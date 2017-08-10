 Сейчас необходимо подавить криминал, и уголовная разведка поможет решить этот вопрос, - Князев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
По его словам, сейчас стоит вопрос, как подавить криминал. И "криминальная разведка" поможет решить этот вопрос.
"Криминальная полиция - это другая история. Здесь мы совершенствуем подход. Мы отходим от института тотальной агентуры и вербовки. Сейчас необходимо подавить криминал, а для этого нужны новые инструменты воздействия. Нет необходимости вербовать 10 тыс агентов, мы пойдем другим путем", - сказал Князев.
Он добавил, что это, скорее всего, будет уголовная разведка, которую создадут в короткие сроки.
"Она уже существует, но необходимо перейти от старых форм и методов к новому инструментарию", - сказал глава Нацполиции.
Напомним, ранее в Нацполиции создали Полицейскую академию.
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Дайте ему селедки!
Уголовному мусору.
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Украинец взорвал интернет: Пока гниды у власти - мы все лошары
Оказывается, Югий Витальевич закрыл дело против Пашинского, который прострелил ногу некоему Химикусу. Помните то новогоднее дело?
Ну что ж - констатирую, что гниды по прежнему рулят. Гниды, которым мы мешаем жить на широкую ногу, мельтешим под колесами их дорогих машин да ещё и смеем огрызаться и защищать своё достоинство, когда они, гниды, матерят нас в три этажа и угрожают оружием. А потом ещё и стреляют. Гниды рулят, потому что могут безнаказанно отбирать чужие предприятия, грабить эту страну и нагибать обычных людей. Гниды, прячущиеся за депутатской неприкосновенностью. Гниды, покупающие наши голоса на выборах, а потом над нами же, лохами, ржущие. Гниды всех мастей и рангов, вцепившиеся в шкуру Украины и сосущие её жизненные соки.
Пока гниды у власти - мы все лошары.
И да. Ах, ЮгийВиталич и ПедроЛексеич! Друзьям всё, остальным - закон. Это так по путински
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А то хуйло как нападет!
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Луцик, Аваков и Матиос- где результат?
Где сидельцы с реальными сроками?
О чем говорить если у вас доказательства из громких дел пропадают?
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Ну чес слово!
Мусоров плодят,что для борьбы с криминалом!?
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Правда было позиции пошатнулись.Ну да ничего,сейчас исправят!
И заживут по прежнему!
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Для общего развития, полный комментарий Князева: "Криминальная полиция - это другая история. Тут мы усовершенствуем подход. Мы уходим от института тотальной агентуры и вербовки. Сейчас необходимо подавить криминал, а для этого нужны новые инструменты влияния. Нет необходимости вербовать 10 тыс. агентов, мы пойдем другим путем, хотя и не без вербовки", - рассказал С.Князев в интервью "112.Украина", опубликованном на сайте телеканала в среду. http://glavnoe.ua/news/n315924-glava_nacpolicii_my_uhodim_ot_instituta_totalnoj_agentury_i_verbovki
О великий, так укажи другой путь. Может профилактические беседы с психологом?
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Страной рулят те кого выбрали!
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А это вся агентура.
И именно это у меня вызывает сомненья,в том что глава разведки,а это огромная сила и в криминальном мире,самотушки Гонгадзэ душил?
Как то не клеится!
Одна его команда,и человек мог пропасть,и никто бы не нашел!
А тут генерал с полканами,сами выполняю грязную работу,которую бы выполнил любой уголовних гастролер,да еще и не зная для кого выполняет!?
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