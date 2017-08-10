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 Турецкая полиция задержала россиянина, который планировал сбить американский военный самолет, - СМИ

Полиция Турции задержала россиянина по подозрению в терроризме — он предположительно планировал сбить американский военный самолет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь, об этом сообщает газета Hurriyet.

Его, по информации телеканала Haberturk, задержали в конце июля. Имя задержанного - Ренат Бакиев. Он, по версии следствия, планировал использовать беспилотный летательный аппарат, чтобы сбить американский военный самолет - один из тех, что базируются на турецкой авиабазе Инджирлик. Задержанный, как сообщили в правоохранительных органах Турции, имеет связи с ИГ.

Haberturk со ссылкой на источники сообщает, что правоохранительные органы Турции в течение нескольких месяцев вели наблюдение за Бакиевым. Во время слежки турецкие правоохранители зафиксировали его переговоры с другими членами ИГ, во время которых обсуждались планы по покупке и доставке в Турцию беспилотника, с помощью которого планировалось сбить самолет.

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Турецкий телеканал уточняет, что 10 августа Бакиев предстанет перед судом. С момента задержания его допрашивали.

В дипломатическом представительстве России в Турции сообщили, что уточняют информацию о задержании россиянина по подозрению в терроризме.

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Обидна да,Порошенка не пытался сбить
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Ага, русская корка хлеба из канадской или штатовской пшеницы...
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це ти був?! я не знав!
зараз, забув як це буде, а от
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Ринат бакиевфф..так фот вы какие, татаро-монголы!!!!
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задержан месяц назад, а кацапы все уточняют...
Телефоном пользоваться умеете, или Ётафон в Турции не тянет?
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рогаткой его жена на отдыхе у турков зарабатывала,пока муженек страдал кацапизмом головной матки. А вообще - бакиев,бадоев,папиев,шалмоев и прочая недосрань как-то сильно расплодилась на планете...
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Вы имеете ввиду какие-то национальности или веру, судя по фамилиям?
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вера там и не ночевала...да и национальностью не пахнет.типичные ымперцы,ни отца ни матери,ни стыда ни совести
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UA Gabriel Monte
Обидна да,Порошенка не пытался сбить
=====
Когда был контужен балалайкой? А справку выдали?
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А можна ще бомбочками з паперу закидати. Особливо сподобалось - росіянин Ренат Бакиев. Дуже скрєпно.
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Щас Пыськов расскажет, что он накануне задержания сменил гражданство.
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руский беспилотник был оборудован боевым лазером ... последняя модель

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а перед этим их сми постили, что в Турции вирус кокосо зачем-то.
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Попал рашик по самое "немогу". Дебилы палятся тупо по-рашистки. Самонадеянность, в паре со вседозволенностью, и тупость - отличительные черты рашиста.
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Задержанный, как сообщили в правоохранительных органах Турции, имеет связи с Кремлём.
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30 % рашки мусульмане, ренат бакиев в из числе, отсюда и близость к игил.
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В некоторых "странноватых" местах проводят выборы сносом домов. "Ваш дом еще не снесли? Тогда мы идем к вам!" копи
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то не тот дЫсантник, который пропагандисту кремлёвскому на день ВДВ по чавке в прямом эфире дал??))))))))
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Задержанный, как сообщили в правоохранительных органах Турции, имеет связи с ИГ.

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Между прочим, в ИГ сейчас любопытная тенденция наметилась. Если в 2014-2015 годах среди боевиков ИГ был очень высокий процент "понаехавших", в том числе и из Кацапстана, то теперь их всё меньше. Они постепенно замещаются местными племенными "ополченцами".
И дело тут не только в боевых потерях, которых у ИГ очень много за последнее время. Главари Халифата понимают, что их неизбежно вытеснят с тех территорий, что они сейчас занимают. Вот они и проводят "исход в новые земли". И самый пригодный материал для этого именно "понаехавшие". Фиг ли им? Паспорт откопал, бороду сбрил, патлы остриг - вуаля. Ты снова типа законопослушный гражданин Кацапстана. Но только едешь к себе домой ты ради того, чтобы сеять и взращивать зерна ИГ на своей исторической родине.
Что там )(уйло говорил о борьбе с ИГ "на дальних подступах"? Ню-ню. Будут тебе "дальние подступы", когда тысячи винторогих домой вернутся.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТурецкая полиция задержала россиянина, который планировал сбить американский военный самолет, - СМИ
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