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Все про:Луганщина (4108) минирование (608) Нацполиция (8335) Северодонецк (233)

 Минирование автовокзала в Северодонецке: полиция проверяет анонимное сообщение, проводится эвакуация

полиция

Территория автовокзала оцеплена.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ НП Луганской области, утром 10 августа на линию "102" поступило анонимное сообщение о заминировании автовокзала в г.. Северодонецке.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции: следственно-оперативная группа, саперы и взрывотехники, сотрудники кинологической службы, экипажи групп быстрого реагирования, бойцы спецназа и тому подобное.

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Территория автовокзала оцеплена сотрудниками полиции, проводится эвакуация персонала автовокзала и граждан, находящихся на автовокзале.

Полиция обращается к жителям города не паниковать и соблюдать требования личной безопасности. Соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами.
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Может и нет никаких мин, но сепарское население Северодонецка нужно зачищать.
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Но этого не делается, а бойцам пока запрещают давать адекватную ответку. Вопрос, кому это надо, народу, простым Украинцам?
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Во власти полно рыгоподобных и тех, кто обзывает власть шоколадками...критикуя без оснований, а затем по делу уже власть не критикуют. Такие критиканы (провокаторы) есть и на Цензоре.
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Появилась статья о проекте закона по регистрации мобилок, привязке к конкретному лицу.
Теперь участились статьи о телефонном минировании. Явно хотят протолкнуть этот закон. В целом он нужен, но он будет направлен в другую сторону, в слежке за неугодными. Об этом свидетельствует борьба с коррупцией, борьба идет только с неугодными. Просто правящая клика во главе с президентом, имея рейтинг ниже канализации, хочет узурпировать власть как путлер.
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Це коли купуватимеш нову сімку, а так вони вже є у всіх.
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А что стоит им обязать пройти регистрацию уже с существующими телефонами, а тем кто не пройдет, то заблокируют номер?
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Да и без официальной регистрации они делают что хотят.
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Навряд чи так буде. Оператори не зацікавлені в зменшенні своєї клієнтури, бо це бабло, а воно перемагає зло.
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В одесском ресторане воинов АТО попросили «не пугать посетителей» из России



В одном из известных одесских ресторанов отказали в обслуживании воинам АТО, потому что своей формой они «пугают посетителей» из Российской Федерации. Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Наталия Пранжу.

Речь идет о ресторане Cellini, расположенном в центре города.



https://inforesist.org/v-odesskom-restorane-voinov-ato-poprosili-ne-pugat-posetiteley-iz-rossii/





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Поэтому и нужен визовый режим. Пугаются, но едут
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Так дуже хочеться поїсти смачно та за відносно невеликі гроші.
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