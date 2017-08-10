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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Укрзализныця (1164) вагоны (52)

 Мы продолжаем стучать в закрытую дверь Укрзализныци", а проблемы только усиливают друг друга, - гендиректор меткомбината им. Ильича Зинченко

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Генеральный директор Мариупольского металлургического комбината имени Ильича Юрий Зинченко заявил, что "Укрзализныця" сумела "фантастическим образом" ухудшить проблему с дефицитом пропускной способности в направлении Мариуполя на участке перегона Камыш-Заря - Волноваха вопросом распределения парка полувагонов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, об этом говорится в его авторском материале на cfts.org.ua.

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По словам предпринимателя, ситуацию можно охарактеризовать как "абсолютно неистовую смесь цинизма, некомпетентности и откровенного вредительства".
"Мы и наши поставщики из Кривого Рога, к сожалению, находимся на последнем месте, с точки зрения приоритетов обеспечения парком полувагонов УЗ (под управлением филиала УЗ "ЦТЛ"). Напомню, доля парка УЗ в общей нагрузке в полувагонах в Украине превышает 35%, но горно-обогатительные комбинаты Кривого Рога обеспечены "Укрзализныцей" едва на 10% (это средний уровень обеспечения ИнГОК, ЦГОК, СевГОК с начала августа), у нас - около 20% (но мы берем вагоны из-под входящего сырья, и нам их не хватает). Причина одна и всем очевидна - ни мы, ни ГОК Кривого Рога не платят "вознаграждение" специально обученным сотрудникам ЦТЛ и УЗ за "решение вопроса" с обеспечением парком УЗ", - пишет Зинченко. От продолжает: "А теперь о самом интересном - цинизм сотрудников УЗ уже перешел все границы, ведь мало того, что через Камыш-Зарю пропускают только около 16 грузовых поездов в сутки вместо 24-25, необходимых для предприятий Мариуполя, так еще и пропускают составы пустых вагонов ЦТЛ/УЗ в направлении ст. Волноваха (уже трижды с начала месяца: 2, 8 и 9 августа). Это двойной удар по нашему предприятию: 1. Не дали вагоны УЗ под погрузку сырья в наш адрес 2. Заполнили дефицитную мощность Камыш-З а ри пустыми вагонами. И это на фоне просто катастроф и четкого невыполнения планов отгрузки в парке ЦТЛ".

По словам гендиректора, ситуацию можно охарактеризовать как "абсолютно неистовую смесь цинизма, некомпетентности и откровенного вредительства". "Ответственные менеджеры, которые ценят свою репутацию, себе такого не позволят, так себя могут вести только временщики, задачи которых ограничены коротким горизонтом "сидения на должности" и агрессивными финансовыми целями по улучшению собственного благосостояния", - отмечает Зинченко.

"Для сокрытия двух принципиальных проблем УЗ пошла наиболее неконструктивным путем - региональный филиал снова и снова пишет о том, что "ММКИ" и "Азовсталь" передерживают вагоны. Первый раз, когда эта информация прозвучала, мы просто ее проигнорировали, потому что нет ничего более абсурдного, чем сравнивать советские нормативы по обороту вагонов (когда был единый государственный собственник вагонов, не было таможенных процедур, и состояние вагонов был о лучшим) и сегодняшнюю ситуацию, когда к нам на комбинат заходят вагоны более 30 владельцев (из которых УЗ только 5-7 %, а все остальные вагоны частные, где у нас с владельцами прописаны отдельные условия по использованию их вагонов), и мы к тому же в пользу владельцев вагонов и по сути вместо "Укрзализныци" на своих подъездных путях формируем склады пустых по владельцам/направлениях (ускоряем оборот пустых вагонов на сети УЗ и, соответственно, формируем дополнительный вагонный ресурс для грузоотправителей Украины), в связи с чем несем значительные расходы на маневровую работу, содержание железнодорожной инфраструктуры. Жаль только, что региональный филиал "Донецкая железная дорога" никак не может этого понять и еще раз пишет о том, что мы передерживаем вагоны", - считает директор комбината.

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В итоге он отмечает: "Надеюсь, что Евгений Кравцов сломает общепринятое представление о временном руководителе, и, не откладывая в долгий ящик, примет меры, даже непопулярные, для стабилизации ситуации в обеспечении поставок сырья на меткомбинаты Мариуполя, в том числе в парке полувагонов УЗ. Тотальная безответственность и пустые обещания уже очень надоели. На поддержку с нашей стороны он может рассчитывать".
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суть плача ахметовских шавок: хотим возить бесплатно. кто будет мешать - пойдет за Бальчуном. омелян наше все!
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Зинченко, а ты сам почему не выполняешь законы?
Имя какого такого Ильича носит вверенное тебе предприятие?
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Комбинат имени Зота Ильича, к ленину никакого отношения не имеет.
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Ну если так, тогда свои вопросы снимаю. Иду знакомиться с биографией Зота Ильича.
Может замечательным человеком был.
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В честь Зота Ильича его назвали в этом году 25 апреля на собрании акционеров. А до этого он был назван в честь Ульянова-Ленина. Такой финт ушами Ахметка сделал, чтобы сохранить это название!
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Менше використовуйте вагони під склади готової продукції, швидше звільняйте їх і буде Вам більше вагонів! Замість того щоб орендувати в портах склади під готову продукцію меткомбінати просто зберігають свій металобрухт в вагонах, використовуючи корупційні зв'язки з керівниками залізниць, а потім подають вагони на погрузку всі разом. Так в Україні з'являються безкоштовні склади на рейках - виставочні парки забиті вагонами, завантаженими металом та іншим вантажем! Все це лайно має зберігатись в портах! Меткомбінати мають сплачувати за розвантаження вагонів, за зберігання металу на причалі в очікуванні судна, за завантаження з причалу на судно! Але якщо подавати вагони відразу до судна, то можна дуже сильно зекономити - сплатити за розвантаження вагону один раз і відразу в трюм судна і не платити за склади на причалах! Але зберігання металу в вагонах призводить до дефіциту вагонів, які вже кілька разів поспіль можуть бути використані для доставки металу в порт! З одної сторони металурги займаються махінаціями з вагонами, а з іншої сторони звинувачують Укрзалізницю! Вихід може бути тільки один - підняти ціни на вантажні перевезення по Укрзалізниці до рівня ЄС і тоді меткомбінат буде возити свій металобрухт зі свого порту в Маріуполі в інші українські порти, не завантажуючи залізницю по всій країні!
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Вот корпорация Рошен работает образцово..., - перенимайте опыт бездари, а не жалуйтесь прессе постоянно..
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Давайте остановите ещё два комбината в Мариуполе, тысяч сорок потенциальных террористов будет обеспечено.
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Вы вменяемые? Пол города на комбинатах работают, кормят свои семьи, посмотрите статистику сколько налогов в бюджет страны платят в такое непростое время, а вы за коррупционеров шопу рвёте.
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2 июня 2011 года Крысадэнт УРКАины Индюкович списал братве Дамбасса долг в бюджет Украины 24 миллиарда.радуйтесь..
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Надо "погудеть" и всё пройдёт! Ой, такие бедные и честные стали - на взятки не хватает? Взятки не хотите давать - есть же НАБУ, ГПУ, АПУ. Смесь цинизма - введенные "санкции" против ржд и вождение в составах "гудка" вагонов до сих пор с маркировкой "ржд"
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Интересно что вы хрюкните сегодня сделай тоже самое Порошенко,что Индюк тогда в 2001 году...
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Мариупольский Меткомбинат Ильича платит на одного работающего 8 592 доллара зарплаты.из этой суммы в бюджет Украины идут налоговые выплаты.Кто из вас получает больше.?поднимите руки?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы продолжаем стучать в закрытую дверь Укрзализныци", а проблемы только усиливают друг друга, - гендиректор меткомбината им. Ильича Зинченко
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