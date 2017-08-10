 По выходным парковка в Киеве будет бесплатной, - КГГА

Об этом журналистам сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры Киевгорадминистрации Сергей Симонов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".
"Сегодня мы первые, наверно, в Украине сделали такой сложный для нас, но важный для Киева шаг, по инициативе Виталия Кличко мы делаем полностью безналичную (оплату за) парковку", - сказал Симонов.
Водители смогут оплатить парковку через паркоматы, смс и с помощью абонементных талонов на парковку, которые можно приобрести в киосках "Союзпечати", или мобильного приложения, пополнив счет с помощью скретч-карты или банковской карты, с 8:00 до 22:00.
Для того, чтобы оплатить парковку с помощью смс, необходимо приобрести скретч-карту "Мобильная парковка".
Контроль за парковкой и ее оплатой будут осуществлять инспекторы КП "Центр организации и безопасности дорожного движения".
Киевская городская государственная администрация приняла решение сделать парковку в столице в выходные дни бесплатной.
"Виталий Кличко принял такое решение, что в выходные по всему городу будет бесплатная парковка", - сказал Симонов.
Он добавил, такое решение было принято для того, чтобы не было путаницы.
Симонов уточнил, что ранее в выходные дни парковка возле рынков была платной, а в других местах - бесплатной.
Как сообщалось, с сегодняшнего дня Киев полностью переходит на безналичную оплату парковки.
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Шкварки News @ShkvarkiUA 2 ч.2 часа назад
Нє, ну це вже ващє!
зрада!!!
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