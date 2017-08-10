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Все про:Госпогранслужба (2958) Красный Крест (162) Донбасс (15706)

 Помощь Красного Креста: на оккупированную территорию Донбасса отправили 121 тонну груза

крест красный

Грузовики перевезли медикаменты и строительные материалы.

Международный комитет Красного Креста направил на оккупированную территорию Донбасса 121 т медикаментов и строительных материалов. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПСУ.

"Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории последовали 7 грузовиков от Международного Комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области товары медицинского назначения и строительные материалы общим весом около 121 тонн", - говорится в сообщении.

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і шо б ті терористи без червоного хреста і полумісяця робили? вже давно б з голоду здохли.
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пральна,медицину в гАспиталя,еще и растову перепадет, а строймат в магазі,бабло с дамбасян сшибать...
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Грузовики перевезли медикаменты и строительные материалы.
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Пригодятся на передовой
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Якби це робили в обмін на наших заручників- підтримав би.
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захер живет по принципу "все вклчено" из рашки снаряды из запада медикаменты и продукты ,ещё и Украина помогала чем могла ,теперь чуть по сложжнее из-за" пятой колонны" которая чуть прикрыла торговлю на крови
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а нахер им че то слать?!они визжали мы всю Укриину мол кормим.а они майданить вздумали красный крест хай лучше нашим пенсионерам колбасы вышлют
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цистерну зеленки им и харе. Там многим только зеленка и поможет, причем внутренне!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПомощь Красного Креста: на оккупированную территорию Донбасса отправили 121 тонну груза
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