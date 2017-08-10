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 Политика Украины
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 Российские наемники на Донбассе теряют боевой дух из-за безденежья, болезней и принуждения к провокационным обстрелам, - ГУР

разведка

Разведка сообщает о моральном упадке в рядах противника.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки МОУ, в рядах террористов с каждым днем все серьезнее наблюдается ухудшение морально-психологического состояния и снижению мотивации к продолжению военной службы.

Среди причин немотивированности военнослужащих называют б ольшую разницу в денежном обеспечении.

"Кадровые российские военнослужащие получают от 50 до 80 000 рублей, а "Ополченцы" (военнослужащие из числа местного населения) - от 10 до 15 000 рублей", - сказано в сообщении.

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Также террористы недовольны переводом значительного количества военнослужащих 1, 2 АК на казарменное положение и ограничения их по посещению семей, принуждением к провокационным обстрелам зданий местного населения в районах расположения подразделений, неудовлетворительными условиями проживания и обеспечения личного состава, неудовлетворительным уровнем медицинского обслуживания, сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в ​​районах расположения подразделений российских оккупационных войск.
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все болезни от нервов... а триппер вот - от любви...
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якщо чекаєте поки самі подохнуть , то хоть щурів заражених чумою перекидайте їм в окопи
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"Ежики плакали, кололись, но продолжали жрать кактус" (с)
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Моральный упадок у них с рождения. Дурная наследственнось.
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Так уж их и заставляют совершать обстрелы,нашли мне принужденно обиженных или что возможно хотят их сделать невинными,принуждали мол.
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надо же такой бред написать) а еще ГУР, нда уж))
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дык кудыть-то уж до КисельТВ, которое избиение НТВшника в прямом эфире преподнесло как "агрессивный украинец избил журналиста с криком "Россия захватила Украину!". А то, что у этого бухого ватника, жителя Москвы , футболка "Оплот" - нууу, то таке....
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Да, а потом, на суде, они скажут, что их принуждали...
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Освободили "Метро" от биндер и алкоголя .
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ГУР, тобто, попочлєнци нібито страждають, бо їх примушують стріляти в свій бік?
Хто оце у вас там видумує оце там у вас, більше йому не наливайте.
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им плевать куда стрелять, лишь бы шмалять и ничем они не страдают кроме слабоумия.
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Я не про стрільбу. А про нібито "моральниє страданія попочлєнцев". Це вже перебір.
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это конечно хорошо. но меня больше волнуют как обстоят дела у наших хлопцев.
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Они "втрачають " боевой дух с самого начала,но нам от этого не легче. Наши прекрасные герои гибнут каждый день. Должна быть одна новость и она самая главная-боевики потеряли дух окончательно, и разбежались в неизвестном направлении.Война окончена.Точка.
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Скорее поверю, что страдают и теряют боевой дух от потери конечностей и жизни.
Едущим в чужую страну убивать за деньги и карьерные плюшки - начхать кого и за что мочить, лишь бы целым вернуться домой с баблом. С местными аборигенами всё ещё проще и сложнее одновременно - их беспокоит бабло, целостность собственной тушки и драп пришлых.
Люди ничего не забывают и все припомнят оставшимся.
Так что, не нужно этой муйни про "душевные страдания" сепарастов.
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Вас бы сказочников пустить первой линией атаки на этих пидоРашкинских оккупантов. Больше от вас толку нет, ибо ваши сказочные "разведданные" это пистёшь в пустоту.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийские наемники на Донбассе теряют боевой дух из-за безденежья, болезней и принуждения к провокационным обстрелам, - ГУР
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