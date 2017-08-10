 База отдыха в Коблево, где отравились 18 детей, не получала разрешения на оздоровление, - Госпродпотребслужба

Главное управление Госпродпотребслужбы в Николаевской области провело санитарно-эпидемиологическое расследование на базе отдыха "Винница" в Коблево, где накануне с пищевым отравлением были госпитализированы 18 детей, говорится в сообщении пресс-центра службы.
По результатам принятых мер было установлено, что отравившаяся группа детей из киевского танцевального коллектива "Densfemili" трижды питалась на территории базы отдыха, в том числе дважды в столовой. Итоги опроса представителями службы среди других отдыхающих показали, что новых фактов пищевого отравления на базе нет. Проверка столовой и кафе, функционирующих на территории базы, продолжаются.
"По результатам опроса фактов заболевания среди других отдыхающих (кроме коллектива "Densfemili") по состоянию на 19:00 09.08.2017 не зарегистрировано. Внеплановые проверки кафе "Немо" ООО "ТПФ" АВС Цитрус "и столовой ЧП Сташенко, на базе которых питались дети, по состоянию на 18:00 9 августа. продолжается. По результатам проверки будут приняты меры согласно действующему законодательству", - говорится в сообщении службы.
Также было установлено, что база отдыха "Винница" не получила документов, дающих право принимать детей с целью оздоровления и отдыха, в связи с чем объект не вошел в перечень мест отдыха для проверки Госпродпотребслужбой.
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я немного (краем совсем) в теме. так вот - если предполагается отдых и оздоровление детей то производятся специальные проверки и на это (отдых детей) получается специальное разрешение. Об этом речь в статье. для отдыха взрослых тоже проводятся проверки (без них база вообще бы не работала) но они не такие строгие.
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