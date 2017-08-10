 Порошенко наградил 48 бойцов ВСУ и Нацгвардии за мужество и самоотверженные действия при защите суверенитета Украины

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, Глава государства подписал соответствующий Указ.
Сообщается, что ордена и медали получат 36 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и 12 представителей Национальной гвардии Украины, которые защищают нашу страну от российско-террористических оккупантов. Среди награжденных двое украинских героев отмечены наградами посмертно - морской пехотинец матрос Михаил Кобец и военнослужащий группы гражданско-военного сотрудничества ВСУ прапорщик Игорь Дробот.
Морской пехотинец Михаил Кобец награжден орденом "За мужество" посмертно. Матрос Кобец участвовал в защите Украины в должности наводчика взвода с октября 2016 года на складе 137-го отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины. Выполнял боевые задачи по обороне наших рубежей в районе Чермалык в Донецкой области, нес службу на передовых позициях и неоднократно вступал в вооруженное противостояние с оккупантами.
3 июня 2017 г. находясь на опорном пункте позиций десантно-штурмовой роты Михаил Кобец попал под артиллерийский обстрел и получил ранения несовместимые с жизнью.
Орденом "За мужество" также награжден старший солдат Сергей Колесник из 456-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, который участвовал в защите государства на Востоке страны.
"12 июня 2017 г. находясь на боевом дежурстве на опорном пункте "Колизей" старший солдат Колесник вел наблюдение за противником и заметил приближение группы русских террористов, пытавшихся проникнуть и завладеть нашим опорным пунктом. Быстро среагировав, Сергей Колесник открыл огонь из штатного оружия и заставил врага отступить. Позже противник совершил массированный минометным обстрел наших позиций, в результате чего старший солдат Колесник получил огнестрельное сквозное осколочное ранение шеи. Жизнь украинского героя удалось спасти его побратимам. Ему была оказана первая медицинская помощь, он был эвакуирован в больницу в городе Авдеевка. Благодаря проявленной бдительности и мужеству Сергея Колесника были подавлены и отражены наступательные действия противника", - сказано в сообщении.
Медалью "Защитнику Отчизны" награжден командир мотострелкового взвода 72-й отдельной механизированной бригады Константин Гаврик.
"Сержант Гаврик участвует в защите Украины с марта 2015 года. 2 ноября 2016 сержант выполнял боевую задачу в районе Авдеевки на переднем крае, где обнаружил диверсионно-разведывательную группу врага. Благодаря решительным действиям и уверенным приказам сержанта, силами его механизированного отделения удалось остановить и заставить отступить российско-террористическую группу. Отделение во время боевого столкновения с противником не претерпело потерь, но сам сержант Гаврик получил ранения", - отметили в ведомстве.
Также медалью "Защитнику Отчизны" награжден старший солдат Игорь Гайдайчук, который несет службу в должности старшего огнеметчика 72-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины с мая 2016 года.
"Старший солдат Гайдайчук хорошо зарекомендовал себя при ведении оборонительных боев у Авдеевки, в боях показывал высокий уровень практических навыков в огневой и тактической подготовке. 11 ноября 2016 г. по взводно-опорному пункту наших воинов в районе "Промзоны" противник начал артиллерийский обстрел, который прикрывал выдвижение диверсионно-разведывательной группы российско-террористических войск. Наши воины вступили в огневое соприкосновение с противником. Во время боя старший солдат Гайдайчук уничтожил одного и ранил двух боевиков, но получил сквозное пулевое ранение ноги. Не растерялся, наложил себе жгут и продолжил бой. После боя наш воин был эвакуирован в 66-го военно-медицинский госпиталь", - говорится в сообщении..
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У Пентагоні розробили план превентивного удару по Північній Кореї
война будет и это вопрос ближайших недель
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а попиариться .скоро выборы.опять на трактор залазить тяжеловато ...
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