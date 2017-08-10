 Убийство женщины и ранение мужчины в Троицком: в полиции рассказали подробности инцидента с участием военнослужащих

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.
"В полицию поступило сообщение от медиков о том, что в Лисичанской больнице в результате обширного кровоизлияния умерла 25-летняя жительница с. Троицкое Попаснянского района, которая была госпитализирована с огнестрельными ранениями.
Во время проведения первоочередных следственных действий сотрудники Попаснянского отдела полиции установили, что ночью 8 августа женщина по месту проживания праздновала день рождения. Владелец дома, 29-летний муж потерпевшей, пригласил на праздник военнослужащих, они вместе употребляли спиртные напитки.
Позже, во время употребления спиртных напитков между одним из военнослужащих и семьей потерпевших, на почве внезапно возникших неприязненных отношений возник спор, который впоследствии перерос в драку. Конфликт перешел за пределы двора, где один из гостей сделал несколько выстрелов из автомата, в результате чего была ранена женщина и ее муж", - написала она.
Также Погукай отметила, что во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли гильзы патронов калибра 5,45 мм.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство" и ч. 2 ст. 15 п. 1 ст. 115 УК Украины "Покушение на убийство".
На данный момент военнослужащие находятся в военной прокуратуре Луганского гарнизона. Досудебное следствие на данном этапе проводится следователями полиции.
8663 108
СБУ проведет антитеррористические мероприятия в Северодонецке: жителей просят без необходимости не покидать свои дома(106)
Полиция предотвратила теракт на Луганщине, - Погукай. ФОТОрепортаж(14)
Боевики обстреляли Золотое, повреждены жилые дома. ФОТОрепортаж(6)
У подъезда собственного дома жестоко избили председателя ОИК в Луганской области. Пострадавший в реанимации(11)
Проверка луганских милиционеров на причастность к сепаратизму - фикция? ВИДЕО(3)
На линии разграничения вблизи Золотого образовалась "дыра", через которую нелегально курсируют пешеходы и транспорт, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(30)
Военнослужащий ранен во время несения службы на Луганщине, - Нацполиция(3)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить