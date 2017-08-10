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 Политика Украины, Происшествия
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 Новые задержания в оккупированном Крыму: в селе Новокленово из семьи увезли мужчин

крым

В селе Новокленово в Белогорском районе оккупированного Крыма завершился обыск, который с утра проводили российские силовики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке крымчанка Лиля Османова, силовики задержали мужчин из семьи, в доме которой проводился обыск.

Она сообщила, что силовики вели себя грубо, испугали находившихся в доме детей.

"Обыск в Белогоском районе закончился. Забрали всех мужчин из этой семьи. Хотели забрать одну сестру, передумали. Сказали, вызовут на допрос. Дети напуганы. Вели себя грубо, запугивали женщин. Даже запретили общаться по мобильному телефону, чтобы они никому никакой информации не давали", - отметила Османова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В одном из сел оккупированного Крыма вооруженные силовики блокируют улицу, похоже на обыск, - Чубаров

Напомним, утром 10 августа вооруженные российские силовики заблокировали одну из улиц в селе Новокленово Белогорского района Крыма. Об обыске в одном из домов поселка сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Подробности обыска и его результаты пока остаются неизвестными.
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ни каких аналогий. В первую Чеченскую только на начальном этапе федералы бросили на Ичкерую 60 тыс. солдат, включая ВДВ и дивизию МВД. И разумеется танки, БТР, артиллерию и авиацию. А тут полицаи на автобусе.
И сейчас руцьким полицаям в Чечне делать нечего. Не уедут по доброму, уедут по плохому - без голов и стволов
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Чому Україна не наносить удари по російським терористам які штурмують українські села? В Україні волонтери вже виробляють ударні безпілотні літальні апарати які можуть наносити удари по російським терористам за десятки кілометрів від лінії фронту! Російські терористи мають бути зупинені, блоковані та знищені. Не можна дозволяти тероризувати місцеве населення навіть на окупованій частині України!
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Юрий Касьянов added 4 new photos.

August 8 at 2:48pm ·

Тяжёлый коптер "Командор" - настоящий ударный беспилотник. Потому что он может поднимать 30-50 кг и летать час на дальность до 70 км. Мы делали его в первую очередь для фронта. Планировали вооружить ракетами и бомбами... Конечно, он может ещё и переносить грузы - компоненты крови на передок, боеприпасы, использоваться в мирных целях - как противопожарный, сельскохозяйственный аппарат... Но как военный в воюющей стране он никому не нужен.

Турчинову показывают на полигоне как величайшее достижение отечественного оборонпрома старый добрый РПГ-7 со складным прикладом от калаша и коллиматорным прицелом... "Антонов" третий год только собирается сделать ударный БПЛА из польских комплектующих... А мы ничего не просим, кроме одного - не мешайте нам работать! Мало того, что наши западные друзья наложили эмбарго на поставку в Украину самых простых приборов и компонентов, так ещё и наш Кабинет министров, и СБУ бдительно следят за тем, чтобы в страну не попали товары "двойного назначения". В воюющую страну, панове...
Сделано в ОКБ "Матрица технологий" - Matrix-UAV
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовые задержания в оккупированном Крыму: в селе Новокленово из семьи увезли мужчин
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