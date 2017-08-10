Напомним, до 15 августа на мосту Патона будет частично ограничено движение в направлении бульвара Дружбы народов. Так, из-за ремонта дорожного покрытия первую полосу закрыли для проезда транспорта.
Движение транспорта в центре Киева будет ограничено сегодня ночью из-за ремонта дорожного покрытия
Ремонтные работы будут проводиться с 21:30 до 6:00.
В Ночь на 11 августа движение транспорта на ул. Бассейной в Киеве будет частично ограничено. Так, с 21:30 до 6:00 коммунальщики будут проводить ремонт дорожного покрытия на участке ул. Шелковичной в направлении Бессарабской площади. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".
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в Києві Др.Народів -зняли асфальт, де були тріщини вирізали ще на 30-50мм
залили все асфальтом, я вже проїхався)) - трусить - не рівно поклали)) може швидкість треба зменьшувать) до 30 км/год?! ОФІЦІЙНО???
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