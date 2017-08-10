 Посол Кизим о запуске украинского телеканала в Беларуси: "Осталось решить технические вопросы. Политическая воля сторон есть"

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим рассказал в интервью "Главкому", как продвигаются и на какой стадии переговоры об открытии эфира для украинских телеканалов в Беларуси, передает Цензор.НЕТ.
"Переговоры еще продолжаются. Они начались при мне во время визита президента Украины в Беларусь в конце апреля 2017 года. Президенты Порошенко и Лукашенко говорили об этом и во время последней встречи. По состоянию на сегодняшний день достигнута договоренность о необходимости открытия вещания телеканала. Что важно, особый интерес высказал президент Беларуси Александр Лукашенко ", - заявил посол.
По его словам, над проектом работают сейчас Министерство информационной политики Украины и Министерство информации Беларуси.
"Я постоянно держу связь с двумя министерствами. Осталось решить технические вопросы. Политическая воля на запуск телеканала со стороны сторон есть. Думаю, что с украинской стороны должно быть больше настойчивости ", - добавил Кизим.
Посол также рассказал, что украинская сторона предлагает запустить в Беларуси UA / TV ( "иноязычная телерадиокомпания Украины Ukraine Tomorrow"), телеканал иновещания, производства государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины". Он начал вещание 1 октября 2015 г.
"Но здесь по-своему восприняли это предложение. Не хочу пока раскрывать деталей, потому что это коммерческая часть будущего соглашения. Это может быть как телеканал культуры, так и телеканал новостей. С нашей точки зрения может быть любой телеканал, мы не возражаем против различных вариантов. Однако нам следует учитывать, что в Беларуси все телеканалы являются государственными, а у нас большинство телеканалов являются частными", - отметил дипломат.
"Думаю, результат переговоров будет где-то в сентябре. Если оптимистично смотреть, то в конце года запуск такого телеканала вполне возможен", - предположил Кизим.
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1)А кто, собственно, покажет, как в Украине на самом деле, чья это точка зрения будет - зрадофилов или переморошенцов?
2)Лука мог наговорить всего, а потом задканёт и наверняка разрешит транслировать только гопак. Если вообще не передумает, что очень и очень вероятно.
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