 Движение транспорта в центре Киева будет ограничено сегодня ночью из-за ремонта дорожного покрытия

В Ночь на 11 августа движение транспорта на ул. Бассейной в Киеве будет частично ограничено. Так, с 21:30 до 6:00 коммунальщики будут проводить ремонт дорожного покрытия на участке ул. Шелковичной в направлении Бессарабской площади. Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

Напомним, до 15 августа на мосту Патона будет частично ограничено движение в направлении бульвара Дружбы народов. Так, из-за ремонта дорожного покрытия первую полосу закрыли для проезда транспорта.

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