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 Защита Насирова начала медленно знакомиться с материалами дела: будем инициировать вопрос об ограничении времени, - Сытник

насиров

Защита отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова затягивает ознакомление с материалами уголовного дела.

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда мы вышли на стадию ознакомления материалами дела, кричавшие, что они за день готовы в суде доказать свою невиновность, начали очень медленно знакомиться с материалами дела", - отметил он.

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В этой связи Сытник не исключает, что НАБУ вместе с САП придется инициировать вопрос об ограничении стороны защиты с ознакомлением с материалами этого уголовного производства.

"Я думаю, что есть огромные опасения у фигурантов это дело передавать в суд, поэтому я не исключаю, что мы вместе с прокурорами САП будем инициировать вопрос об ограничении стороны защиты с ознакомлением с материалами данного уголовного производства", - сказал он.

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Сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании вначале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Насирову. По словам Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств. Также в сети было обнародовано видео вручения подозрения главе ГФС Насирову в больнице "Феофания": "Тю, так человек непрытомный, а вы ему читаете".

Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Насирова.

3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.

Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".

4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Насирова могут отпустить "Автомайдан" заблокировал здание суда, в котором находится Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: "Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову". Сам Насиров также провел ночь в здании Соломенского райсуда.

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: "состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде". Также в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.

В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Отметим, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Вместе с тем, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе на митинге под райсудом заявил: "Администрация Президента требует от суда уменьшить залог для Насирова до 10 млн грн ". В свою очередь, Порошенко заявил: "Подозрение Насирову делается без информирования Президента ". Защита Насирова тем временем пытается перевести подозреваемого в клинику "Феофания": "Он все еще стационарный больной".

Вместе с тем, Антикоррупционное бюро начало уголовное производство за противодействие НАБУ в "деле Насирова" против нардепов Загория, Антонищака и Давиденко. А нардеп Лещенко заявил: "На главу Соломенского райсуда, которая не обеспечила его работу для избрания меры пресечения Насирову, пожалуются в НАБУ ".

13 марта Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко".

Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.

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США, срочно давайте все виды вооружений, посмотрите, сколько брони едет к Европе. Если вы слепые, то потом не жалуйтесь, что американский солдатам придется умирать.
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Привіт усім друзям!!!
Порохоботам і НФоботам - щоб в всрались... Тепер давайте захищайте свого урода насірва і обсирайте НАБУ, мовляв погано і не швидко працюют.
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Нам бы так: присылает ДФС акт проверки и директор с адвокатами начинают ме-дле-но знакомиться.......
Потом ме-дле-но пишем свои возражения ........
Ме-дле-но готовимся к судебным тяжбам........
Короче, пора в этом русле менять налоговый кодекс!
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Да Насмров соать хотел на всех,он бабла срубил,а терпилы смотрят цирк по тв,все,как в раше
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗащита Насирова начала медленно знакомиться с материалами дела: будем инициировать вопрос об ограничении времени, - Сытник
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