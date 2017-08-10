 Порошенко - Чийгозу: "Гордимся твоим мужеством и силой духа. Украина с тобой!"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Президента Украины Петра Порошенко, глава государства дал свою оценку так называемому суду над Ахтемом Чийгозом.
Президент процитировал слова Чийгоза:
"Судят не тех, кто предал, кто имел цели и мотивы, направленные на изменение территориальной целостности Украины, кто впоследствии похищал и убивал людей, незаконно присваивал себе право управлять, судить. Судят тех, кто отстаивал законы страны, международные нормы, правила. Судилище устраивает страна-оккупант, у которой нет на это права ".
"Эти слова Ахмета Чийгоза, которые он произнес в последней речи перед приговором, полностью отражают преступный характер судилища, который устроила РФ против Украинской и крымских татар, которые выступили на защиту своей Родины. Украинские власти продолжают делать все, чтобы освободить Ахтема Чийгоза и всех политических заключенных Кремля. Гордимся твоим мужеством и силой духа, Ахтем. Украина с тобой!", пишет Порошенко.
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царь с "холопом"на ВЫ? не бывать этому.
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/но наш бронепоезд стоит под парами./
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Готовятся суки к наступлению, а пеця языком чешет заипал
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Бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо признался, что принципиально отказался ехать в Москву по приглашению бывшего клуба. Легендарного футболиста звали в столицу РФ отмечать юбилей финала Кубка Кубков-1972.
"Меня недавно звали в Москву на мероприятия, посвященные 45-летию финала Кубка Кубков, в котором играло московское "Динамо". Мне звонили 10 раз, умоляли приехать: "Йожеф Йожефович, вы же были капитаном команды, как же без вас? Подарки для вас уже приготовили!". Я им: "Нет, ребята. Спасибо", - и не поехал. Ну если мы воюем с Россией, то зачем мне туда ехать?", - сказал Сабо в комментарии "Сегодня".
Стоит отметить, что в финале Кубка Кубков-1972 мокшанские футболисты "Динамо" потерпели поражение от шотландского "Рейнджерс" со счетом 2:3.
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80 років, читайте))) !!!
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уважуха.
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"Я хочу подчеркнуть, я считаю, что только сами граждане, проживающие на определенных территориях, имеют право определять свою собственную судьбу" - заявление нациста Путина по поводу аннексии Крыма 2014 года.
"Конечно, если б украинский народ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО пожелал отделиться -- никто не посмеет удерживать его силой. Но -- разнообразна эта обширность, и только МЕСТНОЕ население может решать судьбу своей местности, своей области,-- а каждое новообразуемое при том национальное меньшинство в этой местности -- должно встретить такое же ненасилие к себе" - заявление нацистского идеолога Солженицина в 1990 году.
Все это продолжение стремлений гитлера создать сверхчеловеков, которые могут лишать народы их естественного права на самоопределение. И всему этому ПО СЕЙ ДЕНЬ не дана надлежащая публичная оценка, такое впечатление сказывается, что с путиным все заодно и ломают перед народами лицемерную комедию
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Ти ба які люди
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