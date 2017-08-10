EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  733  11
Материалы по теме:
Все про:НАБУ (1901) Сытник (414) Приватбанк (188)

 Круг подозреваемых в деле "ПриватБанка" будет установлен после оценки нанесенных финучреждению убытков, - Сытник

приватбанк

Круг подозреваемых по делу о возможной растрате средств ПриватБанка будет установлен после экспертиз по оценке убытков, нанесенных финучреждению, заявляет директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.

"Устанавливаются все возможные причастные лица к этой махинации. Параллельно проводятся экономические исследования, чтобы выполнить требование УПК по установлению убытков именно экспертным путем", - сказал он на пресс-конференции в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В дальнейшем будем формироваться круг подозреваемых", - добавил директор НАБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ проводит обыски в главном офисе "Приватбанка"

Он также напомнил, что до 1 июля бывшие акционеры "ПриватБанка" должны были выполнить свои обязательства, однако не сделали этого.

"Мы понимаем, что это дело должно быть расследовано мгновенно, и мы максимально быстро стараемся по нему идти", - сказал директор НАБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Замглавы НБУ Рожкова о "Приватбанке": "Иски, по которым обжалуется национализация, не могут иметь следствием возврат банка предыдущим владельцам"

Сытник напомнил, что 6 июля 2017 года детективы НАБУ проводили следственные действия в главном офисе "ПриватБанка" (Киев) в Днепре в связи с расследованием событий, происходившими до его национализации в декабре 2016 года. "Обыски касались событий, которые произошли перед национализацией", - сказал он.

НАБУ уточнило, что обыски проводились в рамках расследования уголовного производства по фактам возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Нацбанка Украины, а также растраты средств "ПриватБанка" в особо крупном размере, совершенной менеджментом и владельцами существенного участия указанного банковского учреждения (ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса), вследствие чего государство понесло убытки в размере докапитализации банка в сумме 116,8 млрд грн.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ничего вы не установите. Беня продал свой банк народу Украины за деньги народа Украины. Подозреваю, что-то капнуло в слепой траст.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
никто никому ничего не продавал.
петя у бени банк просто отжал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а когда Беня прибрал к рукам Украинские авиалинии?
 показать весь комментарий
Ответить
 
я тебе про банк, ты стрелки в авиалинии.
почитай #МояПриватнаяИстория от victoria.strakhova.
из первых уст, как происходила национализация.
хотя, она и говорит, что национализация нужна была, но на прямой вопрос:

Роман Шрайк я так и не понял, что по вашей версии было важнее:
1) забрать дубинку в виде банка у коломойского
2) спасти банк, потому что валился

ответила:

Victoria Strakhova 1) - забрать Дубинку в виде Банка. Банк не валился (!!!)

ВСЕ МЛЯТЬ! ТОЧКА!
и это человек, который занимался организацией приватизации.
---
так что не неси мне тут чушь про беню.
я устал уже от сраной петиной пропаганды...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Без деталей и так, в общих чертах, все известно . Поэтому Беня укатил в Израиль, Лерка Гонтарева, сразу после аферы, в пожизненный отпуск свалила, а Потрох за долги Бени деньгами народа расплачивается. И ни у СБУ, ни ГПУ и тем более у мЭвЭдЭ вопросов нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"деньгами народа расплачивается. "

не расплачивается, общая сума обязательств банка по вкладам даже возросла
 показать весь комментарий
Ответить
 
все правильно. Проценты по депозитам ни кто не отменял. А лыру в 148 млрд. грн Петя из своего кармана залатал?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКруг подозреваемых в деле "ПриватБанка" будет установлен после оценки нанесенных финучреждению убытков, - Сытник
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти