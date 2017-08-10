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 Под Сумами фура насмерть сбила двух пожилых велосипедистов, - Нацполиция

дтп знак

Возле поселка Сад Сумского района грузовик насмерть сбил двух мужчин, ехавших на велосипеде.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила руководитель отдела коммуникаций ГУ НП в Сумской области Эльвира Биганова в Facebook.

По ее словам, происшествие произошло 9 августа около 22 часов на автодороге Киев - Сумы-Юнаковка вблизи поселка Сад Сумского района. Там, под колеса грузового автомобиля "SCANIA" попали два пожилых мужчины, которые ехали на велосипеде. От полученных травм они погибли на месте происшествия.

По данному факту в полиции начато уголовное производство по ст. 286 ч.3 "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Хватит нас убивать!": Велосипедисты устроили "лежачий протест" в центре Днепра

На месте работала следственно-оперативная группа.

Работники полиции выясняют обстоятельства ДТП и обращаются ко всем гражданам, которые были свидетелями или очевидцами данного происшествия и имеют информацию, которая поможет следствию, сообщить в Сумской районный отдел полиции или позвонить на линию "102".
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Ночь,велосипеды сто пудов не оборудованы светоотражателями.Ехали рядом.Постоянно встречаю таких.
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Так, їхати вночі по якомусь селу, це як по мінному полю!!!))
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Ребята, я из Сум. там нет села, Там широченное шоссе и дорога хорошая. Сам велосипедист. Но, скорее всего, здесь народ прав, вряд ли у этих мужиков были огни. Боремся-боремся за это - никак, ездят вчёрную. Могли ещё и вилять, если на раме сидел второй. Жаль, конечно, уж больно часто такое бывает. Ну какого хрена не купить стопарь? Копейки же, включи и едь себе.
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Если вдвоём на одном велосипеде - тоже нарушение. Простой велосипед(не "тандем"), не предназначен для перевозки пассажиров, кроме как детей дошкольного возраста на специально оборудованном сиденье, крепящемся перед водителем.
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Я пару раз видел пришибленную мамашу на велике к которому сзади был прицеплен типа как для велорикш прицеп детский на двух колесах. И там сидел малый ребенок. Тупая курица с понтами.
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Ну-ну... есть кресла для детей позади велосипедиста, вполне законное, кажется, устройство.
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возможно. Интересно - на фуре видеорегистратора нет? Сейчас почти на всех стоят...
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кацапам дуже вигідно, щоб в Україні були кволі закони, щоб процвітала безкарність, щоб у людей підтримувалась невпевненість, відчуття безпорадності влади...

То мабуть не скоро... Спочатку треба новий закон про вибори. Потім провести вибори по новому закону.
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А "кацапы" тут при чём, "Татута"?! Вы бы ещё меня в "глобальном потеплении" обвинили, потому что я зимой часто форточку открываю... Вот уж, воистину, "На городі бузина, а в Києві дядько...". Прямо, как в анекдоте: "- Хто всрався? - Невістка... -Так її ж дома не було?! - А он плахта на кілочку висить...".
Или Вам всё равно, куда чего вставлять - "По инструкции положено...". "Главное - "прокукарекать"... А там - хоть рассветай, хоть не рассветай...".
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при тому, шо у вас мокрожопих така тактіка віками - посіяти хаос на певній території, а потім прибрати її голими руками...
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Не удивлюсь если эти два велосипедиста были бухие...и их велосипеды даже намека на что то светоотражающее не имели....
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долго ещё флудер висеть здесь будешь...?
кто-бы твой дерьмокАнал на ютубе заблокировал...
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Страшно на лесик садится. Хоть и езжу по правилам ...
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Будь внимательным и осторожным - и можешь смело не только садиться на лесик, но и ездить.
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Велосипедисты, ездящие по автодорогам, делятся на две категории: уже сбитые, и ещё не сбитые.
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А автомобилисты делятся на уже севших за сбитого велосипедиста и еще временно ездящих по автодорогам.
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занадто часто велосипедитсти чомусь надають перевагу їзді в два ряди (щоб не нудьгувати припускаю що).
це явно не додає їм віку.
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Может быть, нам надо летать? Прочтите ПДД - мы такие же участники движения, с той же, конечно, ответственностью.
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Както в 2009-20120гг пришлось мне работать с дальнобойами （заказывать фуры для перевозки.）Бывало, по нету машину не находишь, и едешь на Выдубичи.А там они стоят и собой торгуют. В кабинах и живут. Многие возят с собой проституток, подобранных где нибудь по дороге, на спальном месте （ну а че, и жрать приготовит, и хрен отсосет）
Так что не надо гнать на этих интеллектуалов, высокообразованных людей
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А Вас, "Дима", видно, "жаба давит", что Вы себе такое позволить не можете? Вам-то какая разница, кто дальнобою жрать готовит, а кто у него "сосёт"? Вас должно интересовать только одно - чтобы дальнобой доставил груз, в целости и сохранности, из точки А в точку Б.
А будет ли он голым и в валенках за рулём сидеть, спать и есть в кемпинге или в поле - вас "колыхать" не должно, если это специально не оговорено в договоре о предоставлении услуги перевозки...
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Напрямок на Юнаківка - фурка або московитська або бізнеса на московії зав'язаного.
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Предполагаешь, что аварию организовал ху#ло? Вот тварь!
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Sorry I don't understand you.
Your language looks like the muscovite language.
I speak English and Ukrainian.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПод Сумами фура насмерть сбила двух пожилых велосипедистов, - Нацполиция
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