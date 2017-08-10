EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  241  1
Все про:адвокат (980) Крым (20395) репрессии (1809) Симферополь (680) Чийгоз (138)

 "Суд" в Крыму перенес заседание по "делу 26 февраля" из-за неготовности прокурора, - адвокат

россия виза

Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя на неделю перенес судебное заседание по "делу 26 февраля" из-за того, что сторона обвинения не успела подготовиться к суду.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 10 августа в комментарии Крым.Реалии сообщил крымский адвокат Эдем Семедляев.

Он отметил, что следующее заседание назначили на 18 августа, на 10.00.

1 августа подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма отклонил апелляционные жалобы адвокатов двоих фигурантов "дела 26 февраля" и оставил Али Асанова и Мустафу Дегерменджи под домашним арестом до 7 октября.

Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя 20 июля продлил до 7 октября срок домашнего ареста фигурантам "дела 26 февраля" Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Также читайте: Новые задержания в оккупированном Крыму: в селе Новокленово из семьи увезли мужчин

Под домашним арестом фигуранты "дела 26 февраля" Мустафа Дегерменджи и Али Асанов находятся с 6 апреля. Ранее обвиняемые находились в Симферопольском СИЗО.

В 2015 году на полуострове начали судить группу крымскотатарских активистов за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины у стен здания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках.

Позже суд разделил "дело 26 февраля" на два: отдельно - по одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса - Али Асанову, Мустафе Дегерменджи, Эскендеру Кантемирову, Таляту Юнусову, Эскендеру Эмирвалиеву, Арсену Юнусову и Эскендеру Небиеву.
 перейти на форум
 
 
VEhrdlVYQTVRelF3VEc1UmN6bERLekJNWTNaTU9VTjNNRXhVVVhOMFF5c3dUSEpSYzA1SFEyWk9SMEV3VEZoUmRqbEhRVEJNV0ZKblpFZENNRXhxVVhWSWVsRnRkRWRCTUZsMlVYWkllbEZ2WkVNME1FeDZVbWhPUXpFd1dVUlJkblJETHpCTU4xRjFPVWRO
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Суд в Крыму перенес заседание по "делу 26 февраля" из-за неготовности прокурора"... исчо поллитра и прокурвов будет готов....
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Суд" в Крыму перенес заседание по "делу 26 февраля" из-за неготовности прокурора, - адвокат
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти