EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  810  30
Все про:армия (8040) награда (1218) Порошенко (13547) Национальная гвардия (1225) 72 отдельная механизированная бригада (3)

 Порошенко наградил 48 бойцов ВСУ и Нацгвардии за мужество и самоотверженные действия при защите суверенитета Украины

порошенко указ подпись подписание

Президент Украины Петр Порошенко отметил государственными наградами военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии Украины за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, Глава государства подписал соответствующий Указ.

Сообщается, что ордена и медали получат 36 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и 12 представителей Национальной гвардии Украины, которые защищают нашу страну от российско-террористических оккупантов. Среди награжденных двое украинских героев отмечены наградами посмертно - морской пехотинец матрос Михаил Кобец и военнослужащий группы гражданско-военного сотрудничества ВСУ прапорщик Игорь Дробот.

Морской пехотинец Михаил Кобец награжден орденом "За мужество" посмертно. Матрос Кобец участвовал в защите Украины в должности наводчика взвода с октября 2016 года на складе 137-го отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины. Выполнял боевые задачи по обороне наших рубежей в районе Чермалык в Донецкой области, нес службу на передовых позициях и неоднократно вступал в вооруженное противостояние с оккупантами.

3 июня 2017 г. находясь на опорном пункте позиций десантно-штурмовой роты Михаил Кобец попал под артиллерийский обстрел и получил ранения несовместимые с жизнью.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко наградил летчиков, выполнявших задачи в зоне АТО. ФОТО

Орденом "За мужество" также награжден старший солдат Сергей Колесник из 456-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, который участвовал в защите государства на Востоке страны.

"12 июня 2017 г. находясь на боевом дежурстве на опорном пункте "Колизей" старший солдат Колесник вел наблюдение за противником и заметил приближение группы русских террористов, пытавшихся проникнуть и завладеть нашим опорным пунктом. Быстро среагировав, Сергей Колесник открыл огонь из штатного оружия и заставил врага отступить. Позже противник совершил массированный минометным обстрел наших позиций, в результате чего старший солдат Колесник получил огнестрельное сквозное осколочное ранение шеи. Жизнь украинского героя удалось спасти его побратимам. Ему была оказана первая медицинская помощь, он был эвакуирован в больницу в городе Авдеевка. Благодаря проявленной бдительности и мужеству Сергея Колесника были подавлены и отражены наступательные действия противника", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Князев наградил полицейскую Омельченко, спасшую 200 раненых в ходе АТО. ФОТО

Медалью "Защитнику Отчизны" награжден командир мотострелкового взвода 72-й отдельной механизированной бригады Константин Гаврик.

"Сержант Гаврик участвует в защите Украины с марта 2015 года. 2 ноября 2016 сержант выполнял боевую задачу в районе Авдеевки на переднем крае, где обнаружил диверсионно-разведывательную группу врага. Благодаря решительным действиям и уверенным приказам сержанта, силами его механизированного отделения удалось остановить и заставить отступить российско-террористическую группу. Отделение во время боевого столкновения с противником не претерпело потерь, но сам сержант Гаврик получил ранения", - отметили в ведомстве.

Также медалью "Защитнику Отчизны" награжден старший солдат Игорь Гайдайчук, который несет службу в должности старшего огнеметчика 72-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины с мая 2016 года.

"Старший солдат Гайдайчук хорошо зарекомендовал себя при ведении оборонительных боев у Авдеевки, в боях показывал высокий уровень практических навыков в огневой и тактической подготовке. 11 ноября 2016 г. по взводно-опорному пункту наших воинов в районе "Промзоны" противник начал артиллерийский обстрел, который прикрывал выдвижение диверсионно-разведывательной группы российско-террористических войск. Наши воины вступили в огневое соприкосновение с противником. Во время боя старший солдат Гайдайчук уничтожил одного и ранил двух боевиков, но получил сквозное пулевое ранение ноги. Не растерялся, наложил себе жгут и продолжил бой. После боя наш воин был эвакуирован в 66-го военно-медицинский госпиталь", - говорится в сообщении..

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Из пети очень плохой президент Украины,как враг Украины он ещё может котироваться а вот,как президент однозначно НЕТ !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересно вам , как постеру с иностранным флагом(не прокси часом?) кто нибудь поверит7
 показать весь комментарий
Ответить
 
это не Мускорта - это олежек хардин...\николаевский воришка арбузов...\
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у этого пацана мозгов больше чем у Хардина...
 показать весь комментарий
Ответить
 
да знаю это - но у них это видно в крови...\может родственники - но не один пэр.сонаж...\
 показать весь комментарий
Ответить
 
С оккупированных территорий пишете или прямо из мордора?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хіба проблема в якісь особі??? Проблема в спільноті, яка обрала означену особу !!!))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Много беременных на улицах . Это хорошо . Всех задолбала война . Люди хотят жить . Пора что-то решать с Донбассом и Крымом .
 показать весь комментарий
Ответить
 
А шо решать? Ці зачумлені території ще довго будуть такими. Треба просто жити і ростити дітей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Щось не видно на фото Держави. Нагороджує президент від імені Держави.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Порошенко наградил 48 бойцов ВСУ и Нацгвардии за мужество и самоотверженные действия при защите суверенитета Украины - Цензор.НЕТ 961 mengrel

а попиариться .скоро выборы.опять на трактор залазить тяжеловато ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не ну ожидаемо. нет наград - порошенко сука такая не дает наград воинам. есть награды - это не порошенко это держава награждает а порошенко пиарится только
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А хто винен, що він, своєю діяльністью, створив собі такий імідж!! Хто винен що народ немає віри брехуну ??? Невже народ ??))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
для кого он сотвеорил себе такой имидж? для вас? которые на белое говорят черное? ты бы за весь народ не расписывался. порошенко далеко не ангел но и лепить из него демона тоже не надо. я понимаю - политические пристрастия у каждого свои. выберете вы свою косатую или рабиновича - на вас отрываться будут. думаешь что то изменится? НИХЕРА. так может пора уже повзрослеть и перестать кидаться какашками вокруг как бегемот во время дефикации?. и не расписывайся за весь народ. народ Украины сделает свой выбор в 2019 году. и ты сделаешь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
За його імідж говорю не лише я , але і рейтінг довіри народу, як йому особисто, так і владі загалом !!!)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Слава героям !!!! Это правильно что Петя награждаете героев . Но не не надо тырить мясо с фронта через своего смотрящего Бирюкова . 128 бригада отказалась есть вонючие мясные консервы с хвостов и жил . Бирюков видать берет откаты от фирмы поставщика для Ряжённого главнокомандующего . Так делать не красиво . Петя наверное жрет по ночам мясо с фронта в Администрации . Вон какую харю отъел . Скоро урода Розенка догонит . Гнида мародер .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А себя не забыл. А ну да он же баблом берёт. Барыга.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А їм кажи не кажи.Воно закінчило інститут поплавка.І вже вважає себе за журналіста.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко наградил 48 бойцов ВСУ и Нацгвардии за мужество и самоотверженные действия при защите суверенитета Украины
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти