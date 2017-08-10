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 Политика Украины, Общество
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 В Ираке и Афганистане у нас были только резиновый жгут и бандаж. Мне это напоминает украинскую ситуацию в 2014-м, - британский санинструктор Ардрон

шон

Украинская армия имеет возможность оперативно учиться на ошибках вооруженных сил стран НАТО.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал британский санитарный инструктор Шон Ардрон, который с 2014 года преподает для бойцов сил специального назначения в Украине курсы по оказанию помощи в боевых условиях по стандартам НАТО.

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"Когда я работал в Ираке и Афганистане, у нас было очень ограниченное количество медицинского снаряжения. Мы имели бандаж, резиновый жгут, и, по сути, все. До этого последняя война для британской армии была аж в 1992 году. В чем-то мне это напоминает украинскую ситуацию в 2014-м. Но в Украине немного по-другому. С помощью "Защиты патриотов" мы можем оперативно предоставить украинским бойцам то снаряжение, которого так не хватало нам 10 лет назад, и учить их на тех уроках, через которые прошли мы. Нас тогда было некому учить. Поэтому нам пришлось быстро учиться самим и внедрять новые принципы экипировки. На то, чтобы придумать схему этого снаряжения, у нас ушло 5-7 лет. Все то, чему мы научились, теперь можем передавать Украине", - отметил он.

Среди средств, появившихся в армиях стран НАТО после операций в Ираке и Афганистане, Ардрон назвал турникет (жгут) и окклюзионную наклейку для ранений в грудную клетку. Именно этих приспособлений очень не хватало украинской армии в начале военной агрессии РФ против Украины.

По мнению эксперта, украинской армии необходимо использовать то снаряжение, которое используется в странах НАТО. По его словам, украинская армия переходит на стандарты НАТО сравнительно быстро, поскольку имеют возможность проверить теорию в АТО.

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"В других странах переход происходил немного медленнее. В Украине все сравнительно быстро происходит, потому что есть быстрая связь между обучением и практикой в АТО. Бойцы сразу едут в зону боевых действий, и на практике оперативно проверяют, что из теории работает, а что - нет. Если бы я тренировал какое-то подразделение в другой стране, бойцы которого не ехали бы в зону боевых действий, то вероятно, они не очень-то обращали бы внимание на мои советы. В Украине зачастую бойцы очень мотивированы", - подытожил он.
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Турция может принять ответные меры на запрет поставок томатов в Россию
В Анкаре утверждают, что негативные шаги Москвы в этом вопросе будут иметь политические последствия.
«Анкара не питает особых надежд по вопросу поставок томатов», сказал в интервью журналистам министр экономики Турции Нихат Зейбекчи. По его мнению, ажиотаж вокруг этой темы был вызван противоречивыми словами некоторых представителей госструктур России. В то же время министр подчеркнул, что на правительство Турции оказывают давление местные экспортеры. Чиновник надеется, что проблему будут обсуждать на российско-турецких переговорах в Измире 17-19 августа. Однако Зейбекчи, как он утверждает, не может предсказать их итогов. При этом, по его словам, Анкара не хочет слышать слово «ограничения» в отношении томатов, а также мясных и молочных товаров. Тем не менее, в Турции заявляют о готовности принимать ответные меры для выхода из ситуации.
Помидоры являлись основной статьей турецкого овощного экспорта в Россию. Запрет на их поставку введен с 1 января 2016 года в качестве реакции на атаку турецким истребителем российского бомбардировщика в небе над Сирией.
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рашка в Украине новое оружие испытывает, британцы внедряют и испытывают военную медицину.... Кто бы сказал в 2013 что так случится - покрутили бы у виска..., а сейчас читаешь такие новости привычно и листаешь дальше.. Так что эти бредни, о том что прогрессивное человечество куда то там движется (в светлое будущее), нужно забыть и выкинуть в мусорку... - и в 22-веке будет тоже самое....(если не сгорим в ядренной бойне)...
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Собственно эксперт подтверждает, что НАТО использует Украину как полигон для своих передовых наработок, тут еще не понятно кто получает больше пользы, но в любом случае это взаимовыгодное сотрудничество, результатом которого станет уничтожение последней в истории человечества империи.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Ираке и Афганистане у нас были только резиновый жгут и бандаж. Мне это напоминает украинскую ситуацию в 2014-м, - британский санинструктор Ардрон
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