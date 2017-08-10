 Фигурант "дела крымских диверсантов" Сулейманов и его защита готовят апелляцию

Фигурант "дела крымских диверсантов" Редван Сулейманов и его защита готовят апелляцию на приговор подконтрольного Кремлю Железнодорожного районного суда Симферополя, который 10 августа приговорил крымчанина к 1 году и 18 месяцам колонии общего режима. Как передает Цензор.НЕТ, об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Сулейманова Эмиль Курбединов.
Он обратил внимание на то, что суд не принял во внимание доводов защиты о том, что на Сулейманова пытаются "списать" убытки крымских предприятий, а также о нарушении прав его подзащитного.
"Доводы защиты о том, что в ООО "Морская дирекция" буквально месяц-полтора назад были найдены нарушения финансово-хозяйственной деятельности (я думаю, что этот ущерб пытаются списать на Редвана) - это, конечно, ничего во внимание не было принято судом. Переквалификации на первую часть (статьи 207 УК России, - ред.), как было бы более или менее адекватно в такой ситуации, тоже не произошло. Мы намерены, как я, так и Редван, обжаловать данный приговор суда в Верховном суде (аннексированного Крыма)", - отметил Курбединов.
Подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя 10 августа признал виновным 28-летнего Редвана Сулейманова по части второй статьи 207 УК России - в ложном сообщении об акте терроризма, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Фигуранта "дела крымских диверсантов" Сулейманова приговорили к 1 году и 8 месяцем колонии общего режима, а также обязали выплатить компенсацию за "ущерб" - более 3,5 млн рублей (около 1,5 млн грн - КР).
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