджментом и владельцами существенного участия указанного банковского учреждения (ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса), вследствие чего государство понесло убытки в размере докапитализации банка в сумме 116,8 млрд грн.
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петя у бени банк просто отжал.
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почитай #МояПриватнаяИстория от victoria.strakhova.
из первых уст, как происходила национализация.
хотя, она и говорит, что национализация нужна была, но на прямой вопрос:
Роман Шрайк я так и не понял, что по вашей версии было важнее:
1) забрать дубинку в виде банка у коломойского
2) спасти банк, потому что валился
ответила:
Victoria Strakhova 1) - забрать Дубинку в виде Банка. Банк не валился (!!!)
ВСЕ МЛЯТЬ! ТОЧКА!
и это человек, который занимался организацией приватизации.
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так что не неси мне тут чушь про беню.
я устал уже от сраной петиной пропаганды...
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не расплачивается, общая сума обязательств банка по вкладам даже возросла
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