 В Ираке и Афганистане у нас были только резиновый жгут и бандаж. Мне это напоминает украинскую ситуацию в 2014-м, - британский санинструктор Ардрон

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал британский санитарный инструктор Шон Ардрон, который с 2014 года преподает для бойцов сил специального назначения в Украине курсы по оказанию помощи в боевых условиях по стандартам НАТО.
"Когда я работал в Ираке и Афганистане, у нас было очень ограниченное количество медицинского снаряжения. Мы имели бандаж, резиновый жгут, и, по сути, все. До этого последняя война для британской армии была аж в 1992 году. В чем-то мне это напоминает украинскую ситуацию в 2014-м. Но в Украине немного по-другому. С помощью "Защиты патриотов" мы можем оперативно предоставить украинским бойцам то снаряжение, которого так не хватало нам 10 лет назад, и учить их на тех уроках, через которые прошли мы. Нас тогда было некому учить. Поэтому нам пришлось быстро учиться самим и внедрять новые принципы экипировки. На то, чтобы придумать схему этого снаряжения, у нас ушло 5-7 лет. Все то, чему мы научились, теперь можем передавать Украине", - отметил он.
Среди средств, появившихся в армиях стран НАТО после операций в Ираке и Афганистане, Ардрон назвал турникет (жгут) и окклюзионную наклейку для ранений в грудную клетку. Именно этих приспособлений очень не хватало украинской армии в начале военной агрессии РФ против Украины.
По мнению эксперта, украинской армии необходимо использовать то снаряжение, которое используется в странах НАТО. По его словам, украинская армия переходит на стандарты НАТО сравнительно быстро, поскольку имеют возможность проверить теорию в АТО.
"В других странах переход происходил немного медленнее. В Украине все сравнительно быстро происходит, потому что есть быстрая связь между обучением и практикой в АТО. Бойцы сразу едут в зону боевых действий, и на практике оперативно проверяют, что из теории работает, а что - нет. Если бы я тренировал какое-то подразделение в другой стране, бойцы которого не ехали бы в зону боевых действий, то вероятно, они не очень-то обращали бы внимание на мои советы. В Украине зачастую бойцы очень мотивированы", - подытожил он.
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