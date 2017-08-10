 Суд отложил апелляцию по делу Суса до завтра

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Решение принято по просьбе адвокатов Суса, которые попросили время на ознакомление с апелляционной жалобой. В то же время суд отказал в отводе судье коллегии Виктору Глыняному. Этот отвод заявили прокуроры САП Сергей Козачина и Олег Макар. Сын этого судьи Сергей Глыняный работает в Департаменте ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики. Раньше замначальника этого Департамента ГПУ был подозреваемый Дмитрий Сус. В свою очередь Сус заявил отвод прокурору Козачине. Он сообщил, что написал заявление в ГПУ на прокурора Козачину и детектива НАБУ о незаконном привлечении к уголовной ответственности. В итоге суд не удовлетворил оба заявления об отводе.
Как известно, 27 июля суд назначил Дмитрию Сусу домашний арест и обязал носить электронный браслет. САП подала жалобу на это решение, требуя более суровой меры пресечения.
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Генпрокуратура и Нацполиция провели самую масштабную антикоррупционную операцию в истории независимой Украины. Тогда силами 2,3 тысяч правоохранителей были проведены одновременно 454 обыска в 15 областях. Также были задержаны 24 высокопоставленных налоговиков Януковича и изъяты материальные ценности. Сумма ущерба Украине по этому делу - 96 миллиардов гривен.
Как пишет Олег Пономарь, сразу же после задержания в Украине было немало тех, кто словно под копирку заявлял - завтра суды всех отпустят. «Так вот сегодня можно констатировать, что те комментаторы были не правы, как всегда. На сегодня из 24 задержанных 18 находятся под стражей и 6 - под залогом с браслетом. Также, как всегда, из тех комментаторов сегодня никто не извинится и не скажет - я был не прав, ведь для этого нужно немного мужества», - написал блогер.
Он добавляет, что сегодня проходит вторая активная фаза этой самой масштабной антикоррупционной операции в истории современной Украины. Олег Пономарь сообщает, что проводятся обыски в ТРЦ «Гулливер» и Холдинге «Вести», а значит будут новые аресты.
http://replyua.net/news/69949-segodnya-prohodit-vtoraya-aktivnaya-faza-samoy-masshtabnoy-antikorrupcionnoy-operacii-v-istorii-sovremennoy-ukrainy-ponomar.html
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Сусу поручались самые щепетильные и довольно сложные дела. Но у практически каждого резонансного производства было двойное дно. За ними угадывался интерес первых лиц государства.При таком раскладе, Сус, скорее всего будет или оправдан, или потихоньку дело развалится.
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