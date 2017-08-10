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Все про:Минздрав (1421) назначение (1354) ОХМАТДЕТ (82) Ковтонюк (4)

 Новым главврачом ОХМАТДЕТА назначена врач из Коломыи Ирина Садовьяк

садовьяк

Новым главврачом детской специализированной больницы "Охматдет" официально стала Ирина Садовьяк.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк на своей странице в Facebook.

"Сегодня Ирина Садовьяк официально стала новым главным врачом National Children's Hospital "ОХМАТДЕТ". Мы возлагаем большие надежды на нового руководителя, ведь хотим видеть "ОХМАТДЕТ" национальным лидером среди медицинских учреждений не только по статусу, но и по качеству медицинских услуг и темпами преобразований.

Именно поэтому у Ирины особый контракт. В нем есть перечень четких задач по реформированию больницы со сроками их выполнения", - написал он.

Новым главврачом ОХМАТДЕТА назначена врач из Коломыи Ирина Садовьяк 01

По словам Ковтонюка, среди главных задач автономизация больницы, внедрение госпитальной информационной системы, внедрение современных клинических протоколов, а также перестройка системы закупок лекарств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Охматдет возглавит врач из Коломыи Ирина Садовьяк, - Минздрав

"Все это подготовит больницу к переходу на заказ государством услуг", - отметил он

Также он добавил, что важным вызовом будет также успешное завершение строительства нового корпуса.

"Впереди у Ирины тяжелый год, за который она должна показать первые результаты. Но она всегда может рассчитывать на поддержку - нашу и многочисленных людей, которые долгие годы поддерживают больницу. Вперед", - резюмировал замглавы Минздрава.

Напомним, ранее Гройсман заявлял, что введение в эксплуатацию новой клиники "Охматдета" должно осуществиться не позднее декабря 2017 года.

"Я надеюсь, что эти 26 тысяч квадратных метров клиники для маленьких пациентов будут сданы в ноябре, максимум декабре", - добавил Гройсман.

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