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 Политика Украины
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 В Крым прибыла новейшая дизельная подлодка "Краснодар", - командующий ЧФ РФ

подлодка лодка подводная

До конца года в оккупированный Севастополь будут переброшены еще два аналогичных подводных судна.

В Севастополь из Средиземного моря 9 августа прибыла новейшая российская дизельная подводная лодка "Краснодар". До конца года в аннексированный Крым прибудут две российские субмарины "Великий Новгород" и "Колпино", однотипные дизельной подводной лодке "Краснодар", которая накануне, 9 августа, прибыла в Севастополь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны РФ.

Об этом сообщил командующий Черноморским флотом России адмирал Александр Витко на церемонии встречи подлодки "Краснодар".
По данным МО РФ, во время пребывания в Средиземном море "Краснодар" дважды выпускал крылатые ракеты из подводного положения "по объектам террористов в Сирии".

"Флот растет, развивается, приобретает новые черты, которых требуют современные вызовы. Тем более приятно осознавать, что до конца года мы встретим еще две однотипные "Краснодару" подлодки. Скоро к месту постоянной дислокации прибудут субмарины "Великий Новгород" и "Колпино", которые полностью укомплектуют соединение подводников и позволять сделать боевую подготовку еще более насыщенной и интенсивной", - отметил Витко.

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Подводная лодка "Краснодар" - четвертая в серии из шести субмарин проекта 636.3, построенных на "Адмиралтейских верфях" для Черноморского флота России, добавили в пресс-службе.
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😀теперь только под конвоем - иначе отдыхать не зотят
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Воду на них возят из Балтики , в подводном положении.
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Доплыло всё таки.....Видать все барановозы были заняты, или ловко увернулась...
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Если бы ракеты не выпустило, не доплыло бы...
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Флот? Слішком громко Особливо на фоні дійсно флоту... американського
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"дизельная" - это когда уже давным давно все "новейшие" подлодки на атомных реакторах))
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Ну, после дымящего Кузи "на дровах" - ничего удивительного
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так , теперь, боцманы с кузи и этого утопленника, будут дратца за бочки с мазутом ....хыыыыыы
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Есть международное соглашение, запрещающее заход суден с ядерными реакторами в закрытые акватории, т.е.. лужу, которой является Черное море.
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Практика показывает что парашные атомные ,в основном ,на дне моря сосредотачиваются.
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Не все. У турков атомных нет. Да и вообще они мало у кого есть.
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Действительно. Зачем Крыму проект автономных ветряных и солнечных энергоносителей. Нужно больше металлолома. Как в СССР. Подлодки там, самолёты, гаубицы, куча всяких никому ненужных ракет и т.п. схемы распила.
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кого это еб..т .... очередные утопленники
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Ща в России завершают строительство новейшей субмарины "на резиновом ходу": Вместо двигателей - скрученная резина. Перед выходом в море пара мулов двигаясь по кругу скручивают резину а потом она крутит винты. Совсем шума нет...
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Не так. Глубоко в подвалах имперской канцелярии ,великий Путлер мучительно оттягивает свой конец ......

далее по схеме резиномотора для пионерской модели.
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Это уже устаревшая модель. Новая (новейшая) подлодка выйдет без двигателя и винтов, ее будут толкать специально обученные дельфины
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Илон Маск завидует,у русских подлодка сама смогла в порт вернуться
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Почему-то вспомнилась комедия "Особенности национальной рыбалки"
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Босфор на пузе проползла, шоб НАТО не увидело?
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Згідно міжнародних правил, ПЛ проходять протоки в надводному положенні в супроводі кораблів.
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какая разница, румынский вертолёт с торпедой , ухадокает на раз-два , это вундерваффе
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Они и сами неплохо справляются. Доказано АПЛ Курск.
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как мы могли этим скотам тогда сочувствовать....
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Уже тогда было понятно кто у власти в рашке. Угробили команду (имея возможность спасти) ради уступок со стороны США, подлодка которых эту лодку случайно протаранила. Люди всегда были мусором в раше
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Новейшее морально устаревшее корыто принесло течением....там торпеды наверное еще совковые,уже перержавели и на скотче держаться...мде, вата это диагноз.
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Значки получат "За дальний поход " - это значит были в море.
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Что касается корыт из ВМФ РФ - правильно писать не прибыл или прибыла, а прибылО!!!
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Турция пригрозила ответными мерами на запрет ввоза томатов в РФ - как я и говорил, они таки начнут давить тракторами отдыхающих патриотов...
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цапы и крысчане - оружие есть незя - а вот в оккупированном Крыму и так банков не было - а теперь и тот шо был уже под временной администрацией - ЦБ назначил временную администрацию в один из крупнейших банков Крыма

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/10/08/2017/598bf9679a794751476b3f6e?from=main -
как думаете шо дальше с вашими деньгами будет? правельно - а зачем вам деньги )))))
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Подлодка в Черном море...это как золотая рыбка в аквариуме..всегда на виду... всегда известно где она....и куда нужно направить сачок для ее поимки....
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но, кацапам нравитца, они ещё не топили в севастополе свой флот с подлодками
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Основная угроза от них это потопление и загаживание акватории.
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новейшая и дизельная...интересное словосочетание...
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Когда подводная лодка ВМС РФ "Краснодар" выпускала ракеты в подводном положении, ее охраняли два самолета азрокосмических сил РФ. И тоже в подводном положении.
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Нафуя в закрытом море эта посудина,да ещё в украинском Севастополе?
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не недоплывет.... дров и покрышек не запасли
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Пускай гей-оргиевскими лентами топят. Этого говна у них больше,чем говна.
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или просто геями ... ах простите , откуда ???? там они, это ж страна - пидоров
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Хватит одного раза, второго может не пережить от позора.
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новейшая это как типа как их авианосец, дымит небось не хуже, а запорожье то как? плавали бы на ней аль весла поламались
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Судя по степени твоего идиотизма...чечен с дагом тебе уже отодрали...причем не единожды....
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Так ваша она теперь, ваша. Так ее боялись, что решили назад не отдавать. Теперь авианосцы пендосовские будете с ее помощью топить...
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Козломордые скоро запустят говноходное ПЛ на навозе
В Крым прибыла новейшая дизельная подлодка "Краснодар", - командующий ЧФ РФ - Цензор.НЕТ 1369
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Хорошо что "Кузнецу" стрелять не разрешають... помнят "Курск" со стрельбами....
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понимаю. пачиму на расии негров любят - духовная близость ... еще с "Максимки" ... унтерменьши, одним словом
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Мля, как он похож на самого великого русского поэта!
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Ну и хорошо что дизельная, атомная если рванёт реактор неизвестно куда пойдёт радиактивное облако. учитывая что такие инциденты с реакторами у них случались только замалчиваются. А против дизельной нужно готовить хорошие торпеды, и затонет тихо она без выхлопа но с флотом у Украины пока слабовато.
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Это металлолом затонет сам.
Не нужно торпед, есть кое что пострашнее - энтропия.
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Россия медленно но верно движется по пути СССР. Там тоже накапливали арсеналы вооружений для якобы предстоящей большой войны. А когда оказалось, что из-за всей этой кучи железок в стране элементарно пожрать ничего не осталось, вот тут-то до них и дошло, да уже поздно было. Что толку от пушек, ракет, подводных лодок, танков, крейсеров, если все это куча ненужного хлама, которым никто и никогда не воспользуется? Хотя нет - воспользуется... Чтобы убивать "братский народ" по соседству... Надо же весь этот металлолом хотя бы когда-то в деле опробовать? Хранили для войны с янки, да никак что-то не получается повоевать. А тут хохлы так удачно под Америку "легли", что теперь их можно считать почти что пендосами и заявлять во всеуслышание, что на Донбассе Россия воюет с Америкой.
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Да лучше уж "лечь" под новейшую атомную подлодку, чем под "новейшую" дизельную
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Турки самолет подбили и лодку притопят дело времени )
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хе-хе ... Украина, целая страна .. таких помошников
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не очень хорошая новость, эти твари хотят по куску отжимать с помощью провокаций море или все таки решат на Николаев и Одессу переть. враг усиливается а вы тут ржете.
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Та да...полдлодка из паРаши в степях Украины это грозное оружие...мы уже все боимся....
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Или в Днепре возле Николаева
Или в Одессе в порту, им таки там продадут семечек.
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а чего там плакать, подлодки в Черном море бесперспективны, эта игра на публику и обреченная подлодка, которая где нибудь в камышах и водорослях закончит свое "новейшее" существование,
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Знаю что "Курск" стрелял из под воды - все знают и верят...
А вот то что "Краснодар" - "дважды выпускал крылатые ракеты из подводного положения" - НЕ ВЕРЮ...
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Гальюн опорожняли через торпедные аппараты.
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Мир уже лицезрел новейший авианосец Кузю, эти дизельные подлодки , только изгадят акваторию Черного моря , а толку от них, как от черепахи в тарелке с водой.
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не , ну у кацапских патриотов периодически встаёт на эту мощь ..... тока чюрки в кацапстане свой халифат строят , так шо , сидим и змащюем зброю
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6 лодок сделали за пару лет, рукожопые.
А пряморукая "Петина Кузня" никак не осилит 2-ю партию из 2-х катерочков.
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Ты границы водные парашки видел?
Для них 6 подлодок , дизельных, как для Украины 2 катера.
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КУРСК - передает привет КРАСНОДАРУ, они ждут вас к себе в гости.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Крым прибыла новейшая дизельная подлодка "Краснодар", - командующий ЧФ РФ
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