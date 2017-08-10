 Прокуратура даст правовую оценку незаконному задержанию 76-летнему крымскотатарскому активисту за проведение мирного пикета

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры АР Крым.
Сообщается, что в обращении указано, что представители незаконно созданных на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым в городе Симферополе органов с применением насилия задержали 76-летнего ветерана национального движения Сервера Караметова, который осуществлял мирный одиночный пикет у здания "Верховного суда Республики Крым" с требованием освобождения украинских политзаключенных.
"По данным фактам прокуратурой Автономной Республики Крым внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. ст. 146 (незаконное лишение свободы) и 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.
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Как сообщалось ранее, в отношении пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова, задержанного 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза, составили два административных протокола. Один - за "нарушение порядка проведения одиночных пикетов", второй - за "сопротивление сотрудникам полиции".
Отметим также, что Караметова задерживают в оккупированном Крыму уже не в первый раз. Так, в День памяти жертв геноцида крымских татар 18 мая его задержали российские силовики после того, как он пришел на площадь в Симферополе с крымскотатарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации 1944 года. Спустя три часа его отпустили после составления админпротокола.
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