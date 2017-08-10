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Все про:банки (1582) Крым (20398)

 Наблюдается ажиотаж после введения в банке оккупантов в Крыму временной администрации: крымчане активно снимают деньги с карточек, - СМИ

В отделениях банка оккупантов - "Генбанка" - в оккупированном Крыму после назначения Банком России временной администрации наблюдается ажиотаж в части обналичивания денежных средств с зарплатных и социальных карт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Крым.Реалии сообщили два сотрудника отделениях банка в Крыму.

По словам сотрудников банка оккупантов - "Генбанка", с вечера 9 августа наблюдается повышенный спрос на обналичивание денежных средств с карт через банкоматы и кассы отделений.

"Со вчерашнего вечера люди начали активно подходить. В основном, сотрудники государственных предприятий, которые обслуживаются в банках, снимали зарплату, и пенсионеров тоже достаточно было. Ссылались на информацию о том, что якобы банк в скором времени объявит о банкротстве, что не соответствует действительности", - рассказал представитель отделения "Генбанка".

Сотрудник банка в Севастополе отметил, что ситуация в городе аналогична той, которая сложилась в целом в оккупированном Крыму.

Оба работника банка оккупантов сообщили, что проблем с загрузкой банкоматов, а также с выдачей наличных денежных средств не предвидится.

Сотрудник крымского отделения "Генбанка" подчеркнул, что ажиотаж является частичным, поскольку до настоящего времени не коснулся депозитных вкладов.

"Депозиты пока что не трогают. Работа этого сегмента в штатном режиме проходит. Что будет дальше, пока что не известно", - подытожил он.

9 августа в некоторых банкоматах Симферополя крымчане не могли снять деньги. При этом операторы "Генбанка" предположили, что, возможно, в некоторых банкоматах закончились наличные.

На сайте банка оккупнатов комментариев по поводу жалоб крымчан на невозможность снять средства в банкоматах пока не публиковали.

Напомним, Банк России назначил временную администрацию в крымский банк оккупантов "Генбанк" и привлек "Собинбанк" в качестве инвестора. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба Центрального банка России. Такое решение там объяснили необходимостью "поддержки деятельности банка и повышения его финансовой устойчивости".

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Оккупанты призвали клиентов "Генбанка" не паниковать в связи с введением временной администрации в финучреждении.

Первым российским банком, который появился в Крыму после оккупации, стал РНКБ, который поселился в бывших отделениях ПриватБанка. Одновременно с этим на полуостров зашел небольшой московский "Генбанк". Крупнейшим финучреждением в Крыму стал банк "Россия", который почти сразу США внесли в санкционный список. Системы Visa и MasterCard той же весной прекратили обслуживать карты, эмитированные этим банком.

В 2014 году на полуострове работал 31 российский банк. С тех пор их количество постоянно уменьшается. Уже в 2014 году Центробанк России отозвал лицензии у нескольких банков, которые открылись в оккупированном Крыму. Весной 2016 года на полуострове насчитывалось 16 банков, с учетом двух местных финучреждений. Сейчас их остается всего около десяти.

На момент аннексии полуострова в Крыму работали более 70 украинских банков, в том числе организации с иностранным капиталом.
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Мне как то все равно,что они в Крыму делают
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Дело в том, что банк держит лишь 10% обеспечения в наличке от капитала, остальное выдается на кредиты и т.д., и если поднимается паника - любой банк обанкротится.
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ну,пусть поднимается паника.. как-то и не жалко крыс...
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Иш сколько денег им навыдавали, что банкоматы не справляются.
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дык зарплаты на расии 100500 как минимум, а пенсии и того больше, иначе зачем же крисяне орали "расия расия".))
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не, это только подъемные, а потом выплаты увеличиваются в геометрической прогрессии ежесекундно, во как крисянам повезло и мост даже скоро построят
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А сколько по мнению таких дятлов как ты можно загрузить денег в банкомат..???
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Не знаю, наверно много. Читал, их постоянно взламывают, взрывают.
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Тогда с какого перепугу ты взвыл о том что "Иш сколько денег им навыдавали, "..???
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Да ладно не будем спорить. Народ там нищий и голодный. Хотят хоть копейку последнюю спасти.
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Хотеть не вредно.... но кто ж им винторогим это позволит то..??
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а таких как я не запихивают в банкомат, ибо нормальный я))))
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Собственное мнение о своей нормальности у тебя сильно преувеличено.....
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Твой комент от 10.08.2017 16:19 красноречиво доказывает обратное.....
Так что увы и ах....
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Нет..не видно...по той простой причине что в твой адрес я ничего не писал....
А мой комментарий от 10.08.2017 16:13 был обращен к винторогому дятлу типа из Беларуси с ником После введения в банке оккупантов в Крыму временной администрации наблюдается ажиотаж: крымчане активно снимают деньги с карточек, - СМИ - Цензор.НЕТ 7799 литвин...который во всех своих постах поддерживает паРашу...и за которого ты благополучно вписался....
Так что повторюсь...увы и ах...
Твое собственное мнение о своей нормальности у тебя сильно преувеличено.....
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не в ту росию их оказывается приняли. а они хотели в ту, что на первом канале.
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Это хорошо....цивилизация должна покинуть Крым до момента его освобождения....
Деньги только нал...платежи толь ко нал.... все как в совке....к которому быдлота и стремилась....
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Рік від року хомячки усе людяніші і людяніші, іще трішки і пачпорт вимагатимуть!
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Ну и что тут такого, я помню какие толпы стояли к банкоматам Привата, денег постоянно нехватало.
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Это где? В лугандоне? Просто в своем городе я такого не видел. Да , бывает ,что денег в одном конкретном банкомате - нет, но приватовских банкоматов - как грязи.
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Это он на лентасру почерпнул такие знания про Приват.
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И тогда не было ни каких очередей.....потому что сразу всем было известно что банк переходит в собственность государства....
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Да были, сам лично наблюдал, а моя сестра моталась по городу чтоб налик снять, какой смысл мне врать.
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Не знаю , куда моталась ваша сестра и зачем У нас все было спокойно, ведь сразу объявили,что банк национализируют
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мотались - идиотов хватает
Знакомый инкассатор рассказывал - неделю не успевали банкоматы заряжать
заряжали пятисотками - и все равно за несколько часов выносили ....
Это про Приват в декабре 16 года
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Да не было... даже в таком маленьком городе как Константиновка..где банкоматов привата хоть и много..но в случае ажиотажа очереди были бы видны....
А смысл брехать..?? да причин для этого у зрадобтов и всепропальщиков..как у собаки блох....
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Ну, если честно, то были очереди. 5-6 человек к банкомату стояло. Пару дней не работал терминал в АТБ, поэтому пришлось разок снять с карты пару штук гривен, чтоб купить еды и заправить машину. Через 3 дня все наладилось, хотя приват24 работал почти без сбоев.
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Были ограничения - не более 3000 грн в течении 4 часов!
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Вот тут комментарии ватников по этому поводу почитать можно
http://sevastopol.su/news.php?id=100037

Особенно понравился вот этот:
... Я согласна с Вами,что рейтинг-ничто,но конкуренция -все. А ее нет. 5-6 штук банков,которые чихнуть лишний раз боятся. На сайте РНКБ нет никаких условий по конкретным критериям,мы каждый раз заполняем кучу анкет, даем пачку документов и в последний момент получаем отказ каждый раз по новой причине. Вывод сделали один-чтобы получить кредит или какой-то подобный банковский продукт ,надо быть крупным многоприбыльным предприятием. Все ориентированы только на миллиардеров. У Привата у нас раньше безпроблемно был овердрафт,сами они звонили и предлагали....Не сочтите,что ностальгирую,но....

Тупая дура, не ностальгируй, привыкай жить в говени!


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Системы Visa карты эмитированные этим кримським банком обслуживают гос органи України.
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Ты винторогое само то поняло что сейчас высрало...???
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Луценковский алкаш, смотри блевотиной не подавись.
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Ну ты же чмо винторогое ..своей не подавилось...
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Объективности ради: стоит НБУ ввести временную администрацию в любой из наших банков - народ толпой бежит снимать бабло, ибо уже пуганый. Иногда процесс цивилизованно и оперативно через ФГВФЛ проходит, но ранее наблюдали и полный абзац, когда на клиента в день по 500 гривен выдавали, народ ночью на морозе очереди в отделения занимал и т.п.
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Мы пик банковского кризиса прошли, а рашка нет. Плюс, там эта информация только в специализированных кругах ходит, а народ думает, что все отлично. Падение любого росбанка из двадцатки крупных приведет не к панике, а цунами.
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В рашке уже давно банковский кризис. Просто пока заливают дыры, но более 50 банков за последние 2-3 года сошло. В этом плане для нас хороши санкции продленные на этот год. На 2017 год очень большие выплаты по системе рашенских банков по кредитам и возможности перекредитоваться попросту нет.
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В Проминвесте закончившийся депозит давали по 100 долл в сутки.....
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНаблюдается ажиотаж после введения в банке оккупантов в Крыму временной администрации: крымчане активно снимают деньги с карточек, - СМИ
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