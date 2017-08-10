 Помощь Красного Креста: на оккупированную территорию Донбасса отправили 121 тонну груза

Международный комитет Красного Креста направил на оккупированную территорию Донбасса 121 т медикаментов и строительных материалов. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПСУ.
"Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории последовали 7 грузовиков от Международного Комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области товары медицинского назначения и строительные материалы общим весом около 121 тонн", - говорится в сообщении.
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