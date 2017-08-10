 Под Сумами фура насмерть сбила двух пожилых велосипедистов, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила руководитель отдела коммуникаций ГУ НП в Сумской области Эльвира Биганова в Facebook.
По ее словам, происшествие произошло 9 августа около 22 часов на автодороге Киев - Сумы-Юнаковка вблизи поселка Сад Сумского района. Там, под колеса грузового автомобиля "SCANIA" попали два пожилых мужчины, которые ехали на велосипеде. От полученных травм они погибли на месте происшествия.
По данному факту в полиции начато уголовное производство по ст. 286 ч.3 "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц".
На месте работала следственно-оперативная группа.
Работники полиции выясняют обстоятельства ДТП и обращаются ко всем гражданам, которые были свидетелями или очевидцами данного происшествия и имеют информацию, которая поможет следствию, сообщить в Сумской районный отдел полиции или позвонить на линию "102".
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То мабуть не скоро... Спочатку треба новий закон про вибори. Потім провести вибори по новому закону.
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Или Вам всё равно, куда чего вставлять - "По инструкции положено...". "Главное - "прокукарекать"... А там - хоть рассветай, хоть не рассветай...".
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кто-бы твой дерьмокАнал на ютубе заблокировал...
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це явно не додає їм віку.
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Так что не надо гнать на этих интеллектуалов, высокообразованных людей
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А будет ли он голым и в валенках за рулём сидеть, спать и есть в кемпинге или в поле - вас "колыхать" не должно, если это специально не оговорено в договоре о предоставлении услуги перевозки...
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Your language looks like the muscovite language.
I speak English and Ukrainian.
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