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 В НАБУ формируют подразделение, которое будет заниматься "оборонкой", - Сытник

набу

Национальное антикоррупционное бюро формирует подразделение, которое будет специализироваться на сфере обороны.

Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас у нас формируется оборонное подразделение. Это подразделение чрезвычайно важно в условиях войны и финансирования Министерства обороны", - сказал он.

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Сытник рассказал, что дело о коррупции на "Львовском бронетанковом заводе" было первым результатом работы нового подразделения НАБУ. К его достижениям он отнес и уголовное производство по факту хищения 16,5 млн грн при реализации проекта "Стена".

В целом, отметил директор НАБУ, формирование ведомства можно считать завершенным. После открытия региональных ячеек НАБУ в Харькове и Одессе вакантными остаются только 50 постов.

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Бедный пашик + родственники. Пора пора на пенсию.
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