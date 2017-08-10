EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины, За рубежом
  317  8
Все про:Беларусь (2671) Лукашенко (1671) Порошенко (13545) посол (1161) ТВ (2045)

 Посол Кизим о запуске украинского телеканала в Беларуси: "Осталось решить технические вопросы. Политическая воля сторон есть"

кизим

Над проектом работают сейчас Министерство информационной политики Украины и Министерство информации Беларуси.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим рассказал в интервью "Главкому", как продвигаются и на какой стадии переговоры об открытии эфира для украинских телеканалов в Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

"Переговоры еще продолжаются. Они начались при мне во время визита президента Украины в Беларусь в конце апреля 2017 года. Президенты Порошенко и Лукашенко говорили об этом и во время последней встречи. По состоянию на сегодняшний день достигнута договоренность о необходимости открытия вещания телеканала. Что важно, особый интерес высказал президент Беларуси Александр Лукашенко ", - заявил посол.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Белорусско-российские учения "Запад-2017" представляют большую угрозу для стран НАТО, чем для Украины, - посол Кизим

По его словам, над проектом работают сейчас Министерство информационной политики Украины и Министерство информации Беларуси.

"Я постоянно держу связь с двумя министерствами. Осталось решить технические вопросы. Политическая воля на запуск телеканала со стороны сторон есть. Думаю, что с украинской стороны должно быть больше настойчивости ", - добавил Кизим.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Путин, с Лукашенко или без него, хочет прихватить себе Беларусь", - Саакашвили

Посол также рассказал, что украинская сторона предлагает запустить в Беларуси UA / TV ( "иноязычная телерадиокомпания Украины Ukraine Tomorrow"), телеканал иновещания, производства государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины". Он начал вещание 1 октября 2015 г.

"Но здесь по-своему восприняли это предложение. Не хочу пока раскрывать деталей, потому что это коммерческая часть будущего соглашения. Это может быть как телеканал культуры, так и телеканал новостей. С нашей точки зрения может быть любой телеканал, мы не возражаем против различных вариантов. Однако нам следует учитывать, что в Беларуси все телеканалы являются государственными, а у нас большинство телеканалов являются частными", - отметил дипломат.

"Думаю, результат переговоров будет где-то в сентябре. Если оптимистично смотреть, то в конце года запуск такого телеканала вполне возможен", - предположил Кизим.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Там даже на украинском языке можно информацию подавать.Большинство беларусов понимают украинский язык без проблем...Как и украинцы беларуский.Лично я когда смотрел БЕЛСАТ на бел.мове, то понимал абсолютно все.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цікаво було б глянути цей канал. Бо нинішні наші канали дивитися я гидую.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да, это крайне важно, показать, как в Украине на самом деле... Но есть парочка "но"...
1)А кто, собственно, покажет, как в Украине на самом деле, чья это точка зрения будет - зрадофилов или переморошенцов?
2)Лука мог наговорить всего, а потом задканёт и наверняка разрешит транслировать только гопак. Если вообще не передумает, что очень и очень вероятно.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосол Кизим о запуске украинского телеканала в Беларуси: "Осталось решить технические вопросы. Политическая воля сторон есть"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти