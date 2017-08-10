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 Политика Украины
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Все про:Жебривский (576) Донецкая область (4569) Авдеевка (1627) Красногоровка (41) электроэнергия (64)

 К 24 августа населенные пункты на контролируемой Украиной территории Донетчины станут энергонезависимыми от ОРДО, - Жебривский

жебривский

Украинская власть осуществила переподключение городов Авдеевка и Красногоровка, которые раньше получали электроэнергию по линиям со стороны ОРДО. Теперь с той стороны электроэнергию получают лишь несколько сел поблизости Горловки, которые также планируется переподключить к энергетической сети контролируемой Украиной территории ко Дню Независимости, 24 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Донецкой ОГА, руководитель областной ВГА Павел Жебривский в интервью "Укринформу".

"Еще ориентировочно в начале года баланс перетеканий электроэнергии с той стороны и с нашей туда был для Украины минус 30 млн грн в месяц. То есть, так называемая ДНР поставляла нам электроэнергию из Зуевки через Макеевку, а мы поставляли им. У нас были подключены с той стороны Красногоровка, Авдеевка, Бахмутка, Жованка, Зайцево и еще ряд населенных пунктов. В прошлом году мы переподключили Красногоровку, в этом году в апреле наконец завершили переподключение Авдеевки", - заявил он.

По словам Жебривского, после обстрелов боевиков Жованка под Горловкой больше года была без света.

"В настоящий момент мы проводим и там переподключение. И ко дню Независимости точно, будем пытаться и раньше, подключим Жованку, Зайцево, Бахмутку и Пески, к энергетической сети контролируемой Украиной территории", - заявил он.

Он отметил, что решение о прекращении поставок Украиной электроэнергии на временно оккупированные территории Донецкой области было принято после "национализации" оккупантами украинских предприятий и неуплаты долгов за энергоснабжение.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Три прифронтовых села на Донетчине после годичного перерыва подключены к электроснабжению, - Жебривский

"Пока ДТЭК был общим и на контролируемой, и на неконтролированной, территории, то они там с этим балансом как-то решали. Но после т.н. национализации террористами той части, которая принадлежала облэнерго, эти перетекания стали прямым минусом энергорынка. И в связи с тем, что там никто не собирался платить, было принято соответствующее решение о прекращении энергоснабжения. При этом люди, которые проживают на контролируемой Украиной территории, не пострадают. А террористам придется найти механизмы уплаты долгов, которые Украина на сегодняшний день получила от баланса перетеканий", - отметил Жебривский.

По его словам, на сегодняшний день только за поставку воды КП "Вода Донбасса" на территории ОРДО долги достигают 1,6 млрд грн, из них приблизительно 70% - это электроэнергия.

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Після переключення наших населених пунктів на наше енергосистему потрібно нанести ракетно-бомбовий удар по ТЕС на території окупованій терористами, щоб вивести з ладу всю генерацію терористів! Це ускладнить підготовку наступу путіна на Україну та призведе до додаткових перетоків електрики з РФ до ОРДЛО, а зараз в РФ і так дефіцит електрики через підключення Криму до перегруженої Ростовської АЕС! Стратегічна мета це вивести з ладу всю енергосистему Ростовської області, Краснодарської краю та Кавказу, щоб припинити постачання зброї та боєприпасів в ОРДЛО, Крим та Сирію електрифікованими залізницями півдня РФ. Якщо нам повезе то перегруз Ростовської АЕС закінчиться аварією і довгостроковими проблемами з електрикою на півдня РФ, що змусить путіна відмовитись від Донбасу та Криму!
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Та ти шо?? "Тамженашилюди", торгівельні партнери !!!))
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читати між строчок - теріторії ще довго визволятися не будуть
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Три роки бабло попиляли , час вже схаменутись і зробити щось реально корисне !!!))
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Ти хоч спробуй у тексті новини розібратися- бо від тебе самі лозунги та лемент.
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Цi руки не крали,тiльки голова робить на комерцiйни стосункi з Ахметовим.
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От якого біса такі речі прив'язувати до свят? Совок форева?
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2 Дедушка умер,но дело живет, лучше би било наоборот !!!"")))
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Гадаю , що житиме вічно, хіба що кількість адептів зменшиться !!))
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А с чем еще к людям выйти и шо сказать,на безрыбье и рак щука
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Лет через десять с водой НАЧНУТ решать . И помаленьку к концу столетия ...
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С эл.энергией на переподключение 3 года, а вода и газ до 2030?
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Это по факту означает что оккупированная часть ДАУНбасса возвращена не будет...Значит неоккупированную часть отдадут Днепровской области Харьковской и Запорожской,я так понимаю...
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"Пока ДТЭК был общим и на контролируемой, и на неконтролированной, территории, то они там с этим балансом как-то решали........ интересное признание,это из серии ониженашилюдиторговыепартнеры..... типо Ахметка хороший...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныК 24 августа населенные пункты на контролируемой Украиной территории Донетчины станут энергонезависимыми от ОРДО, - Жебривский
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