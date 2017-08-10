 Согласованного подозрения Довгому пока нет, - Сытник

Об этом заявил в четверг директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На сегодня согласованного подозрения Довгому нет. Это все, что я сейчас могу сказать", - отметил Сытник.
Он добавил, что детективы НАБУ сообщают о тех или иных решениях бюро только тогда, когда уже есть определенные конкретные данные.
Напомним, 11 июля Верховная Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с экс-секретаря Киевсовета Олеся Довгого. Во время голосования нардеп заявил, что не нарушал закон и попросил коллег по парламенту поддержать представление ГПУ, чтобы иметь возможность доказать свою невиновность в суде.
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і НАБУ вирішило "согласовать"!
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