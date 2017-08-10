 Минирование автовокзала в Северодонецке: полиция проверяет анонимное сообщение, проводится эвакуация

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ НП Луганской области, утром 10 августа на линию "102" поступило анонимное сообщение о заминировании автовокзала в г.. Северодонецке.
На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции: следственно-оперативная группа, саперы и взрывотехники, сотрудники кинологической службы, экипажи групп быстрого реагирования, бойцы спецназа и тому подобное.
Территория автовокзала оцеплена сотрудниками полиции, проводится эвакуация персонала автовокзала и граждан, находящихся на автовокзале.
Полиция обращается к жителям города не паниковать и соблюдать требования личной безопасности. Соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами.
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10:55Телефонный террорист, гражданин РФ и Израиля Аксиненко "минирует" украинские объекты под протекцией ФСБ, - InformNapalm. ФОТОрепортаж
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Теперь участились статьи о телефонном минировании. Явно хотят протолкнуть этот закон. В целом он нужен, но он будет направлен в другую сторону, в слежке за неугодными. Об этом свидетельствует борьба с коррупцией, борьба идет только с неугодными. Просто правящая клика во главе с президентом, имея рейтинг ниже канализации, хочет узурпировать власть как путлер.
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В одном из известных одесских ресторанов отказали в обслуживании воинам АТО, потому что своей формой они «пугают посетителей» из Российской Федерации. Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Наталия Пранжу.
Речь идет о ресторане Cellini, расположенном в центре города.
https://inforesist.org/v-odesskom-restorane-voinov-ato-poprosili-ne-pugat-posetiteley-iz-rossii/
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