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 Политика Украины
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Все про:суд (21393) Сус Дмитрий (26)

 Суд отложил апелляцию по делу Суса до завтра

Апелляционный суд 11 августа продолжит рассмотрение жалобы САП на меру пресечения Дмитрию Сусу.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

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Решение принято по просьбе адвокатов Суса, которые попросили время на ознакомление с апелляционной жалобой. В то же время суд отказал в отводе судье коллегии Виктору Глыняному. Этот отвод заявили прокуроры САП Сергей Козачина и Олег Макар. Сын этого судьи Сергей Глыняный работает в Департаменте ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики. Раньше замначальника этого Департамента ГПУ был подозреваемый Дмитрий Сус. В свою очередь Сус заявил отвод прокурору Козачине. Он сообщил, что написал заявление в ГПУ на прокурора Козачину и детектива НАБУ о незаконном привлечении к уголовной ответственности. В итоге суд не удовлетворил оба заявления об отводе.

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Как известно, 27 июля суд назначил Дмитрию Сусу домашний арест и обязал носить электронный браслет. САП подала жалобу на это решение, требуя более суровой меры пресечения.
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Дешевый тролинг ,но вот тебе ответ
Генпрокуратура и Нацполиция провели самую масштабную антикоррупционную операцию в истории независимой Украины. Тогда силами 2,3 тысяч правоохранителей были проведены одновременно 454 обыска в 15 областях. Также были задержаны 24 высокопоставленных налоговиков Януковича и изъяты материальные ценности. Сумма ущерба Украине по этому делу - 96 миллиардов гривен.

Как пишет Олег Пономарь, сразу же после задержания в Украине было немало тех, кто словно под копирку заявлял - завтра суды всех отпустят. «Так вот сегодня можно констатировать, что те комментаторы были не правы, как всегда. На сегодня из 24 задержанных 18 находятся под стражей и 6 - под залогом с браслетом. Также, как всегда, из тех комментаторов сегодня никто не извинится и не скажет - я был не прав, ведь для этого нужно немного мужества», - написал блогер.

Он добавляет, что сегодня проходит вторая активная фаза этой самой масштабной антикоррупционной операции в истории современной Украины. Олег Пономарь сообщает, что проводятся обыски в ТРЦ «Гулливер» и Холдинге «Вести», а значит будут новые аресты.
http://replyua.net/news/69949-segodnya-prohodit-vtoraya-aktivnaya-faza-samoy-masshtabnoy-antikorrupcionnoy-operacii-v-istorii-sovremennoy-ukrainy-ponomar.html
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Анализ биографии Суса свидетельствует: резкий карьерный взлет в его жизни случился вскоре после событий Евромайдана. В 2014 году хмельницкий следователь он был переведен в центральный аппарат ГПУ, где получил должность "важняка".
Сусу поручались самые щепетильные и довольно сложные дела. Но у практически каждого резонансного производства было двойное дно. За ними угадывался интерес первых лиц государства.При таком раскладе, Сус, скорее всего будет или оправдан, или потихоньку дело развалится.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд отложил апелляцию по делу Суса до завтра
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