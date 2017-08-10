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Все про:образование (1572) ВНО (162) Центр оценивания качества образования (45)

 Внешнее независимое тестирование в этом году лучше всего сдали выпускники из Киева и Львовщины, - УЦОКО

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Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) сообщает, что внешнее независимое тестирование (ВНО) в 2017 году лучше всего сдали выпускники из г. Киев и Львовской области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил директор Центра Вадим Карандий в ходе пресс-конференции в четверг.

"Если посмотреть рейтинг регионов уже не по показателям государственной итоговой аттестации, а по показателям внешнего независимого оценивания, то, как правило, территории-лидеры сохраняются, но место лидерства меняется. По оценкам 160-200 баллов в большинстве случаев лидирующие позиции почти по всем предметам занимает Львовская область. Например, украинский язык - Львовская область, история Украины - Львовская область, Киев на втором, математика - лучший Киев, биология - Киев", - сказал ок

В частности, ВНО по украинскому языку на 160-200 баллов сдало 44,2% выпускников Львовской области, 43,1% - Киева, 36,3% - Тернопольской области, 31,6% - Черниговской области и 31,9% - Черкасской области.

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По истории на 160-200 баллов сдало 42,7% выпускников Киева, 31,9% - Львовской области, 25,9% - Волынской области, 25,4% - Ивано-Франсковской области и 23,6% - Тернопольской области.

Тестирование по английскому языку сдали лучше всего выпускники г.Киев, где 160-200 баллов получили 42,1% участников, Львовской области - 34,6%, Черновицкой области - 32,3%, Тернопольской и Волынской - 31,8%, Ровенской - 29,3%.

В.Карандий добавил, что по украинскому языку самые низкие результаты получили участники теста из Черновицкой, Закарпатской, Херсонской и Ривненской областей.
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А смысл теперь детям учиться,если на бюджет невозможно попасть даже со 190 баллами? Эти суки забрали у наших детей право на бесплатное высшее образование! Им не нужен грамотный народ,им нужна только дешёвая раб.сила
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