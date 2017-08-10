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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:криминалитет (508) Нацполиция (8335) разведка (1847) Князев (127)

 Сейчас необходимо подавить криминал, и уголовная разведка поможет решить этот вопрос, - Князев

князев

В структуре криминальной полиции будет создана разведка с целью усовершенствования борьбы с криминалом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

По его словам, сейчас стоит вопрос, как подавить криминал. И "криминальная разведка" поможет решить этот вопрос.

"Криминальная полиция - это другая история. Здесь мы совершенствуем подход. Мы отходим от института тотальной агентуры и вербовки. Сейчас необходимо подавить криминал, а для этого нужны новые инструменты воздействия. Нет необходимости вербовать 10 тыс агентов, мы пойдем другим путем", - сказал Князев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Князев о зарплатах полицейских: "Какая страна, такая и зарплата"

Он добавил, что это, скорее всего, будет уголовная разведка, которую создадут в короткие сроки.

"Она уже существует, но необходимо перейти от старых форм и методов к новому инструментарию", - сказал глава Нацполиции.

Напомним, ранее в Нацполиции создали Полицейскую академию.
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Кримінальна розвідка і є кримінал! Хто грабував будинок в Княжичах і виносив звідти мільйони доларів? Кримінальна розвідка! Когось посадили чи вигнали з кримінальної розвідки після Княжичів? Ні! Кримінальна розвідка має бути ліквідована як злочинна банда, а всі співробітники мають йти під суд за злочини!
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Я,вот наблюдаю за тобой,україномовний,и думаю,кто,ты,тупой вышеватник или отъявленный враг?Ты ведь одну чернуху пишешь,все тебе не так, и все тебе не такие.Часто бессовестно врешь,надеясь на тупых юзеров.Смени флаг,иуда.
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Генерал міліції Москаль заявив що в Княжичах конфлікт стався під час крадіжки кримінальною розвідкою мільйонів доларів, які були вивезені багатими біженцями з Донецька. Навколо цих грошей і сталась перестрілка ментів з ментами! Досі немає результатів розслідування, тому на слова Москаля приходиться покладатись як на єдине джерело інформації.
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В комунальному пологовому будинку Львова рік тому вмер малюк! Всі пологові будинки і лікарі мають бути ліквідовані! Як і всі телефонні кабелі! Ліквідувати все, викопати кабелі, порізати гінекологічні крісла, перестріляти кримінальну розвідку, закопати рейки, ліквідувати поліцію і продавців цукерок, засипати піском Дніпро,Південний Буг та Дністер з рибінспекцією, перекопати аеродроми,щоб ніхто не втік, гвинтокрили поприв'язувати на ланцюги! Призначити Igor L на посаду кабелів, пологоаих будинків, рибінспекції, поліції, кримінальної розвідки і гінекологічних крісел!
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Уголовная разведка!?
Дайте ему селедки!
Уголовному мусору.
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Уголовная мусарня,уголовная рада,уголовный кабмин.С уголовным МВД!
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А не агент ли ты, фраерок, уголовной разведки?

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Сейчас необходимо подавить криминал и уголовная разведка поможет решить этот вопрос, - Князев - Цензор.НЕТ 4411
Украинец взорвал интернет: Пока гниды у власти - мы все лошары
Оказывается, Югий Витальевич закрыл дело против Пашинского, который прострелил ногу некоему Химикусу. Помните то новогоднее дело?
Ну что ж - констатирую, что гниды по прежнему рулят. Гниды, которым мы мешаем жить на широкую ногу, мельтешим под колесами их дорогих машин да ещё и смеем огрызаться и защищать своё достоинство, когда они, гниды, матерят нас в три этажа и угрожают оружием. А потом ещё и стреляют. Гниды рулят, потому что могут безнаказанно отбирать чужие предприятия, грабить эту страну и нагибать обычных людей. Гниды, прячущиеся за депутатской неприкосновенностью. Гниды, покупающие наши голоса на выборах, а потом над нами же, лохами, ржущие. Гниды всех мастей и рангов, вцепившиеся в шкуру Украины и сосущие её жизненные соки.
Пока гниды у власти - мы все лошары.
И да. Ах, ЮгийВиталич и ПедроЛексеич! Друзьям всё, остальным - закон. Это так по путински
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"главное чтобы в ходе раследования они не вышли на самих себя"...
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кожний детектив сам по собі розвідник , що вони смалять?
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Нові посади, пОртфелі, оклади... Все як і раніше.
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Нужен планомерный отстрел бандитов. Никто и нигде ничего нового еще не придумал. Надо путем системных отсрелов выдавить криминал обратно в Россию, откуда нам его "накидали" и которым управляют из-за поребрика "воры в законе" под контролем ФСБ.
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Тройки! Тройки нада!!! Или мочить в сортире, как говорит более поздняя версия. Да?
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Тебя можно повесить не больно. Здесь тройки не нужны.
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Придется криминалу создать управление контрразведки
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Меньше пиара на ТВ и в интернете...Больше дела. А то уже вижу следующий этап - КонтрРазведка.....
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бывшие номенклатурщики,комсомольцы, парторги и проч, умеют только плести интриги в коридорах власти. На этом их скилы заканчиваются
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Пане Князєв , коли "" злодії в Законі "" отримують єдине покарання - ЛЮСТРАЦІЮ , за створеня оргзлочинного бандформування в ШКОЛІ !!!!!!!!!! , влаштовуючи всю "" братву "" та "" мертвих душ "" працівниками школи , створивши ТРЕСТ по відмиванню грошей , з Шахрайськими СХЕМАМИ та Подвійними Стандартами , з БРЕХНЕЮ у Звітах про оплату ремонтів та робіт , з матеріалів сумнівного походження та без Сертифікатів дозволу використання в школі , то почитайте всі сторінки сайтів , що батьки пишуть ....... Український коледж 272 .. Школа 272 - відгуки .. потвора Школи 272 - дача Тарути С . О .. благодійний фонд школи 272 .... Нерухомість всього бандформування співпадає з Податковою ??
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Бандиты есть бедные ( их поменьше ) и есть бандиты богатые ( их побольше )....так вот эти которых побольше - как раз и руководят теми , кто "замыслил" создание уголовной разведки....
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Что то на наши шеи расплодилось спиногрызов. Нацполиция, прокуратура, разведка нац.полиции, воен. прокуратура и т.п. А КПД стремится к 0. На улице страшно ходить. Разборки бандюков с автоматами, диб-лы гранатами балуются.
Луцик, Аваков и Матиос- где результат?
Где сидельцы с реальными сроками?
О чем говорить если у вас доказательства из громких дел пропадают?
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Ты Сережа,как малое дите!
Ну чес слово!
Мусоров плодят,что для борьбы с криминалом!?
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Мусора давно стали сами криминалом.Так,что рассказывайте эти сказки соя своим западным "партнерам".Хотя уже видно и им надоело лапшу с ушей снимать.
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Не стали,а были.
Правда было позиции пошатнулись.Ну да ничего,сейчас исправят!
И заживут по прежнему!
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Князев - один из немногих, который всё таки соображает что и как делать, но погоды он пока не делает.
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Мусора давно стали сами криминалом.Так,что рассказывайте эти сказки соя своим западным "партнерам".Хотя уже видно и им надоело лапшу с ушей снимать.
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У Кравченко были специальные "орлы". Это не повторение?
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До цієї кримінальної рипи в пагонах , звісно, ще треба і відповідну розвідку.
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У них криміналітет це всі хто незгідні з барижною владою от і вся боротьба...
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Можливо потрібно очі відкрити і стане видно хто є хто,а так сжоже на легалізацію чергових 3,14дарів.
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гібридна війна в розпалі, зараз кацапня придумала засилати сюди свій криміналітет. На державному рівні домовляються з ворами у законі
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Цензор пожалел пустоголового "реформатора" Князева.

Для общего развития, полный комментарий Князева: "Криминальная полиция - это другая история. Тут мы усовершенствуем подход. Мы уходим от института тотальной агентуры и вербовки. Сейчас необходимо подавить криминал, а для этого нужны новые инструменты влияния. Нет необходимости вербовать 10 тыс. агентов, мы пойдем другим путем, хотя и не без вербовки", - рассказал С.Князев в интервью "112.Украина", опубликованном на сайте телеканала в среду. http://glavnoe.ua/news/n315924-glava_nacpolicii_my_uhodim_ot_instituta_totalnoj_agentury_i_verbovki
О великий, так укажи другой путь. Может профилактические беседы с психологом?
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Категорически не согласен!
Страной рулят те кого выбрали!
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Пукач служил в уголовной разведке. Хотят повторить? Кого убивать будут?
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Он был главой разведки МВД.
А это вся агентура.
И именно это у меня вызывает сомненья,в том что глава разведки,а это огромная сила и в криминальном мире,самотушки Гонгадзэ душил?
Как то не клеится!
Одна его команда,и человек мог пропасть,и никто бы не нашел!
А тут генерал с полканами,сами выполняю грязную работу,которую бы выполнил любой уголовних гастролер,да еще и не зная для кого выполняет!?
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а что "давить" ? у вас же снижение преступности на 25% !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСейчас необходимо подавить криминал, и уголовная разведка поможет решить этот вопрос, - Князев
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