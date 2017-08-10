 Наблюдается ажиотаж после введения в банке оккупантов в Крыму временной администрации: крымчане активно снимают деньги с карточек, - СМИ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Крым.Реалии сообщили два сотрудника отделениях банка в Крыму.
По словам сотрудников банка оккупантов - "Генбанка", с вечера 9 августа наблюдается повышенный спрос на обналичивание денежных средств с карт через банкоматы и кассы отделений.
"Со вчерашнего вечера люди начали активно подходить. В основном, сотрудники государственных предприятий, которые обслуживаются в банках, снимали зарплату, и пенсионеров тоже достаточно было. Ссылались на информацию о том, что якобы банк в скором времени объявит о банкротстве, что не соответствует действительности", - рассказал представитель отделения "Генбанка".
Сотрудник банка в Севастополе отметил, что ситуация в городе аналогична той, которая сложилась в целом в оккупированном Крыму.
Оба работника банка оккупантов сообщили, что проблем с загрузкой банкоматов, а также с выдачей наличных денежных средств не предвидится.
Сотрудник крымского отделения "Генбанка" подчеркнул, что ажиотаж является частичным, поскольку до настоящего времени не коснулся депозитных вкладов.
"Депозиты пока что не трогают. Работа этого сегмента в штатном режиме проходит. Что будет дальше, пока что не известно", - подытожил он.
9 августа в некоторых банкоматах Симферополя крымчане не могли снять деньги. При этом операторы "Генбанка" предположили, что, возможно, в некоторых банкоматах закончились наличные.
На сайте банка оккупнатов комментариев по поводу жалоб крымчан на невозможность снять средства в банкоматах пока не публиковали.
Напомним, Банк России назначил временную администрацию в крымский банк оккупантов "Генбанк" и привлек "Собинбанк" в качестве инвестора. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба Центрального банка России. Такое решение там объяснили необходимостью "поддержки деятельности банка и повышения его финансовой устойчивости".
Оккупанты призвали клиентов "Генбанка" не паниковать в связи с введением временной администрации в финучреждении.
Первым российским банком, который появился в Крыму после оккупации, стал РНКБ, который поселился в бывших отделениях ПриватБанка. Одновременно с этим на полуостров зашел небольшой московский "Генбанк". Крупнейшим финучреждением в Крыму стал банк "Россия", который почти сразу США внесли в санкционный список. Системы Visa и MasterCard той же весной прекратили обслуживать карты, эмитированные этим банком.
В 2014 году на полуострове работал 31 российский банк. С тех пор их количество постоянно уменьшается. Уже в 2014 году Центробанк России отозвал лицензии у нескольких банков, которые открылись в оккупированном Крыму. Весной 2016 года на полуострове насчитывалось 16 банков, с учетом двух местных финучреждений. Сейчас их остается всего около десяти.
На момент аннексии полуострова в Крыму работали более 70 украинских банков, в том числе организации с иностранным капиталом.
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Так что увы и ах....
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А мой комментарий от 10.08.2017 16:13 был обращен к винторогому дятлу типа из Беларуси с ником литвин...который во всех своих постах поддерживает паРашу...и за которого ты благополучно вписался....
Так что повторюсь...увы и ах...
Твое собственное мнение о своей нормальности у тебя сильно преувеличено.....
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Деньги только нал...платежи толь ко нал.... все как в совке....к которому быдлота и стремилась....
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Знакомый инкассатор рассказывал - неделю не успевали банкоматы заряжать
заряжали пятисотками - и все равно за несколько часов выносили ....
Это про Приват в декабре 16 года
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А смысл брехать..?? да причин для этого у зрадобтов и всепропальщиков..как у собаки блох....
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http://sevastopol.su/news.php?id=100037
Особенно понравился вот этот:
... Я согласна с Вами,что рейтинг-ничто,но конкуренция -все. А ее нет. 5-6 штук банков,которые чихнуть лишний раз боятся. На сайте РНКБ нет никаких условий по конкретным критериям,мы каждый раз заполняем кучу анкет, даем пачку документов и в последний момент получаем отказ каждый раз по новой причине. Вывод сделали один-чтобы получить кредит или какой-то подобный банковский продукт ,надо быть крупным многоприбыльным предприятием. Все ориентированы только на миллиардеров. У Привата у нас раньше безпроблемно был овердрафт,сами они звонили и предлагали....Не сочтите,что ностальгирую,но....
Тупая дура, не ностальгируй, привыкай жить в говени!
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