 В Украине все еще неравный доступ к образованию, - Гриневич объяснила, зачем нужен сельский коэффициент

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, такое мнение выразила министр образования Лилия Гриневич в эфире одного из украинских каналов.
На вопрос, почему на обучение на бюджет зачислялись абитуриенты с баллами ниже, Гриневич заверила, что такого быть не может и мог применяться только коэффициент 1,02, если поступает ребенок из села.
Коэффициент 1,02 незначительно повышает общий балл, отметила министр.
"У нас действительно неравный доступ к образованию и он зависит не только от доступа к интернету. (...) Ребенок может быть очень талантливым, он старается и делает все, что может. И возможно, этот ребенок потом, и так часто бывает, еще даже опередит того, у кого был немного выше результат", - сказала Гриневич.
Ранее в сети обсуждали ситуацию, когда абитуриент, благодаря сельскому коэффициенту, обгоняет в рейтинге рекомендованных на бюджет тех, у кого были баллы изначально выше.
Зачисление абитуриентов в вузы по государственному или региональному заказу завершилось 7 августа в 12:00.
1 августа 2017 года почти 60 тысяч 928 абитуриентов получили рекомендации к зачислению на бюджетные места в высшие учебные заведения.
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В современный период информационных технологий к знаниям доступ практически равный. Просто нужно хотеть их получить, а детки вместо этого трут "ВК", "Инстаграмм" и играют в "КлешРояль".
Хитрая получается ситуаци, в которой не понимаешь в чем ущемленность "сельской месности":
- в классах 5-20 учеников, при том, что в городе заталкивают 30-40 (знаю лично массу фактов);
- обеспеченность учебниками равноценная, а в городских школах часто еще и нехватка;
- выход в Сеть практически равный, а деньги для ПК сельским школам выделяют в пропорции боОльшие уже полтора десятка лет;
- педагогов для города и села выпускают одни и те же ВУЗы, переподготовку и повышение квалификации они проходят в одних и тех же местах;
П.С. Прсто Гриневич "работает работу", точнее ее видимость.
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У селі вистачає розумних дітей! Деякі навіть обласні олімпіади виграють. Їм не потрібні коефіцієнти ніякі. а коефіцієнти потрібні тім, хто іде у виш заради "корочки", а потім поїде на заробітки в Польщу
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Скоро льготных категорий будет больше чем простых абитуриентов:
- дети шахтеров (вводил мин. Табачник);
- дети гор (вводил мин. Вакарчук);
- дети из сельской месности (вводила мин. Гриневич);
- дети-сироты (при том, что учитывается "социальное сиротство" (это когда папа и мама в "Лексусах" сидят за углом, а "сироту" приводит бабушка);
- дети участников АТО;
- дети-переселенцев;
- дети ...
П.С. Покажи IQ - выбирай вуз, а наличие отца шахтера, рождение на Ивано-Франковщине и пр. плюшки, к уровню мыслительной деятельности никакого отношения не имеют.
П.С.П.С. Сиротам и пр. нужно помогать социально (стипендия, жилье, питание), но добавить мозгов это не сможет.
П.С.П.С.П.С. Интересно сама Гриневич лечиться, учить детей и пр. будет у таких специалистов с "повышенным балом"?
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