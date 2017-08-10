 Внешнее независимое тестирование в этом году лучше всего сдали выпускники из Киева и Львовщины, - УЦОКО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил директор Центра Вадим Карандий в ходе пресс-конференции в четверг.
"Если посмотреть рейтинг регионов уже не по показателям государственной итоговой аттестации, а по показателям внешнего независимого оценивания, то, как правило, территории-лидеры сохраняются, но место лидерства меняется. По оценкам 160-200 баллов в большинстве случаев лидирующие позиции почти по всем предметам занимает Львовская область. Например, украинский язык - Львовская область, история Украины - Львовская область, Киев на втором, математика - лучший Киев, биология - Киев", - сказал ок
В частности, ВНО по украинскому языку на 160-200 баллов сдало 44,2% выпускников Львовской области, 43,1% - Киева, 36,3% - Тернопольской области, 31,6% - Черниговской области и 31,9% - Черкасской области.
По истории на 160-200 баллов сдало 42,7% выпускников Киева, 31,9% - Львовской области, 25,9% - Волынской области, 25,4% - Ивано-Франсковской области и 23,6% - Тернопольской области.
Тестирование по английскому языку сдали лучше всего выпускники г.Киев, где 160-200 баллов получили 42,1% участников, Львовской области - 34,6%, Черновицкой области - 32,3%, Тернопольской и Волынской - 31,8%, Ровенской - 29,3%.
В.Карандий добавил, что по украинскому языку самые низкие результаты получили участники теста из Черновицкой, Закарпатской, Херсонской и Ривненской областей.
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