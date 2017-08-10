 Турецкая полиция задержала россиянина, который планировал сбить американский военный самолет, - СМИ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь, об этом сообщает газета Hurriyet.
Его, по информации телеканала Haberturk, задержали в конце июля. Имя задержанного - Ренат Бакиев. Он, по версии следствия, планировал использовать беспилотный летательный аппарат, чтобы сбить американский военный самолет - один из тех, что базируются на турецкой авиабазе Инджирлик. Задержанный, как сообщили в правоохранительных органах Турции, имеет связи с ИГ.
Haberturk со ссылкой на источники сообщает, что правоохранительные органы Турции в течение нескольких месяцев вели наблюдение за Бакиевым. Во время слежки турецкие правоохранители зафиксировали его переговоры с другими членами ИГ, во время которых обсуждались планы по покупке и доставке в Турцию беспилотника, с помощью которого планировалось сбить самолет.
Турецкий телеканал уточняет, что 10 августа Бакиев предстанет перед судом. С момента задержания его допрашивали.
В дипломатическом представительстве России в Турции сообщили, что уточняют информацию о задержании россиянина по подозрению в терроризме.
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зараз, забув як це буде, а от
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Телефоном пользоваться умеете, или Ётафон в Турции не тянет?
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Обидна да,Порошенка не пытался сбить
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Когда был контужен балалайкой? А справку выдали?
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(ВИДЕО)
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Между прочим, в ИГ сейчас любопытная тенденция наметилась. Если в 2014-2015 годах среди боевиков ИГ был очень высокий процент "понаехавших", в том числе и из Кацапстана, то теперь их всё меньше. Они постепенно замещаются местными племенными "ополченцами".
И дело тут не только в боевых потерях, которых у ИГ очень много за последнее время. Главари Халифата понимают, что их неизбежно вытеснят с тех территорий, что они сейчас занимают. Вот они и проводят "исход в новые земли". И самый пригодный материал для этого именно "понаехавшие". Фиг ли им? Паспорт откопал, бороду сбрил, патлы остриг - вуаля. Ты снова типа законопослушный гражданин Кацапстана. Но только едешь к себе домой ты ради того, чтобы сеять и взращивать зерна ИГ на своей исторической родине.
Что там )(уйло говорил о борьбе с ИГ "на дальних подступах"? Ню-ню. Будут тебе "дальние подступы", когда тысячи винторогих домой вернутся.
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