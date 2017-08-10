 Российские наемники на Донбассе теряют боевой дух из-за безденежья, болезней и принуждения к провокационным обстрелам, - ГУР

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки МОУ, в рядах террористов с каждым днем все серьезнее наблюдается ухудшение морально-психологического состояния и снижению мотивации к продолжению военной службы.
Среди причин немотивированности военнослужащих называют б ольшую разницу в денежном обеспечении.
"Кадровые российские военнослужащие получают от 50 до 80 000 рублей, а "Ополченцы" (военнослужащие из числа местного населения) - от 10 до 15 000 рублей", - сказано в сообщении.
Также террористы недовольны переводом значительного количества военнослужащих 1, 2 АК на казарменное положение и ограничения их по посещению семей, принуждением к провокационным обстрелам зданий местного населения в районах расположения подразделений, неудовлетворительными условиями проживания и обеспечения личного состава, неудовлетворительным уровнем медицинского обслуживания, сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в районах расположения подразделений российских оккупационных войск.
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Хто оце у вас там видумує оце там у вас, більше йому не наливайте.
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Едущим в чужую страну убивать за деньги и карьерные плюшки - начхать кого и за что мочить, лишь бы целым вернуться домой с баблом. С местными аборигенами всё ещё проще и сложнее одновременно - их беспокоит бабло, целостность собственной тушки и драп пришлых.
Люди ничего не забывают и все припомнят оставшимся.
Так что, не нужно этой муйни про "душевные страдания" сепарастов.
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