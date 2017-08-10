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 Общество
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Все про:жалоба (70) Укрзализныця (1164)

 "Укрзализныця" официально признала, что "Днепрвагонремстрой" не несет ответственности за поломку кондиционера

Причиной выхода из строя системы кондиционирования вагона №12 поезда Херсон-Киев, в котором 7 августа ехала вице-премьер министр Иванна Климпуш-Цинцадзе, является попадание стороннего предмета, а не техническая неисправность.

Это документально засвидетельствовали представители "Укрзализныци", заявил в интервью "РБК Украина" директор ПАО "Днепрвагонремстрой" Леонид Таслицкий, сообщает Обозреватель.

Таслицкий также предоставил акт, подписанный представителями "Днепрвагонремстрой" и УЗ, в котором стороны после завершения изучения неисправности делают вывод о внешнем вмешательстве как причине выхода кондиционера из строя.


Укрзализныця официально признала, что Днепрвагонремстрой не несет ответственности за поломку кондиционера 01

Комментируя скандал с некондиционированным вагоном и сообщения СМИ о намерении "Укрзализныци" разорвать контракт с заводом, Таслицкий выразил удивление такими действиями УЗ.

"9 августа УЗ официально признала, что дефекты вызваны именно повреждениями в ходе эксплуатации, представители УЗ подписали соответствующий акт. Но мы не можем понять, зачем заявлять публично о том, что с нами будет расторгнут договор", - отметил Таслицкий.

"То, что в СМИ появились публикации о том, что УЗ разрывает с нами договорные отношения, это, как я считаю, черный пиар. И это все наш завод сильно задевает, потому что у нас 120-летняя история и хорошая репутация. Мы всегда гордились качеством своей работы", - сказал Таслицкий.

Он подтвердил, что в вагоне №12 стоял кондиционер, отремонтированный на ПАО "Днепрвагонремстрой". Аппарату 30 лет, сделан в Германии. По словам Таслицкого, на случай выявления технической неисправности существует стандартный регламент действий, согласно которому после выхода из строя оборудования вызывается подрядчик. Однако представителей "Днепрвагонремстрой" никто не вызывал.

"Узнав о случившемся, мы послали своих представителей в Киев, где этот вагон находится сейчас. Оказалось, что в вагоне обнаружены технические повреждения во время эксплуатации уже после ремонта, который мы провели. Возможно, камень перебил трубку подачи охлаждающей жидкости. Когда такое происходит, это не вопрос качества ремонта. Разумеется, вытекание жидкости приводит к отключению системы кондиционирования", - рассказал директор завода.

Кондиционерное оборудование вагона №12 поезда Херсон-Киев

Укрзализныця официально признала, что Днепрвагонремстрой не несет ответственности за поломку кондиционера 02
Директор завода подчеркнул, что за последние три года "Днепрвагонремстрой" отремонтировал для УЗ 109 кондиционеров, и ни единой рекламации не было.

"Мы не ищем виновных, но я думаю, что УЗ не должна распростран ять непроверенную информаци ю. Необоснованные обвинения в адрес завода наносят нам репутационный урон не только в Украине, но и в странах, куда мы поставляем свою продукцию", - добавил руководитель "Днепрвагонремстрой".
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Фактично в закритому просторі вагону пошкодити кондиціонер могли тільки самі залізничники які і злили масло з кондиціонеру! Ось такі в нас люди! Потрібно не тільки начальника депо звільнити, а взагалі звільнити всіх ремонтників. Що це за куйня, пошкодження трубопроводів кондиціонеру? Як це могло статись на відремонтованому та заправленому пристрої?
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Має бути організована перевірка кондиціонерів у всіх вагонах які перебувають чи перебували на цьому депо і все факти несанкціонованого пошкодження трубопроводів кондиціонерів та взагалі всі факти несанкціонованого втручання в обладнання вагонів мають бути актовані і всі мають сісти в тюрму і відшкодувати Укрзалізниці збитки!
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честно говоря я еще не разу не видел работающего кондера в плацкартных вагонах
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Ніхрена собі. У вагонах кондиціонери? Мабуть особливий вагон, бо люди кажуть що там задуха така, що іноді вибивають вікна.
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Абидели Климпухуцинедзэ!
Теперь все на ушах виноватых ищут!
Ведь не просто каких то серых без кондиционера оставили,а саму боярыню!
Вот тут пишешь жалобы,а толку нет,бо не барин.А тут хоп,и расследование с поиском виновных,не удивлюсь если еще ФБР подключат!
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Виновны будут огенты мацквы. Адназначна. Но визовый режим все равно не на часи
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Как Пампуш-Цинидзе будет без кондиционера, ума не приложу.
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Ну от. А Климпуш-Цинцадзе дарма спітніла, чи що?
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Я лет десять,не ездил в поездах!
А тут пришлось.
Захожу в сортир вагонный,и сцука,как в совке,кран который надо рукой вверх дергать и дыра в полу дабы вода стекала!
Полный швах,а вы мне тут песни про кондиционеры!
Да у нас в вагонах до сих пор гавно на рельсы падает!
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Я не любитель скотоРыГа картавого Колесникова!
Но он,реально правильно сказал,что наши расстояния,можно как то преодолевать без спальных вагонов,плацкартов,а пустить везде скоростные поезда и дело в шляпе!
Он конечно Хюндаи лобировал,но факт остается фактом,все совдеповские скотовозы,образца 50 х годов,надо сдать в утиль!
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Так вагоны советские. Еще раритеты из 60-ых годов ездят с напряжением 127 вольт.
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Давайте катать эту тетку во всех вагонах, где кондишинов нет или не работают - может исправится ситуация
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Вон Сюмар. тоже, жаловалась на то, что кондиционер в её вагоне не работал и на полках была жара 50+!
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Чем больше они воруют тем быстрее приближение реальной жизни в быт Пампушей .
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Низзя,барыня могут вспариться,и дурно пахнуть!
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от шо значить посада!
а папа не пробували провезти в плацкартному вагоні?!
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Президент торгует шоколадом и бронемашинами под крышей кума-прокурора.

Премьер возит арбузы баржами.
Вице-премьер занимается кондиционерами в вагонах.

Выбрали....
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Виноват водитель катка..... Не удивили ну совсем никак....
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Странно....
Посмотрите на подписи на фото акта - они вам не кажутся однотипными?
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Укрзализныця" официально признала, что "Днепрвагонремстрой" не несет ответственности за поломку кондиционера
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