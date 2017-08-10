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 Политика Украины
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Все про:назначение (1355) Укрзализныця (1164) Омелян (314) Бальчун Войцех (116)

 "Укрзализныця" может получить нового руководителя в течение 3 месяцев, однако крайне важно, чтобы это не был Бальчун №2, - Омелян

омелян

Подготовить и провести открытый конкурс на нового Председателя правления "Укрзализныци" возможно за три месяца.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры, об этом 9 августа 2017 года в эфире "24 канала" заявил глава ведомства Владимир Омелян.

"Обществу вживляется мысль, что реформы - это очень сложно и поэтому их надо делать долго. Как следствие - ощущение, что власть боится реформ. И такие полуназначения (временная смена руководителя УЗ) - показатель того, что никто не хочет принимать прорывных решений, в корне менять систему. Насколько длинным будет это временное решение? Премьер-министр дал поручение Министерству экономического развития, которое отвечает за конкурсные процедуры, безотлагательно начать подготовку к конкурсу. Технически это возможно сделать в течение трех месяцев. То есть, в течение трех месяцев "Укрзализныця" может получить нового руководителя. Будет ли это сделано в этот срок - не готов ответить однозначно", - сказал Омелян.

Министр также отметил, что железная дорога должна наконец получить качественное и независимое руководство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Теперь ключевое - полная замена всего руководящего состава "Укрзализныци", - Омелян

"Когда назначали господина Бальчуна, и для меня его качество работы было очевидно после первого месяца пребывания в должности, я публично сказал, что не хочу, чтобы украинскую мафию поменяла польско-украинскую. Теперь, когда закончилась бальчуниада, чрезвычайно важно не получить ситуацию, когда Бальчун №2 заменит Бальчуна №1. Потому что это огромная государственная компания, она формирует 5% ВВП страны, она непосредственно влияет на бизнес и на людей. Здесь критически необходимо иметь качественного руководителя, а также прозрачную политику, понятную для всех игроков на рынке", - добавил Омелян.

Напомним, вчера Кабинет министров Украины уволил поляка Войцеха Бальчуна с должности главы правления "Укрзализныци" после его заявления об отставке.
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ну да. крайне важно. иначе хозяин омеляна очень разозлится.
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Мафія зробить все можливе щоб на посаді керівника Укрзалізниці не було фахівця та чесної людини!
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Так точнее

Укрзализныця" может получить нового руководителя в течение 3 месяцев, однако крайне важно, чтобы это не был Бальчун №2, - АХМЕТОВ
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Так точнее

Укрзализныця" может получить нового руководителя в течение 3 месяцев, однако крайне важно, чтобы это не был Бальчун №2, - АХМЕТОВ
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А что, балалаечник Бальчун был фахивэць? Наконец он сделал правильный выбор и понял, что умеет играть на гитаре, но никак не руководить таким огромным предприятием. А кого назначат - посмотрим. У нас кого не назначь - все не такие. А в последнее время любые назначения кацапам не нравятся, потому как не их людей, как в Беларуси, везде на руководящие должности назначают.
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Балаєчнік це ти, а Бальчун вивів залізницю Польщі зі збитків в великі прибутки і такого сильного фахівця в питаннях залізниці як Бальчун мабуть немає на всю Європу! До того ж Бальчун з династії залізничників, його прадід працював керівником на залізниці в Західній Україні за часів Австро-Угорщини.
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Интересно кто толкает бальчунов? Шо за музыкант мля у нас такой? То гринЧОл на евровидение отправили, то бальчуна стратегической отраслью руководить поставили...
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не только бильчуна но и всей прогнившей коррупционной власти.......
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Наверное Бальчун имел бабло с Роттердам плюс иикомпании ДТЭК
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Он занят, с 4 -го уже на прежней работе.
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може апачаводинтур, он же прокуратуру "поднял"
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Народ все схавает и дальше будет платить Ахметову
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про тебе омелян, твої друзі) з бепепе потурбуються)) ти перший кандидат на фсьо)) з кабміну!
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Омельяну кушать тоже хочется,он вырвал кусок из рта Бальчуна,а народ тенцюет и испивает
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в этом противостоянии между ставленником покойного олигарха Еремеева и польским менеджером не хватало искорки, все как-то вяло и неинтересно.
Омелян с настойчивостью идиота, при абсолютном отсутствии доказательств, вешает всех собак на Бальчуна, а тот-хоть-бы хны.
Ну, плеснул бы в очкастую рожу стакан воды, или "бе-бе-бе" сказал, у нас же так принято...л,
"...я публично сказал, что не хочу, чтобы украинскую мафию поменяла польско-украинская."-
длинный всего-лишь хотел, чтоб мафия была прежней!
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ЧОМУ ОМЕЛЯН НЕВЗЛЮБИВ БАЛЬЧУНА
Або як стати годівником міністра на Укрзалізниці та зробити його першим замом в один день

"Укрзализныця" может получить нового руководителя в течение 3 месяцев, однако крайне важно, чтобы это не был Бальчун №2, - Омелян - Цензор.НЕТ 4763
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конкретна будка) - написано скільки важить - 6.5мб!
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Бабло, дело тонкое. Тут главное непрерывность самого процесса на ЖД.
"Укрзализныця" может получить нового руководителя в течение 3 месяцев, однако крайне важно, чтобы это не был Бальчун №2, - Омелян - Цензор.НЕТ 4354
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Главе Укравтодора омельян поднял зарплату на 900% Глава Укравтодора Славомир Новак получил зарплату на 900% больше, чем оговаривалось. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Сергей Мальнев, опубликовав документ от Мининфраструктуры.

В Мининфраструктуры объяснили, почему так выросла зарплата Новака: это надбавка за интенсивность труда в 300% должностного оклада; надбавка за выполнение особо важной работы - еще 300% должностного оклада и премия - еще плюс 300% оклада
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Согласен. Но не приведи Господи получить кандидатуру от Омельяна. Тогда точно Бальчун гением окажется.
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Якщо омеляну таки вдалося скинути Балчуна, то кандидатура буде точно від нього.
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Главное, чтоб это был не омелян-2. Это страшнее
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Палево-то какое... "не хочу, чтобы украинскую мафию поменяла польско-украинскую" - то есть украинская мафия устраивает этого дятла?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Укрзализныця" может получить нового руководителя в течение 3 месяцев, однако крайне важно, чтобы это не был Бальчун №2, - Омелян
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