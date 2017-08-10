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 Фигуранта "дела крымских диверсантов" Сулейманова приговорили к 1 году и 8 месяцам колонии

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В суде он выступил с последним словом.

Фигуранта "дела крымских диверсантов" Редвана Сулейманова в аннексированном Крыму приговорили к 1 году и 8 месяцем колонии общего режима, а также обязали выплатить более 3,5 млн рублей (около 1,5 млн грн, - ред.) "ущерба". Такое решение 10 августа огласил подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

На заседании 7 августа Редван Сулейманов выступил с последним словом. Он заявил, что признал свою вину, однако не согласился с размером ущерба, в причинении которого его обвиняют.

Прокурор 2 августа запросил два года лишения свободы фигуранту "дела крымских диверсантов" Редвану Сулейманову.

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Напомним, Редвана Сулейманова задержали 30 июля 2016 года на территории аэропорта Симферополя. 12 августа Федеральная служба безопасности России разослала по российским медиа видео допроса Сулейманова, где тот дает признательные показания. Задержанный говорит, что в октябре 2015 года в Запорожье его завербовала украинская разведка. По словам Сулейманова, вначале в его задачу входил сбор информации о перемещении военной техники, а позже якобы поставили задачу найти на симферопольском вокзале и аэропорту место для закладки взрывных устройств.

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признал вину, а что делать, год отсидел под следствием, осталось полгода, если суд учел этот год, а так наверное срок был бы больше
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Скольких ещё оговорил, чтобы смехотворный срок получить?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФигуранта "дела крымских диверсантов" Сулейманова приговорили к 1 году и 8 месяцам колонии
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