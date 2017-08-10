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Все про:Луганщина (4109) убийство (5114) военнослужащие (3893) Погукай (19)

 Убийство женщины и ранение мужчины в Троицком: в полиции рассказали подробности инцидента с участием военнослужащих

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По факту убийства женщины и ранения мужчины в с. Троицкое, Луганской области, полиция проводит досудебное расследование.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

"В полицию поступило сообщение от медиков о том, что в Лисичанской больнице в результате обширного кровоизлияния умерла 25-летняя жительница с. Троицкое Попаснянского района, которая была госпитализирована с огнестрельными ранениями.

Во время проведения первоочередных следственных действий сотрудники Попаснянского отдела полиции установили, что ночью 8 августа женщина по месту проживания праздновала день рождения. Владелец дома, 29-летний муж потерпевшей, пригласил на праздник военнослужащих, они вместе употребляли спиртные напитки.

Позже, во время употребления спиртных напитков между одним из военнослужащих и семьей потерпевших, на почве внезапно возникших неприязненных отношений возник спор, который впоследствии перерос в драку. Конфликт перешел за пределы двора, где один из гостей сделал несколько выстрелов из автомата, в результате чего была ранена женщина и ее муж", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проверяется версия о причастности военнослужащих ВСУ к гибели женщины и ранению мужчины, - пресс-центр АТО

Также Погукай отметила, что во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли гильзы патронов калибра 5,45 мм.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство" и ч. 2 ст. 15 п. 1 ст. 115 УК Украины "Покушение на убийство".

На данный момент военнослужащие находятся в военной прокуратуре Луганского гарнизона. Досудебное следствие на данном этапе проводится следователями полиции.
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Хай квитне Украино! Но мне не легче от того что мой дом пострадал от украинского склада боеприпасов, а не сепарских! И никто не ремонтируем мой дом и денег не предлагает на ремонт! Хотя выделили 53млн. грн! Так же и оружием! Явно дали повод обплевывать наши войска наша же алкашня в форме украинской армии!
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из всего сказанного мне понравилась фамилия пресс-секретаря Татьяна Погукай ( Позови)
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кстати порядочные люди в гости с автоматами не ходят, ну я не знаю, это как-то не принято, я не вкурсе но есть какой-то регламент где можно быть с оружием и где нельзя, даже при вооружённых конфликтах, это ведь не на линии фронта случилось, кто -нибудь знает, есть какие-то правила?
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А в конце спектакля он разлагается и гниет в канаве в Донецкой области.
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Не стоит эти статьи на ЦЕНЗОРЕ или гдето ещё распиаривать, вот уже сепарские сайты цитируют в добавок к остальному подобранному негативу.
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Сепари і без наших ЗМІ це розкатують. А оприлюднювати треба, щоб знали, що алкоголь + зброя = трагедія.
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Значит язык распустила по пьяни девка , так просто стрелять никто не будет .
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