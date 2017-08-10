 К 24 августа населенные пункты на контролируемой Украиной территории Донетчины станут энергонезависимыми от ОРДО, - Жебривский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Донецкой ОГА, руководитель областной ВГА Павел Жебривский в интервью "Укринформу".
"Еще ориентировочно в начале года баланс перетеканий электроэнергии с той стороны и с нашей туда был для Украины минус 30 млн грн в месяц. То есть, так называемая ДНР поставляла нам электроэнергию из Зуевки через Макеевку, а мы поставляли им. У нас были подключены с той стороны Красногоровка, Авдеевка, Бахмутка, Жованка, Зайцево и еще ряд населенных пунктов. В прошлом году мы переподключили Красногоровку, в этом году в апреле наконец завершили переподключение Авдеевки", - заявил он.
По словам Жебривского, после обстрелов боевиков Жованка под Горловкой больше года была без света.
"В настоящий момент мы проводим и там переподключение. И ко дню Независимости точно, будем пытаться и раньше, подключим Жованку, Зайцево, Бахмутку и Пески, к энергетической сети контролируемой Украиной территории", - заявил он.
Он отметил, что решение о прекращении поставок Украиной электроэнергии на временно оккупированные территории Донецкой области было принято после "национализации" оккупантами украинских предприятий и неуплаты долгов за энергоснабжение.
"Пока ДТЭК был общим и на контролируемой, и на неконтролированной, территории, то они там с этим балансом как-то решали. Но после т.н. национализации террористами той части, которая принадлежала облэнерго, эти перетекания стали прямым минусом энергорынка. И в связи с тем, что там никто не собирался платить, было принято соответствующее решение о прекращении энергоснабжения. При этом люди, которые проживают на контролируемой Украиной территории, не пострадают. А террористам придется найти механизмы уплаты долгов, которые Украина на сегодняшний день получила от баланса перетеканий", - отметил Жебривский.
По его словам, на сегодняшний день только за поставку воды КП "Вода Донбасса" на территории ОРДО долги достигают 1,6 млрд грн, из них приблизительно 70% - это электроэнергия.
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