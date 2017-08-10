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Все про:вуз (629) образование (1571) поступление (28) Гриневич (175)

 В Украине все еще неравный доступ к образованию, - Гриневич объяснила, зачем нужен сельский коэффициент

гриневич

Сельский коэффициент для абитуриентов из сел немного уравнял неравный доступ к образованию в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, такое мнение выразила министр образования Лилия Гриневич в эфире одного из украинских каналов.

На вопрос, почему на обучение на бюджет зачислялись абитуриенты с баллами ниже, Гриневич заверила, что такого быть не может и мог применяться только коэффициент 1,02, если поступает ребенок из села.

Коэффициент 1,02 незначительно повышает общий балл, отметила министр.

"У нас действительно неравный доступ к образованию и он зависит не только от доступа к интернету. (...) Ребенок может быть очень талантливым, он старается и делает все, что может. И возможно, этот ребенок потом, и так часто бывает, еще даже опередит того, у кого был немного выше результат", - сказала Гриневич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проблемы во время ВНО связаны с недоработками нового программного обеспечения, - Гриневич

Ранее в сети обсуждали ситуацию, когда абитуриент, благодаря сельскому коэффициенту, обгоняет в рейтинге рекомендованных на бюджет тех, у кого были баллы изначально выше.

Зачисление абитуриентов в вузы по государственному или региональному заказу завершилось 7 августа в 12:00.

1 августа 2017 года почти 60 тысяч 928 абитуриентов получили рекомендации к зачислению на бюджетные места в высшие учебные заведения.
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У _чиновников дети учатся в англии,кто продал дачу,смог отправить в польшу,а быдло учится в отечественныз учреждегиях,которые ни знаний не дают,ни корочки нормальной
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такая муть и в Штатах есть. Трампушка вродь пытается бороться.
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Там это рудимент по отношению квот на афроамериканцев и не тольков обучении . но в работе в госуниверах на кафедрах, лабораториях. Хоть тупее баклажана, а негр должен быть!
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Вот потом вас с этим сельским коэффициентом и лечить будут и дома строить . и в городских школах полно придурков. А в селах достаточно умных детей которым никаких коэффициентов не надо. Все эти квоты, льготы кормушка для чиновников. Сегодня льгота должна быть только для одной категории - участникам АТО и точка
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Муторное это дело - уравнивание не равного. Вроде бы и хорошо, что сельский хлопец может вступить. А с другой стороны не вступит городской с лучшими знаниями... Так так ли уж хорошо?
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Все можно оправдать: "у них был плохой доступ к образованию в детстве. Поэтому их с коэффициентом зачислили вместо лучше подготовленного ребенка." Совок в своем самом ярком проявлении. Не по знаниям поступают, а по льготам. А потом мы жалуемся на полуграмотных врачей, учителей, инженеров. А в дипломе у таких "специалистов" будет написано, что у них "трудное детство, поэтому, извините, но они немного не доучили в школе, поэтому если что-то не то отрезали, не так рассчитали конструкцию, ... - не обижайтесь"? Чтобы можно было выбрать, кого взять на работу, а кого нет. Хотя, чтобы понравиться избирателю, и здесь придумают закон.
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Все эти измышления Гриневич мутный бред.
В современный период информационных технологий к знаниям доступ практически равный. Просто нужно хотеть их получить, а детки вместо этого трут "ВК", "Инстаграмм" и играют в "КлешРояль".
Хитрая получается ситуаци, в которой не понимаешь в чем ущемленность "сельской месности":
- в классах 5-20 учеников, при том, что в городе заталкивают 30-40 (знаю лично массу фактов);
- обеспеченность учебниками равноценная, а в городских школах часто еще и нехватка;
- выход в Сеть практически равный, а деньги для ПК сельским школам выделяют в пропорции боОльшие уже полтора десятка лет;
- педагогов для города и села выпускают одни и те же ВУЗы, переподготовку и повышение квалификации они проходят в одних и тех же местах;

П.С. Прсто Гриневич "работает работу", точнее ее видимость.
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Надо просто сразу не заморачиваться . а дипломы магистров выдавать по квотам и количеству населения в сёлах....Идиёты гриневичи...Скоро тётя будет готовить новую рехформу, в средней школе лет 14 учиться.....
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Я багато у чому підтримую МОЗ (кількарівневі тести ЗНО, 12-річне навчання, вибір профілю у старших класах), але тут я проти.
У селі вистачає розумних дітей! Деякі навіть обласні олімпіади виграють. Їм не потрібні коефіцієнти ніякі. а коефіцієнти потрібні тім, хто іде у виш заради "корочки", а потім поїде на заробітки в Польщу
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Тупость все эти министерские рассказы. При таких раскладах у нас никогда не будет
Скоро льготных категорий будет больше чем простых абитуриентов:
- дети шахтеров (вводил мин. Табачник);
- дети гор (вводил мин. Вакарчук);
- дети из сельской месности (вводила мин. Гриневич);
- дети-сироты (при том, что учитывается "социальное сиротство" (это когда папа и мама в "Лексусах" сидят за углом, а "сироту" приводит бабушка);
- дети участников АТО;
- дети-переселенцев;
- дети ...

П.С. Покажи IQ - выбирай вуз, а наличие отца шахтера, рождение на Ивано-Франковщине и пр. плюшки, к уровню мыслительной деятельности никакого отношения не имеют.
П.С.П.С. Сиротам и пр. нужно помогать социально (стипендия, жилье, питание), но добавить мозгов это не сможет.
П.С.П.С.П.С. Интересно сама Гриневич лечиться, учить детей и пр. будет у таких специалистов с "повышенным балом"?
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Ще при табачніку були діти-інваліди, які могли поступати без ЗНО взагалі... Особливо в КІМО тоді зашкалювала кількість "інвалідів"
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Вот что может понапридумывать проффесионал защитивший очень актуальную кандидатскую диссертацию на тему "Тенденции децентрализации управления образованием в современной Польше" (2005)
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