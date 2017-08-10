 Мы продолжаем стучать в закрытую дверь Укрзализныци", а проблемы только усиливают друг друга, - гендиректор меткомбината им. Ильича Зинченко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, об этом говорится в его авторском материале на cfts.org.ua.
По словам предпринимателя, ситуацию можно охарактеризовать как "абсолютно неистовую смесь цинизма, некомпетентности и откровенного вредительства".
"Мы и наши поставщики из Кривого Рога, к сожалению, находимся на последнем месте, с точки зрения приоритетов обеспечения парком полувагонов УЗ (под управлением филиала УЗ "ЦТЛ"). Напомню, доля парка УЗ в общей нагрузке в полувагонах в Украине превышает 35%, но горно-обогатительные комбинаты Кривого Рога обеспечены "Укрзализныцей" едва на 10% (это средний уровень обеспечения ИнГОК, ЦГОК, СевГОК с начала августа), у нас - около 20% (но мы берем вагоны из-под входящего сырья, и нам их не хватает). Причина одна и всем очевидна - ни мы, ни ГОК Кривого Рога не платят "вознаграждение" специально обученным сотрудникам ЦТЛ и УЗ за "решение вопроса" с обеспечением парком УЗ", - пишет Зинченко. От продолжает: "А теперь о самом интересном - цинизм сотрудников УЗ уже перешел все границы, ведь мало того, что через Камыш-Зарю пропускают только около 16 грузовых поездов в сутки вместо 24-25, необходимых для предприятий Мариуполя, так еще и пропускают составы пустых вагонов ЦТЛ/УЗ в направлении ст. Волноваха (уже трижды с начала месяца: 2, 8 и 9 августа). Это двойной удар по нашему предприятию: 1. Не дали вагоны УЗ под погрузку сырья в наш адрес 2. Заполнили дефицитную мощность Камыш-З а ри пустыми вагонами. И это на фоне просто катастроф и четкого невыполнения планов отгрузки в парке ЦТЛ".
По словам гендиректора, ситуацию можно охарактеризовать как "абсолютно неистовую смесь цинизма, некомпетентности и откровенного вредительства". "Ответственные менеджеры, которые ценят свою репутацию, себе такого не позволят, так себя могут вести только временщики, задачи которых ограничены коротким горизонтом "сидения на должности" и агрессивными финансовыми целями по улучшению собственного благосостояния", - отмечает Зинченко.
"Для сокрытия двух принципиальных проблем УЗ пошла наиболее неконструктивным путем - региональный филиал снова и снова пишет о том, что "ММКИ" и "Азовсталь" передерживают вагоны. Первый раз, когда эта информация прозвучала, мы просто ее проигнорировали, потому что нет ничего более абсурдного, чем сравнивать советские нормативы по обороту вагонов (когда был единый государственный собственник вагонов, не было таможенных процедур, и состояние вагонов был о лучшим) и сегодняшнюю ситуацию, когда к нам на комбинат заходят вагоны более 30 владельцев (из которых УЗ только 5-7 %, а все остальные вагоны частные, где у нас с владельцами прописаны отдельные условия по использованию их вагонов), и мы к тому же в пользу владельцев вагонов и по сути вместо "Укрзализныци" на своих подъездных путях формируем склады пустых по владельцам/направлениях (ускоряем оборот пустых вагонов на сети УЗ и, соответственно, формируем дополнительный вагонный ресурс для грузоотправителей Украины), в связи с чем несем значительные расходы на маневровую работу, содержание железнодорожной инфраструктуры. Жаль только, что региональный филиал "Донецкая железная дорога" никак не может этого понять и еще раз пишет о том, что мы передерживаем вагоны", - считает директор комбината.
В итоге он отмечает: "Надеюсь, что Евгений Кравцов сломает общепринятое представление о временном руководителе, и, не откладывая в долгий ящик, примет меры, даже непопулярные, для стабилизации ситуации в обеспечении поставок сырья на меткомбинаты Мариуполя, в том числе в парке полувагонов УЗ. Тотальная безответственность и пустые обещания уже очень надоели. На поддержку с нашей стороны он может рассчитывать".
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Имя какого такого Ильича носит вверенное тебе предприятие?
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Может замечательным человеком был.
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