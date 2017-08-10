 "Укрзализныця" может получить нового руководителя в течение 3 месяцев, однако крайне важно, чтобы это не был Бальчун №2, - Омелян

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры, об этом 9 августа 2017 года в эфире "24 канала" заявил глава ведомства Владимир Омелян.
"Обществу вживляется мысль, что реформы - это очень сложно и поэтому их надо делать долго. Как следствие - ощущение, что власть боится реформ. И такие полуназначения (временная смена руководителя УЗ) - показатель того, что никто не хочет принимать прорывных решений, в корне менять систему. Насколько длинным будет это временное решение? Премьер-министр дал поручение Министерству экономического развития, которое отвечает за конкурсные процедуры, безотлагательно начать подготовку к конкурсу. Технически это возможно сделать в течение трех месяцев. То есть, в течение трех месяцев "Укрзализныця" может получить нового руководителя. Будет ли это сделано в этот срок - не готов ответить однозначно", - сказал Омелян.
Министр также отметил, что железная дорога должна наконец получить качественное и независимое руководство.
"Когда назначали господина Бальчуна, и для меня его качество работы было очевидно после первого месяца пребывания в должности, я публично сказал, что не хочу, чтобы украинскую мафию поменяла польско-украинскую. Теперь, когда закончилась бальчуниада, чрезвычайно важно не получить ситуацию, когда Бальчун №2 заменит Бальчуна №1. Потому что это огромная государственная компания, она формирует 5% ВВП страны, она непосредственно влияет на бизнес и на людей. Здесь критически необходимо иметь качественного руководителя, а также прозрачную политику, понятную для всех игроков на рынке", - добавил Омелян.
Напомним, вчера Кабинет министров Украины уволил поляка Войцеха Бальчуна с должности главы правления "Укрзализныци" после его заявления об отставке.
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"Теперь ключевое - полная замена всего руководящего состава "Укрзализныци", - Омелян(58)
Подорожание железнодорожных билетов в этом году не планируется, - новый руководитель "Укрзализныци"(29)
Во время руководства "Укрзализныцей" Бальчун фактически самоустранился от своих непосредственных обязанностей, - Сарган(57)
Кабмин уволил Бальчуна с должности главы "Укрзализныци", - Омелян(145)
Новий керівник "Укрзалізниці" пообіцяв вивчити українську, а Львів бачить логістичним центром(0)
Сегодня мы рассмотрим заявление об увольнении Бальчуна с поста главы "Укрзализныци", - Гройсман(107)
Омелян и Шкляр поспорили о решении суда относительно незаконности вывода "Укрзализныци" из подчинения Мининфраструктуры(14)
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Укрзализныця" может получить нового руководителя в течение 3 месяцев, однако крайне важно, чтобы это не был Бальчун №2, - АХМЕТОВ
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Укрзализныця" может получить нового руководителя в течение 3 месяцев, однако крайне важно, чтобы это не был Бальчун №2, - АХМЕТОВ
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але ж його поставили на общак!
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Омелян с настойчивостью идиота, при абсолютном отсутствии доказательств, вешает всех собак на Бальчуна, а тот-хоть-бы хны.
Ну, плеснул бы в очкастую рожу стакан воды, или "бе-бе-бе" сказал, у нас же так принято...л,
"...я публично сказал, что не хочу, чтобы украинскую мафию поменяла польско-украинская."-
длинный всего-лишь хотел, чтоб мафия была прежней!
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Або як стати годівником міністра на Укрзалізниці та зробити його першим замом в один день
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В Мининфраструктуры объяснили, почему так выросла зарплата Новака: это надбавка за интенсивность труда в 300% должностного оклада; надбавка за выполнение особо важной работы - еще 300% должностного оклада и премия - еще плюс 300% оклада
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