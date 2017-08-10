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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1897) Довгий (414) Сытник (410)

 Согласованного подозрения Довгому пока нет, - Сытник

сытник

На сегодня согласованного подозрения народному депутату Олесю Довгому нет.

Об этом заявил в четверг директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодня согласованного подозрения Довгому нет. Это все, что я сейчас могу сказать", - отметил Сытник.

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Он добавил, что детективы НАБУ сообщают о тех или иных решениях бюро только тогда, когда уже есть определенные конкретные данные.

Напомним, 11 июля Верховная Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с экс-секретаря Киевсовета Олеся Довгого. Во время голосования нардеп заявил, что не нарушал закон и попросил коллег по парламенту поддержать представление ГПУ, чтобы иметь возможность доказать свою невиновность в суде.
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Ждем денежный перевод из Космоса от известного певца-Лёни..
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....Довгому инкриминируют вынесение земельных вопросов на рассмотрение Киевского городского совета с грубым нарушением регламента - злоупотребление служебным положением на должности секретаря Киевсовета, что привело к выведению в 2005 году земель заказника "Жуков остров" из собственности громады Киева площадью около 100 га. Источник: https://censor.net.ua/n447381
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Вся Украина посадить хочет - а у них подозрения нет
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Так , тому в них і "подозрения нет" - бо садити його вони не хочуть !
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В смысле? Кто-то подозревает,а кто-то нет? Что за...?!
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лесік) показав НАБУ можливе рішення суду по собі?!
і НАБУ вирішило "согласовать"!
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как тут не вспомнить знаменитую басню И.А.Крылова: " А вы, друзья, как ни садитесь, все в прокуроры не годитесь".
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насправді дуже важко уявити повідомлення про підозру по цьому епізоду.
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Толку все равно не будет! Насирова и то выпустили! Зря Янык убежал! Еще бы царствовал и пожизненное содержание получил с нашими судами!
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Насраловщина продолжается . Насралов продолжает строить Петю .
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от НАеБУ толку нет ни на кого. от слова совсем. 3 года - результат ноль. вернее даже не ноль - абсолютный ноль, ведь бабло они прожирают. причем огромный бюджет.
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Что значит нет "согласованного" подозрения? Подозрение или есть или нет. А согласование это от лукавого. С кем согласовывают, с Банковой, Институтской? Вот и все НАБУ. Еще консилиум созовите!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСогласованного подозрения Довгому пока нет, - Сытник
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