 В Крым прибыла новейшая дизельная подлодка "Краснодар", - командующий ЧФ РФ

В Севастополь из Средиземного моря 9 августа прибыла новейшая российская дизельная подводная лодка "Краснодар". До конца года в аннексированный Крым прибудут две российские субмарины "Великий Новгород" и "Колпино", однотипные дизельной подводной лодке "Краснодар", которая накануне, 9 августа, прибыла в Севастополь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны РФ.
Об этом сообщил командующий Черноморским флотом России адмирал Александр Витко на церемонии встречи подлодки "Краснодар".
По данным МО РФ, во время пребывания в Средиземном море "Краснодар" дважды выпускал крылатые ракеты из подводного положения "по объектам террористов в Сирии".
"Флот растет, развивается, приобретает новые черты, которых требуют современные вызовы. Тем более приятно осознавать, что до конца года мы встретим еще две однотипные "Краснодару" подлодки. Скоро к месту постоянной дислокации прибудут субмарины "Великий Новгород" и "Колпино", которые полностью укомплектуют соединение подводников и позволять сделать боевую подготовку еще более насыщенной и интенсивной", - отметил Витко.
Подводная лодка "Краснодар" - четвертая в серии из шести субмарин проекта 636.3, построенных на "Адмиралтейских верфях" для Черноморского флота России, добавили в пресс-службе.
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далее по схеме резиномотора для пионерской модели.
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Ваш выход!...
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Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/10/08/2017/598bf9679a794751476b3f6e?from=main -
как думаете шо дальше с вашими деньгами будет? правельно - а зачем вам деньги )))))
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Не нужно торпед, есть кое что пострашнее - энтропия.
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Или в Одессе в порту, им таки там продадут семечек.
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А вот то что "Краснодар" - "дважды выпускал крылатые ракеты из подводного положения" - НЕ ВЕРЮ...
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А пряморукая "Петина Кузня" никак не осилит 2-ю партию из 2-х катерочков.
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Для них 6 подлодок , дизельных, как для Украины 2 катера.
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