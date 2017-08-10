 "Укрзализныця" официально признала, что "Днепрвагонремстрой" не несет ответственности за поломку кондиционера

Это документально засвидетельствовали представители "Укрзализныци", заявил в интервью "РБК Украина" директор ПАО "Днепрвагонремстрой" Леонид Таслицкий, сообщает Обозреватель.
Таслицкий также предоставил акт, подписанный представителями "Днепрвагонремстрой" и УЗ, в котором стороны после завершения изучения неисправности делают вывод о внешнем вмешательстве как причине выхода кондиционера из строя.
Комментируя скандал с некондиционированным вагоном и сообщения СМИ о намерении "Укрзализныци" разорвать контракт с заводом, Таслицкий выразил удивление такими действиями УЗ.
"9 августа УЗ официально признала, что дефекты вызваны именно повреждениями в ходе эксплуатации, представители УЗ подписали соответствующий акт. Но мы не можем понять, зачем заявлять публично о том, что с нами будет расторгнут договор", - отметил Таслицкий.
"То, что в СМИ появились публикации о том, что УЗ разрывает с нами договорные отношения, это, как я считаю, черный пиар. И это все наш завод сильно задевает, потому что у нас 120-летняя история и хорошая репутация. Мы всегда гордились качеством своей работы", - сказал Таслицкий.
Он подтвердил, что в вагоне №12 стоял кондиционер, отремонтированный на ПАО "Днепрвагонремстрой". Аппарату 30 лет, сделан в Германии. По словам Таслицкого, на случай выявления технической неисправности существует стандартный регламент действий, согласно которому после выхода из строя оборудования вызывается подрядчик. Однако представителей "Днепрвагонремстрой" никто не вызывал.
"Узнав о случившемся, мы послали своих представителей в Киев, где этот вагон находится сейчас. Оказалось, что в вагоне обнаружены технические повреждения во время эксплуатации уже после ремонта, который мы провели. Возможно, камень перебил трубку подачи охлаждающей жидкости. Когда такое происходит, это не вопрос качества ремонта. Разумеется, вытекание жидкости приводит к отключению системы кондиционирования", - рассказал директор завода.
Кондиционерное оборудование вагона №12 поезда Херсон-Киев
Директор завода подчеркнул, что за последние три года "Днепрвагонремстрой" отремонтировал для УЗ 109 кондиционеров, и ни единой рекламации не было.
"Мы не ищем виновных, но я думаю, что УЗ не должна распростран ять непроверенную информаци ю. Необоснованные обвинения в адрес завода наносят нам репутационный урон не только в Украине, но и в странах, куда мы поставляем свою продукцию", - добавил руководитель "Днепрвагонремстрой".
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Теперь все на ушах виноватых ищут!
Ведь не просто каких то серых без кондиционера оставили,а саму боярыню!
Вот тут пишешь жалобы,а толку нет,бо не барин.А тут хоп,и расследование с поиском виновных,не удивлюсь если еще ФБР подключат!
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А тут пришлось.
Захожу в сортир вагонный,и сцука,как в совке,кран который надо рукой вверх дергать и дыра в полу дабы вода стекала!
Полный швах,а вы мне тут песни про кондиционеры!
Да у нас в вагонах до сих пор гавно на рельсы падает!
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Но он,реально правильно сказал,что наши расстояния,можно как то преодолевать без спальных вагонов,плацкартов,а пустить везде скоростные поезда и дело в шляпе!
Он конечно Хюндаи лобировал,но факт остается фактом,все совдеповские скотовозы,образца 50 х годов,надо сдать в утиль!
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а папа не пробували провезти в плацкартному вагоні?!
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Премьер возит арбузы баржами.
Вице-премьер занимается кондиционерами в вагонах.
Выбрали....
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Посмотрите на подписи на фото акта - они вам не кажутся однотипными?
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