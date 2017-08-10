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Все про:дети (3289) Николаевская область (840) отравление (861)

 База отдыха в Коблево, где отравились 18 детей, не получала разрешения на оздоровление, - Госпродпотребслужба

отравление

В рамках эпидемрасследования были сделаны пробы пищевых продуктов на показатели безопасности.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Николаевской области провело санитарно-эпидемиологическое расследование на базе отдыха "Винница" в Коблево, где накануне с пищевым отравлением были госпитализированы 18 детей, говорится в сообщении пресс-центра службы.

По результатам принятых мер было установлено, что отравившаяся группа детей из киевского танцевального коллектива "Densfemili" трижды питалась на территории базы отдыха, в том числе дважды в столовой. Итоги опроса представителями службы среди других отдыхающих показали, что новых фактов пищевого отравления на базе нет. Проверка столовой и кафе, функционирующих на территории базы, продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 18 детей из Киева отравились на базе отдыха в Коблево

"По результатам опроса фактов заболевания среди других отдыхающих (кроме коллектива "Densfemili") по состоянию на 19:00 09.08.2017 не зарегистрировано. Внеплановые проверки кафе "Немо" ООО "ТПФ" АВС Цитрус "и столовой ЧП Сташенко, на базе которых питались дети, по состоянию на 18:00 9 августа. продолжается. По результатам проверки будут приняты меры согласно действующему законодательству", - говорится в сообщении службы.

Также было установлено, что база отдыха "Винница" не получила документов, дающих право принимать детей с целью оздоровления и отдыха, в связи с чем объект не вошел в перечень мест отдыха для проверки Госпродпотребслужбой.
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Если не получала разрешение,то каким образом она работала? Как такое может происходить и что по этому поводу думает власть,прокуратура,если они существуют?
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база отдыха "Винница" не получила документов, дающих право принимать детей с целью оздоровления и отдыха, в связи с чем объект не вошел в перечень мест отдыха для проверки Госпродпотребслужбой. Источник: https://censor.net.ua/n451173
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Я это понимаю. Не было разрешения,но почему все таки эта база работала? Кто за это ответит?Это же вопиющее нарушение.Так можно пооткрывать сотни баз и травить там сотни людей.
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Так і відбувається. Влади в країні немає! Є тільки мафія!
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я слово "детей" не просто так выделил. вы обратили внимание что никто больше из отдыхающих не отправился - только дети.
я немного (краем совсем) в теме. так вот - если предполагается отдых и оздоровление детей то производятся специальные проверки и на это (отдых детей) получается специальное разрешение. Об этом речь в статье. для отдыха взрослых тоже проводятся проверки (без них база вообще бы не работала) но они не такие строгие.
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В вашем замечании ключевые слова "проверка и спецразрешение",отсюда и плясать надо.От этих слов зависит все - здоровье и безопасность отдыхающих и ответственность проверяющих и порядок в этой сфере.
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в моем замечании никаких плясок нет и не предвидится. я четко написал - что для того чтобы отдыхали дети проводятся специальные жесткие проверки и выдается специальное разрешение. Другие отдыхающие не отравились и неизвестна пока причина отравления детей. может они арбуз съели все вместе. Вопрос только в одном - база НЕ ИМЕЛА разрешения специального на отдых детей НО это не значит что база работала вообще без разрешения. Так понятнее?
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А знаете в чем заключаются проверки если будут отдыхать дети? в том что запрещается категорически кушать продукты "с воли" (с рынка или те которые привезли родители) а если и разрешается то только определенный перечень. Вы просто поинтересуйтесь как организована работа детских летних лагерей отдыха. Так вот проверка предназначена для того чтобы убедиться в именно такой организации
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У нас вся страна работает, слава Богу, без разрешения каких-то ничтожеств
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Вот и результат- 18 отравленных. Во всех странах есть проверки и разрешения- у нас нету.
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А вы съездите, посмотрите, поговорите с людьми. Ваше мнение резко изменится
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У меня есть свое мнение и я его не меняю ежесекундно. Я уверена в том ,что при нормальной власти законы должны соблюдаться на раз и должен быть порядок,а те кто не соблюдает должны жестко наказываться ,чтобы другим было не повадно. Особенно законы относительно здоровья народа,качественного питания и безопасности.
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Безвідповідальність та безкарність в Україні породжує вседозволенність, тобто "бєспрєдєл"!!! Це лише наслідки імпотенціі тотально корумпованої державної влади !!!))
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18 не 100 и даже не 1000 - можно потерпеть. Терпилы ж не люди
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"Винница"... Как-то не по-реформаторски...что-то в этом названии режет слух?
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И то правда - зачем проверять всякие там разрешения, если туда едут не их детки.
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Чергове бла-бла-бла, без будь-яких наслідків, тобто реальних покарань винних!!!))
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Жопу надо Яценюку оторвать. Раньше ни одна база, детский лагерь без разрешения не работал. А разрешение выдавали после проверки. Проверяющих разогнали, а ответственность владельцев не усилили. Вот и маемо
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А ни кто и не запрещал . Зачем получать разрешение если и надзора нет.?
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Разрешения покупаются, а не делаются. Везде, к сожалению. Особенно в такой коррумпированной отрасли, как курортный бизнес...."Покращення" ж...
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так же и с прививками от особо опасных инфекций(бешенство,ботулизм и т.п.)им насрать на украинцев ,у них бабло,частные самолеты,Израиль и Европа...
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расскажи нам о прививках от бешенства и ботулизма. пожалуйста
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У стенки, у простенки тараканІь щурились. Увидали санинспектора сразу окочурились.... ( Петру Олексійовичу Порошенко присвячується) 👾👾👾👾👾
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБаза отдыха в Коблево, где отравились 18 детей, не получала разрешения на оздоровление, - Госпродпотребслужба
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