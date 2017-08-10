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 Прокуратура даст правовую оценку незаконному задержанию 76-летнему крымскотатарскому активисту за проведение мирного пикета

сервер караметов

В прокуратуру Автономной Республики Крым поступило обращение от народного депутата Украины Рефата Чубарова относительно незаконного лишения свободы гражданина Украины и незаконного препятствования проведению мирного митинга на временно оккупированной территории полуострова Крым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры АР Крым.

Сообщается, что в обращении указано, что представители незаконно созданных на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым в городе Симферополе органов с применением насилия задержали 76-летнего ветерана национального движения Сервера Караметова, который осуществлял мирный одиночный пикет у здания "Верховного суда Республики Крым" с требованием освобождения украинских политзаключенных.

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"По данным фактам прокуратурой Автономной Республики Крым внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. ст. 146 (незаконное лишение свободы) и 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Федеральным законом запрещено", - задержание пожилого крымского татарина, вышедшего на одиночный пикет в Симферополе, с плакатом "Путин, наши дети - не террористы!". ВИДЕО

Как сообщалось ранее, в отношении пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова, задержанного 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза, составили два административных протокола. Один - за "нарушение порядка проведения одиночных пикетов", второй - за "сопротивление сотрудникам полиции".

Отметим также, что Караметова задерживают в оккупированном Крыму уже не в первый раз. Так, в День памяти жертв геноцида крымских татар 18 мая его задержали российские силовики после того, как он пришел на площадь в Симферополе с крымскотатарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации 1944 года. Спустя три часа его отпустили после составления админпротокола.
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ЦЕНЗОР, вчимось писати правильно....хоча б заголовки
Прокуратура даст правовую оценку незаконному задержанию 76-летнемуго крымскотатарскомуго активистуа за проведение мирного пикета
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Це тероризм та катування місцевого населення окупованих територій. Російські силовики мають бути оголошені терористами та подані в міжнародний розшук за катування місцевого населення Криму.
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да пусть бы стоял со своим плакатом, как горный орел. Толку...
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этих татар не разберешь - встречала двух знакомых знакомых, из Армянска, работать приехали. Что такое меджлис и не знают, хотя и в возрасте
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на окружной встечала СнежнаяНигерия...?\риторический вопрос....\
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрокуратура даст правовую оценку незаконному задержанию 76-летнему крымскотатарскому активисту за проведение мирного пикета
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