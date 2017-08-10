 "Суд" в Крыму перенес заседание по "делу 26 февраля" из-за неготовности прокурора, - адвокат

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 10 августа в комментарии Крым.Реалии сообщил крымский адвокат Эдем Семедляев.
Он отметил, что следующее заседание назначили на 18 августа, на 10.00.
1 августа подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма отклонил апелляционные жалобы адвокатов двоих фигурантов "дела 26 февраля" и оставил Али Асанова и Мустафу Дегерменджи под домашним арестом до 7 октября.
Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя 20 июля продлил до 7 октября срок домашнего ареста фигурантам "дела 26 февраля" Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.
Под домашним арестом фигуранты "дела 26 февраля" Мустафа Дегерменджи и Али Асанов находятся с 6 апреля. Ранее обвиняемые находились в Симферопольском СИЗО.
В 2015 году на полуострове начали судить группу крымскотатарских активистов за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины у стен здания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках.
Позже суд разделил "дело 26 февраля" на два: отдельно - по одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса - Али Асанову, Мустафе Дегерменджи, Эскендеру Кантемирову, Таляту Юнусову, Эскендеру Эмирвалиеву, Арсену Юнусову и Эскендеру Небиеву.
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