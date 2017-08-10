EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Киевские новости
  1533  18
Все про:КГГА (2005) Киев (17824) Киевпастранс (74) парковка (244)

 По выходным парковка в Киеве будет бесплатной, - КГГА

парковка

Коммунальное предприятие "Киевтранспарксервис" принимает оплату за парковку автомобилей исключительно безналичным расчетом с четверга, 10 августа.

Об этом журналистам сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры Киевгорадминистрации Сергей Симонов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

"Сегодня мы первые, наверно, в Украине сделали такой сложный для нас, но важный для Киева шаг, по инициативе Виталия Кличко мы делаем полностью безналичную (оплату за) парковку", - сказал Симонов.

Водители смогут оплатить парковку через паркоматы, смс и с помощью абонементных талонов на парковку, которые можно приобрести в киосках "Союзпечати", или мобильного приложения, пополнив счет с помощью скретч-карты или банковской карты, с 8:00 до 22:00.

Для того, чтобы оплатить парковку с помощью смс, необходимо приобрести скретч-карту "Мобильная парковка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парковщиков не уволят, а задействуют на других работах, - КГГА

Контроль за парковкой и ее оплатой будут осуществлять инспекторы КП "Центр организации и безопасности дорожного движения".

Киевская городская государственная администрация приняла решение сделать парковку в столице в выходные дни бесплатной.

"Виталий Кличко принял такое решение, что в выходные по всему городу будет бесплатная парковка", - сказал Симонов.

Он добавил, такое решение было принято для того, чтобы не было путаницы.

Симонов уточнил, что ранее в выходные дни парковка возле рынков была платной, а в других местах - бесплатной.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня Киев полностью переходит на безналичную оплату парковки.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Надо оживить ветку. Лови.
Социальная сеть Facebook начала тестировать новый раздел Watch, который представляет собой витрину видеороликов. Об этом в четверг, 10 августа, сообщает The Guardian.

Похоже пора ютубу напрячься.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Молодцы! Поднять проезд на весь транспорт и для всех. А потом отменить плату за парковку не всегда и не везде. Молодцы!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какая связь моего поста про Facebook с ценой на проезд в общественном транспорте и как всё это пристёгнуто к оплате парковки? В огороде бузина, а в Киеве дядька.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Издание отмечает, что видеоплатформа от Facebook напоминает одновременно и телевидение, и хостинг YouTube. Пользователи смогут подписываться на видео брендов и блогеров, а также создавать собственные списки.
Соцсеть профинансировала создание нескольких оригинальных шоу, ориентированных на пользователей Facebook. Те блогеры, которые будут делать уникальный контент для платформы Watch, получат 55 процентов от рекламных доходов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто-то на старте может схватить удачу за хвост.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а какая разница? будут брать талонами потом их обналичивать, мы это уже проходили ... расчеты ( призенты) карткой пополнения мобильника
 показать весь комментарий
Ответить
 
А почему бы не оплачивать через мобильное приложение? 21 век все-таки
 показать весь комментарий
Ответить
 
есть раритеты с машинами, они не в ладах с инетом
 показать весь комментарий
Ответить
 
Потестируем это нововведение от мерии, хотя бы месяц! А потом будут выводы!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну теперь тротуары на выходные можно вычеркнуть с карты Киева. По ним в будни пройти проблематично, а на выходных будет сплошной тротуарный паркинг.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Удар по парковочной мафии. Интересно, будут ли парковщики на рынке Троещина в воскресенье? )
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиПо выходным парковка в Киеве будет бесплатной, - КГГА
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти