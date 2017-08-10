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 Политика Украины
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 Порошенко - Чийгозу: "Гордимся твоим мужеством и силой духа. Украина с тобой!"

порошенко

Президент высказал свое мнение о судилище оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Президента Украины Петра Порошенко, глава государства дал свою оценку так называемому суду над Ахтемом Чийгозом.

Президент процитировал слова Чийгоза:
"Судят не тех, кто предал, кто имел цели и мотивы, направленные на изменение территориальной целостности Украины, кто впоследствии похищал и убивал людей, незаконно присваивал себе право управлять, судить. Судят тех, кто отстаивал законы страны, международные нормы, правила. Судилище устраивает страна-оккупант, у которой нет на это права ".

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"Эти слова Ахмета Чийгоза, которые он произнес в последней речи перед приговором, полностью отражают преступный характер судилища, который устроила РФ против Украинской и крымских татар, которые выступили на защиту своей Родины. Украинские власти продолжают делать все, чтобы освободить Ахтема Чийгоза и всех политических заключенных Кремля. Гордимся твоим мужеством и силой духа, Ахтем. Украина с тобой!", пишет Порошенко.
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як цинічно звучить з уст цього мудака будь яка фраза
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И к тому же по-хамски. Тыкать гражданину Украины. Они что, вместе вотку пили?
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Культура так и пре... Типа по отечески поддержал. Отец нации.
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а уж как крымские татары тобой гордятся - словами не выговорить!
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легенда "Динамо" категорически отказался от приглашения с поребрика

Бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо признался, что принципиально отказался ехать в Москву по приглашению бывшего клуба. Легендарного футболиста звали в столицу РФ отмечать юбилей финала Кубка Кубков-1972.

"Меня недавно звали в Москву на мероприятия, посвященные 45-летию финала Кубка Кубков, в котором играло московское "Динамо". Мне звонили 10 раз, умоляли приехать: "Йожеф Йожефович, вы же были капитаном команды, как же без вас? Подарки для вас уже приготовили!". Я им: "Нет, ребята. Спасибо", - и не поехал. Ну если мы воюем с Россией, то зачем мне туда ехать?", - сказал Сабо в комментарии "Сегодня".

Стоит отметить, что в финале Кубка Кубков-1972 мокшанские футболисты "Динамо" потерпели поражение от шотландского "Рейнджерс" со счетом 2:3.
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сьогодні, до речі, день народження А.А.Біби!!!
80 років, читайте))) !!!
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Пиар, воровство, кумовство, и циничное вранье. Это все чем занимается, приемник януковоща. ...
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Вроде как и правильно наш през сказал, но, у самого с расеей гешефт такой нормальненький... хрен его знает что творится....
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А почему "тобой"? Он с ним детей крестил? Что за жлобство?
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Понятно, мы Вами гордимся, но не поможем. Там не поможешь
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да вы бы хоть путю в откровенном нацизме на весь мир обвинили вместо этих заигрываний.
"Я хочу подчеркнуть, я считаю, что только сами граждане, проживающие на определенных территориях, имеют право определять свою собственную судьбу" - заявление нациста Путина по поводу аннексии Крыма 2014 года.
"Конечно, если б украинский народ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО пожелал отделиться -- никто не посмеет удерживать его силой. Но -- разнообразна эта обширность, и только МЕСТНОЕ население может решать судьбу своей местности, своей области,-- а каждое новообразуемое при том национальное меньшинство в этой местности -- должно встретить такое же ненасилие к себе" - заявление нацистского идеолога Солженицина в 1990 году.
Все это продолжение стремлений гитлера создать сверхчеловеков, которые могут лишать народы их естественного права на самоопределение. И всему этому ПО СЕЙ ДЕНЬ не дана надлежащая публичная оценка, такое впечатление сказывается, что с путиным все заодно и ломают перед народами лицемерную комедию
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Это ничто иное, как измышления придурков, замученных личными комплексами. Постоянно доказывать всем, что они нечто, любыми способами - их вечная морока. Закомплексованных придурков нужно бояться всегда, особенно тех, кто оказался у власти. Вся мировая история пестрит этими доказательствами.
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это ничто иное, как жалкая попытка шлюхи из себя нечто приличное изобразить в ответ на прямое обращение к ней как к шлюхе, ваше саморазоблачение именно такой вид и имеет, возьмите с полки пирожок
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А что дает право однотуровому обращаться на "ты" к этому достойному человеку?
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Я убеждён в том,что порошенко это агент ФСБ ,цель которого уничтожить УКРАИНУ !!!
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да ты просто лечиться не пробовал\тут цензура...\...
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Так і тому він влаштував безвівз, курс на ЄС і НАТО, переозброєння арміїі, стандарти НАТО, збільшення оборонного бюджету в 5 разів порівн з 2014 роком, сприяв світовим санкціям проти рашки , виключенню Ху№ла з мжд організацій, кримінальне пеерслідування рашинських військових злочинців, судові позови на мільярди проти мордору, трибунал вбивцям людей на МН17 і постійно висловлює анти-рашистські месіджі. Фігасе агент ФСБ. Нічого дивного. Дивно тільки звідкіля ви такі дебіли беретесь а надто хто такому дебілу лайкає..
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Хоргошо, что он им гордится и доверяет.Печально, что народ Украины не гордится и не доверяет этому шоко доверителю...
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якою мовою воно писало це хамське повідомлення з "ТИканням"?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко - Чийгозу: "Гордимся твоим мужеством и силой духа. Украина с тобой!"
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